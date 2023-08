Sami Toiviainen jättää Vilppaan – Ultras-kaksikko ottaa isompaa roolia seurassa

Salon Vilpas Koripallo ry:n organisaatio uudistuu taas.

Viime keväänä liigajoukkueen päävalmentajan tehtävistä seuran toiminnanjohtajaksi siirtynyt Sami Toiviainen jättää seuran ja hänen paikkansa ottaa Niko Kallioniemi, joka aloitti seurassa viime keväänä myyntijohtajana.

– Aika aikaansa kutakin. 12 vuotta on kierretty ympäri Suomea. Nyt tuli hetki palata kotiin eli Lahteen. Olen tehnyt niin monta vuotta ympäri vuoden töitä, että nyt on aika hieman jarruttaa ja miettiä, mitä seuraavaksi tekisin. Iso kiitos Vilppaalle näistä kolmesta vuodesta, Toiviainen viestitti.

Toiviainen ei halunnut kommentoida lähtöään sen tarkemmin, mutta alleviivasi, että ettei lähtöön liity hänen ja Vilppaan välillä sen suurempaa dramatiikkaa.

– Kaikki meni hyvässä hengessä molemmin puolin, Toiviainen vakuutti.

Toiviaisen päävalmentajakausina 2020-2022 Vilpas voitti Suomen mestaruuden ja SM-hopeaa. Hänen toiminnanjohtajavuotensa näkyvin jälki on seuran brändiuutistus.

Kallioniemi on seuran tiedotteen mukaan ”luonnollinen valinta” Toiviaisen seuraajaksi.

– Tein Samin kanssa viime kauden tiivisti hommia yhdessä ja pääsin oppimaan häneltä paljon. Olen luottavainen sen suhteen, että hommat uudessa tehtävässä lähtevät rullaamaan hienosti, Kallioniemi kertoo.

Toinen organisaatiomuutos on viestinnästä vastanneen Jere Aallon siirtyminen liigajoukkueen markkinointipäällliköksi. Samalla Aallon rooli organisaatiossa kasvaa.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon, että sekä Kallioniemi että Aalto olivat näkyviä hahmoja valtakunnallistakin mainetta saaneessa kannattajaryhmä Vilpas Ultrasissa.

Junioripuolella Vilppaan lapsiryhmistä vetovastuun ottaa Arttu Peltola. Jo aiemmin tänä vuonna Jere Anttila oli nimetty nuorisovaiheen valmennuspäälliköksi. Yksi asia ei kuitenkaan muutu: seuran sihteerinä jatkaa iki-Vilpas Tommi Sainio.

– Kiva lähteä tekemään hommia, kun on hyvä joukkue ympärillä. Jokaisen toimistolla työskentelevän roolia on teroitettu entisestään ja meillä on selkeä yhteinen suunta, jota kohti lähdetään, Kallioniemi vakuuttaa.

Kallioniemen ja Aallon laajempi haastattelu julkaistaan myöhemmin keskiviikkona.