Näyteikkunaan on ilmestynyt suuri tassun kuva, ja Sanna Saarinen katsoo sitä tyytyväisenä. Sannan Kissapuodin ikkunateippaukset ovat juuri saapuneet Länsiranta 8:aan, joten Saarisen yritys on askeleen lähempänä avajaisiaan.

– Teippaukset ovat ihan minun näköiseni, Saarinen myhäilee.

Salolainen Sanna Saarinen aikoo avata syyskuun alussa Salon Länsirannassa kissatarvikkeisiin erikoistuneen Sannan Kissapuodin. Yritys on hänelle unelmien täyttymys.

– Ajatus kissatarvikeliikkeestä on kytenyt mielessäni monen vuoden ajan, mutta aina on tullut vastaan sellainen elämäntilanne, ettei minulla ole ollut mahdollisuutta ajatuksen toteuttamiseen. Nyt päätin, että on se hetki, Saarinen kertoo.

Saarinen tunnustautuu kissaihmiseksi, ja hän toivoo puotinsa ilahduttavan muita samanmielisiä.

– Kissat ovat jaloja ja itsenäisiä eläimiä. Itselläni on kaksi kissaa. Haluan tarjota hemmottelua sekä kissoille että niiden omistajille.

Saarisen myymälän valikoimiin tulee muun muassa kissojen kiipeily- ja raapimapuita, petejä, aktivointileluja, kaulapantoja, ruokaa ja herkkuja. Kissojen omistajille taas on tarjolla esimerkiksi kissa-aiheisia sukkia, mukeja, tauluja, kyniä ja avaimenperiä.

– Puodistani löytää helposti lahjan kissan omistajalle tai tuliaisen kissalle, jos on menossa kylään kissakotiin, kauppias kuvailee.

Saarinen haluaakin profiloida myymälänsä enemmän lahjatavarapuodiksi kuin lemmikkitarvikeliikkeeksi. Esimerkiksi kissanhiekat ja kissojen hiekkalaatikot Saarinen aikoo jättää muiden myytäväksi.

– Tiedän, että Salossa on useita isoja lemmikkitarvikeliikkeitä, mutta en koe niitä kilpailijoina, koska tämä on kissapuoti, hän korostaa.

Kissapuotiin ovat tervetulleita ihmisten lisäksi myös kissat, joko valjaissa tai kantokoreissa.

– Aion laittaa pöydän, jonka luona kissanomistaja voi juoda kahvia, ja kissa voi sillä aikaa herkutella kuivattuja kanakuutioita.

Yrittäjäksi ryhtyminen on Sanna Saariselle hyppy tuntemattomaan, sillä hänellä ei ole siitä aiempaa kokemusta. Hänellä on kuitenkin monia yrittäjäystäviä, joilta on tullut paljon vinkkejä ja neuvoja.

– Yrityksen perustamisessa oli monia asioita, joita en tiennyt. Minun täytyy kiittää myös Yrityssaloa, mistä olen saanut paljon apua, hän sanoo.

Työuransa Saarinen on tehnyt pääasiassa ravintola- ja suurtalouskokkina.

– Olen opiskellut myös kasvatus- ja ohjausalaa, ja kaupallistakin koulutusta minulla on. Olen pitkään etsinyt polkuani ja luulen, että nyt se on löytynyt.

Saarinen aikoo pyörittää myymäläänsä yksin ja pitää sen ovet auki maanantaista perjantaihin kello 10–17 ja lauantaisin kello 10–14. Tulevaisuudessa Sannan Kissapuodille tulee myös verkkokauppa.

– Katson ensin, kuinka puodin toiminta lähtee käyntiin, ja sen jälkeen aloitan verkkomyynnin, Saarinen suunnittelee.

Somero sai lemmikkitarvikekaupan

SSS | Päivi Malin

Someron keskustassa avautui viime viikolla lemmikkitarvikeliike Bestikset. Joensuuntiellä sijaitsevan uuden liikkeen takana ovat Mari ja Jari Sohlberg Kiikalasta.

Jari Sohlberg kertoo, että kaupasta löytyy tällä hetkellä tarvikkeita koirille, kissoille ja jyrsijöille.

– Tavaravalikoima laajenee kaiken aikaa, ja jatkossa ruokaa ja tarvikkeita tulee myös linnuille, akvaariokaloille ja hevosille.

Sohlberg huomauttaa asiakkaiden löytäneen kaupan mukavasti jo ensimmäisinä päivinä.

– Moni on tullut myös huikkaamaan ovesta ja ollut tyytyväinen siitä, että Somerolla on taas tauon jälkeen lemmikkitarvikkeisiin erikoistunut myymälä.

Sohlbergeille ala on tuttu, sillä he ovat pyörittäneet vuoden verran lemmikkitarvikkeiden verkkokauppaa. He tuovat lemmikkien tarvikkeita myös maahan.