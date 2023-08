Sasu Salin nieleskeli pettymystä aamuviiteen

Kukaan ei kannata Goljatia.

Näin puuskahti aikoinaan kaikkien aikojen koripalloilijoihin lukeutuva Wilt Chamberlain (1936–1999). Hän oli koripallohistorian yksi fyysisesti ylivoimaisimmista jättiläisistä ja heitti kerran yhdessä NBA-ottelussa sata pistettä, mutta sai karvaasti kokea, että yleisö rakastaa altavastaajia ja hurraa ennakkosuosikkien tappioille.

Suomen koripallomaajoukkue on viidentoista viime vuoden aikana noussut EM-kisojen B-tason karsinnoista arvokisojen vakiokävijäksi. Goljateja kaatavan Daavidin kasvutarina oli osa maajoukkueen edellisen pelaajapolven identiteettiä, mutta Okinawan MM-kisajoukkueen pelaajat kuuluvat uuteen pelaajapolveen.

Maajoukkueen nykypelaajille arvokisoissa pelaaminen on itsestäänselvyys, perinteiset koripallomahdit vastustajia muiden joukossa ja koripalloilu kansainvälinen työmarkkina, jonka korkeimman tason NBA:n tähteys on totta suomalaiselle Lauri Markkaselle.

Sunnuntai-iltana Suomen uusi pelaajapolvi sai kokea Okinawan areenassa, miltä Wilt Chamberlainista tuntui. Japani oli edellisen kerran voittanut MM-kisaottelun vuonna 2006, ja sen pelinjohtajien Yuki Togashin 167 sentin ja Yuki Kawamuran 172 sentin pituudet saivat Suomen alle 190-senttiset takamiehetkin näyttämään isoilta.

Japani teki kuitenkin sen mitä Suomi oli viimeksi kuluneen vuosikymmenen arvokisoissa tehnyt Turkille, Venäjälle, Ranskalle ja Kroatialle. Japani voitti ottelun viimeiset 12.46 peliminuuttia pistein 45–17 ja hautasi Suomen haaveet paikasta ylemmässä jatkolohkossa. Televisiokamera poimi katsomosta onnesta itkevän naisen, ja japanilaiset toimittajat aplodeerasivat japanilaispelaajille näiden liitäessä kiljuen haastattelualueen läpi pelin jälkeen.

”Harmitus on edelleen päällä”

Suomen kapteeni Sasu Salin kertoi maanantaina joukkueen hotellissa jutelleensa muutamien joukkuekavereidensa kanssa myöhään ja nukahtaneensa vasta viiden tienoilla aamuyöllä.

– Harmitus on edelleen päällä, mutta tiedostamme mikä tilanne on ja ajatuksia pitää siirtää eteenpäin. Meillä on yhä olympiakarsintapaikka voitettavana, Salin sanoi.

Salinin mielestä Suomen pelissä Japania vastaan näkyivät epävarmuus ja hermostuneisuus.

– Asiallinen fakta on, että tämän joukkueen pelaajilla on yhteensä noin 400 maaottelua. Yleensä arvokisoissa se on ollut tuhannen luokkaa. Nämä ovat kasvukipuja, joita välillä tulee. Totta kai voi voivotella, mutta jos ei ota tästä häviöstä mitään mukaan, se ei auta. Tässä on paljon, mihin voidaan vaikuttaa, Salin sanoi.

Näistä asioista päällimmäinen on Salinin mukaan selkeä roolitus.

– Nyt jokainen tulee vuorotellen kentälle ja haluaa hyvää, jokainen haluaa näyttää, mutta pitää ymmärtää että meillä on jokaisella omat roolit. Niiden pitäisi olla aika selkeät. Se pitää iskostaa mieleen.

”Välillä onni suosii toista”

Suomen joukkuepeli ei ole Okinawassa näyttänyt yhtä hiotulta kuin parhaimmillaan viime vuoden EM-kisoissa. Yhtenäisyys on silti takamies Henri Kantosen mielestä Suomen menestysresepti jatkossakin.

– Nämä ovat pitkiä prosesseja, (viime vuonna lopettaneet) Shawn Huff ja Petteri Koponen olivat maajoukkueessa melkein parikymmentä vuotta. Tietysti tulee siirtymävaiheita, jolloin pelaajistoa vaihtuu, mutta sama ideologia on pohjalla tässä toiminnassa. Meidän yhteistekeminen on se iso juttu verrattuna muihin maihin, enkä usko että se muuttuu, Kantonen sanoi.

Kantonen muistutti, että yksittäisten pelien tulokset ovat pienistä asioista kiinni, mutta lopputulosten myötä kokonaiset arvokisat muistetaan joko menestyksinä tai pettymyksinä.

– Niiden tulosten myötä perspektiivit muuttuvat täysin. Jos olisimme viime vuoden EM-kisoissa hävinneet alkulohkossa Tshekille, emme olisi menneet jatkoon. Nyt menimme ja johdimme peliä tulevaa Euroopan mestaria Espanjaa vastaan pitkään. Koetan pitää mielessä isomman kuvan. Välillä onni suosii toista, Kantonen sanoi.

Kantonen sai Japanin kirivaiheessa nähdä pariin otteeseen lähietäisyydeltä kotiyleisön riemuun räjäyttäneitä onnistumisia. Keisei Tominagan kolmonen Kantosen edestä kavensi Suomen johdon 13 pisteeseen vajaat kaksi minuuttia ennen kolmannen jakson loppua. Vielä viimeisen neljänneksen alkaessa suomalaispelaajat tunsivat Kantosen mukaan pelin olevan hyvin hallussa, mutta kun peliaikaa oli jäljellä vajaat neljä minuuttia, tilanne oli jo kääntynyt päälaelleen. Silloin 172-senttinen Yuki Kawamura pudotti Kantosen kyydistään ja vei kolmosellaan Japanin 82–78-johtoon.

– Ne olisi pitänyt pystyä haastamaan paremmin, mutta ne olivat myös maailmanluokan suorituksia. Pääsääntöisesti nuo ovat heittoja, joita joukkueet eivät halua, mutta nyt heillä oli flow ja ne menivät sisään, Kantonen sanoi.

Yhteensä Kawamura nakutti viimeisellä neljänneksellä 15 pistettä, joista ikimuistoisimmat kolme syntyivät suoraan yli 40 senttiä pitemmän Lauri Markkasen edestä lähteneellä kolmosella.

– Kun odotukset ovat olleet jatkopaikassa ja se menee pois, se on vaikea niellä. Mutta on tässä vielä olympiakarsintapaikka pelissä, kyllä siinä on tavoiteltavia juttuja vielä, Kantonen sanoi.

”Veikkaan, että voitetaan kolme pinnaa”

Tiistaina Suomi kohtaa viimeisessä alkulohko-ottelussaan Saksan. Se on jo varmistanut paikkansa ylempään jatkolohkoon lyömällä Japanin ja Australian, vaikka joutui pelaamaan jälkimmäisen ottelun ilman nilkkavaivaista ykköstähteään Franz Wagneria. Koska alkulohkon pisteet kulkevat mukana jatkolohkoihin, Saksalla ei ole syytä nostaa jalkaa kaasulta Suomea vastaan.

Salin sanoi odottavansa Suomelta ”vanhaa Susijengi-meininkiä”.

– Kyllä minä olen aina optimistinen. Veikkaan, että me voitetaan kolme pinnaa. Otetaan lopussa fiksu virhe, ja he heittävät vaparit ohi. MM-kisoissakin on nimittäin käynyt niin, ettei sitä virhettä ole otettu, Salin hymyili.

Hän viittasi vuoden 2014 MM-kisoihin, jolloin Suomi johti Turkkia vastaan kolmella pisteellä varsinaisen peliajan lopussa. Petteri Koponen kuitenkin heitti kaksi vapaaheittoa ohi, Suomi päästi Turkin heittämään tasoittavan kolmosen ja hävisi jatkoajalla – eikä päässyt lopulta jatkoon alkulohkostaan.

– Edelleen se muistuu mieleen, Salin sanoi.

Raiko Häyrinen