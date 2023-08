Sateet kiusaavat hitaasti edenneitä puinteja – riskinä sadon jääminen pellolle korjaamatta

Rankat sateet ovat lakoonnuttaneet viljaa, kertoo maatalouden asiantuntijaorganisaatio ProAgria. Sen mukaan ongelmaksi alkaa muodostua myös peltojen kantavuuden heikkeneminen. Märille pelloille ei voi mennä, jottei maan rakenne kärsisi. Puinteja on hidastanut myös jälkiversonta, mikä aiheuttaa haasteita määritellä oikeaa puintiajankohtaa.

ProAgrian mukaan kaikkia viljalajeja on tähän mennessä päästy puimaan ja arviolta 30 prosenttia alasta on korjattu. Sateet kuitenkin viivästyttävät puintien edistymistä. Osalla pelloista onkin riskinä, että sato jää korjaamatta tai sadon laatu heikkenee.

ProAgrian mukaan yksi poutapäivä rankkojen sateiden välissä ei riitä, vaan tarvitaan useampi yhtäjaksoinen poutapäivä, jotta sadonkorjuuta päästään pellolla jatkamaan.

Syysviljojen satotaso on ollut ProAgrian mukaan tyydyttävä koko Suomessa. Rukiilla sato on ollut paikoin hyvä, ja useilla tiloilla on saatu jopa ennätyssatoja.

Kevätviljoista ohra ja vehnä tulevat puolestaan olemaan pettymyksiä monin paikoin, ProAgria kertoo. Niin ikään öljykasveista on odotettavissa huono sato käytännössä koko maassa.

Kaalien aika

ProAgria kertoo, että nyt on tarjolla paljon erilaisia kaaleja, kuten kerä-, puna-, kukka-, parsa- ja kyssäkaalia. Kaalien lisäksi korjataan porkkanaa, salaattia, papuja sekä ainakin Ahvenanmaalla latva-artisokkaa.

– Vihannesten osalta on todettava, että tänä syksynä etenkin kukkakaalin sato on ajoittain ollut selkeästi isompi kuin menekki. Avomaavihannesten tuoresatoa korjataan lokakuulle asti, jonka jälkeen jatketaan vielä varastovihannesten korjuuta, ProAgria kertoo.

Marjakausi ei ole ProAgrian mukaan vielä ole ohi, mutta kääntymässä loppua kohden.

– Marjasadot ovat olleet hyvin vaihtelevia paikasta riippuen. Mansikkasatoa ovat verottaneet joillekin tiloille osuneet hallat, rankat sateet sekä hienoinen poimijapula.

ProAgrian mukaan tällä hetkellä Ahvenanmaalla, jossa suurin osa Suomen omenista viljellään, kerätään jo syyslajikkeita. Ahvenanmaalla sadon laatu on hyvä, ja sadosta odotetaan normaalia.

Johanna Latvala