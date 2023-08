Seiväshyppy näytti synkän puolensa voittajaehdokkaalle ja aiemmalle mestarille – Wilma Murto on yhä vankempi mitalisuosikki keskiviikon finaalissa

Suomen yleisurheilussa on varsinkin keihäänheiton ulkopuolella viimeisimmän 20 vuoden aikana oltu harvoin tilanteessa, jossa paikka MM-loppukilpailuun on miltei itsestäänselvyys. Varsinkin kun laji on niinkin arvaamaton kuin seiväshyppy.

Salon Vilppaan Wilma Murto oli Budapestissa tällaisessa asetelmassa, ja lähes varmasta finaalipaikasta tuli todellisuutta. Asia sinetöityi, kun Murto meni kaikkien aiempien korkeuksien tavoin yli ensimmäisellä hypyllään myös karsintarajasta 465.

– Aika sellaisella perusturvallisella kaavalla ja perushyvillä hypyillä mentiin, Murto kuvaili Ylen haastattelussa.

Seiväshyppy näytti kuitenkin myös kyseisen arvaamattomuutensa. Synkkä puolisko kasvoista osui tällä kertaa ennen kaikkea Eliza McCartneyn ja Aikaterini Stefanidin kohdalle. Molemmat jäivät karsinnassa ilman tulosta eivätkä välttyneet henkisen puolen kärsimysten lisäksi fyysisiltäkään kivuilta.

Wilma Murron valmentaja Jarno Koivunen nosti Ylellä McCartneyn suomalaisen kovimmaksi kilpakumppaniksi. Uusiseelantilainen on kärsinyt suuresta epäonnesta oltuaan muun muassa akillesjännevaivojen vuoksi kilpailematta kokonaan esimerkiksi vuosina 2020 ja 2022.

26-vuotias McCartney väläytti suurta potentiaaliaan nousemalla ulkoratakauden maailmantilastossa toiseksi ylitettyään 485 senttimetrin korkeudella olleen riman heinäkuun lopussa. Kesä-heinäkuun taitteessa tulivat lisäksi tulokset 471 ja 473.

Budapestin karsinnassa epäonni astui kuitenkin jälleen kuvaan. McCartney aloitti 450:stä, mutta kolmas yritys siitä jäi aiempien limbojen jälkeen kesken jo vauhdinoton aikana.

Samaan ikävään kategoriaan meni siis myös Stefanidin tilanne. Hän loukkasi jalkaansa alkulämmittelyssä muttei suostunut luovuttamaan. Kreikkalainen kävi kokeilemassa kolmesti 450:stä, mutta jokainen pyrkimys päättyi kunnollisen hyppysuorituksen sijaan enemmän tai vähemmän leveään irvistykseen.

Olympiavoittaja ja maailmanmestari Stefanidi on tällä kaudella jäänyt aiempien vuosien tulostasostaan. Ikää hänellä on 33 vuotta.

Murto meni 435 senttimetrin korkeudella olleen riman yli vaivatta. Ylitys 450:stä ei ollut tyylillisesti yhtä kaunista katseltavaa, mutta olennaista oli senkin korkeuden onnistuminen ensimmäisellä yrityksellä.

Elina Lampela suoritti karsinnassa omaan yleiseen tasoonsa nähden varsin hyvin. 420 ja 435 ylittyivät ensimmäisellä, ja onnistuminen kolmannella hypyllä 450:stä merkitsi hänelle jo uran neljänneksi parasta ulkoratatulosta.

Ensimmäisenä varteenotettavana finaaliehdokkaana karsintaan jäi kiinalainen Huiqin Xu, joka ei saanut tulosta. Euroopan kärkipään nimistä säännöllisesti kauden aikana Timanttiliigan kisoja kiertänyt Roberta Bruni meni vielä 435:stä yli kolmannella hypyllä mutta 450 muodostui saavuttamattomaksi.

Suomen Saga Andersson jäi ilman tulosta. Ensimmäinen ja kolmas yritys 420:sta menivät limboiksi, ja toisessa hypyssä seiväs lipesi hyppääjän käsistä ennen nousua kohti rimaa.

Neljästä ja puolesta metristä nähtiin kaikkiaan 23 ylitystä, eli karsittavaa lähtökohtaisesti 12 hyppääjän finaaliin jäi 460:een vielä melko paljon. Terveysongelmista kärsinyt Holly Bradshaw joutui tyytymään 435:een.

Murto ei edelleenkään jättänyt mitään sattuman varaan, vaan puhdas tulossarja jatkui myös korkeudessa 460. Ilman pudotuksia oli tässä vaiheessa myös kuusi muuta urheilijaa, mukaan lukien muut varteenotettavat mestariehdokkaat Nina Kennedy, Katie Moon ja Tina Sutej.

Elina Lampela oli maksimaalisen lähellä ennätystään ja samalla mahdollista finaalipaikkaa. Toinen yritys 460:sta päättyi äärimmäisen niukkaan pudotukseen, ja yksi lisäpudotus merkitsi vääjäämättä karsiutumista.

Valmentaja Rauli Pudas joutui katsomossa pettymään. Pudas muistetaan urheilijana parhaiten hypystään, jossa rima pysyi kannattimillaan melkoisesta pomppimisesta huolimatta EM-pronssin arvoisesti vuonna 1978.

Karsiutuminen tapahtui myös kauden aikana 478 ylittäneelle Kanadan Alysha Newmanille. Hänen yleinen tasonsa on tosin laskenut huippuvuoden 2019 jälkeen.

15 urheilijaa ylitti 460, eli rima piti korottaa vielä karsintakorkeuteen 465. Tosin Murron finaalipaikka oli tässä vaiheessa jo käytännössä sinetöity.

Tapahtuneiden käänteiden jälkeen suomalaismitali on keskiviikkona kello 20.30 alkavassa finaalissa yhä todennäköisempi asia. Ennakkosuosikkien kvintetistä McCartney putosi siis pois.

Katie Moonin tekeminen oli tosin vuorenvarmaa alusta loppuun eli karsintarajan läpäisyyn asti. Mutta niin oli Murrollakin. Myös Kennedy selvitti karsinnan ilman pudotuksia, vaikka rima väpättikin 460:ssä.

Karsinta venyi noin kahden ja puolen tunnin mittaiseksi.

– Aika pitkä ilta vietettiin. Kun vielä meni ensimmäisellä yli, niin odotusaika vaan piteni, Murto mietti.