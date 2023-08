Silakan pyyntikielto sulkisi Kasnäsin kalajauhotehtaan – komission esitys tyrmistyttää ympäri Suomea

Mikäli Euroopan komission esittämä silakan kalastuskielto Itämerellä toteutuisi, sillä olisi ikäviä vaikutuksia myös Salon naapurikuntaan.

Kielto sulkisi Kemiönsaaren suurimman työllistäjän Salmonfarmin Kasnäsissä sijaitsevan kalajauhoa ja kalaöljyä valmistavan tehtaan jopa vuodeksi.

– Kyllä. Jos tehdas jää ilman raaka-ainetta, se ei pyöri, vahvistaa Salmonfarmin toimitusjohtaja Wilhelm Liljeqvist Salon Seudun Sanomille.

Silakan pyyntikiellon vaikutuksista Kasnäsin kalatehtaaseen uutisoi aiemmin Yle.

Liljeqvist kertoo tehtaan käyttävän vain Itämereltä saatavaa raaka-ainetta, silakkaa ja kilohailia, 30–40 miljoonaa kiloa vuodessa, eikä silakkaa voi korvata muilla raaka-aineilla. Salmonfarm saa silakkansa omalla järeän koon ammattitroolarilla ja sitä ostetaan myös muilta tahoilta.

Liljeqvistin mukaan vielä ei tiedetä sitäkään, olisiko kalastuskielto vain vuoden pituinen vai jatkuisiko se myös vuonna 2025.

Komission ehdotus ei saa Kasnäsistä osakseen ymmärrystä.

– Kalastuskiintiöt ovat aina aiemmin noudattaneet Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:in suosituksia. On vaikea ymmärtää, miksi EU esittää nyt radikaalisti jotain aivan muuta. En oikein pysty olemaan samaa mieltä EU-komission kanssa, Liljeqvist tiivistää.

Euroopan komissio on esittänyt silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä Suomen lähivesille sekä lohenkalastuskieltoa Ahvenanmaan ja Merenkurkun välille ensi vuodelle. Esitystä perustellaan silakan kutukantojen pienenemisellä raja-arvojen alapuolelle sekä silakoiden pienellä yksilökoolla.

Komission mukaan toimeen on tartuttava nyt, tai Pohjanlahden silakalle käy kuten Itämeren turskalle ja monille lohikannoille, jotka ovat romahtaneet aiheuttaen laajoja taloudellisia vaikutuksia rannikon kalastajille ja yhteisöille.

– Kalakannat vaihtelevat aina, sanoo Salmonfarmin Liljeqvist.

Salmonfarmin Kasnäsin kalajauho- ja kalaöljytehtaan liikevaihto on Liljeqvistin mukaan tänä vuonna 22 miljoonaa euroa. Tehdas työllistää 15–20 ihmistä.

Salmonfarmin kalatehdas aloitti toimintansa vuonna 2015. Salmonfarmin mukaan valmistamalla kalanrehua Itämeren silakasta ja kilohailista, jokainen lähirehulla tuotettu kalakilo kierrättää Itämeren fosforia ja typpeä ja näin tukee kestävää kehitystä.

Särkisalossa järjestetään tänäkin vuonna jo kuuluisaksi kasvaneet Silakkamarkkinansa.

Viime vuoden markkinoista raportoitiin Salkkarissa 16.10.2022. Artikkelissa kerrottiin viiden paikallisen kalastuskunnan nostaneen Särkisalon lähivesiltä myytäväksi liki 400 kiloa silakkaa. ”Pitkä jono kiemurteli Tiirantorin markkina-alueen halki, kun ostajat riensivät jonottamaan Särkisalon vesiltä aamulla pyydettyä silakkaa”, uutisessa kerrottiin.

– Uutinen silakan kalastuskiellosta kuulostaa äkkiseltään vahvasti ylilyönniltä, kertoo Särkisalon Silakkamarkkinoiden vetovastaava Janne Eriksson.

Eriksson pohtii, mahtaako kieltopäätökseen johtanut data olla komissiolla kohdallaan.

– Mihin ja miltä vuosilta oleviin tietoihin kielto perustuu?

Riippumatta siitä, toteutuuko komission kaavailema kalastuskielto vai ei, Särkisalossa pidetään Silakkamarkkinat takuuvarmasti tänä syksynä lokakuun 14. päivä.

Mutta pidetäänkö lokakuussa 2024?

– Noh, ei kannata miettiä liikaa tulevia murheita. Odotetaan, että tulee järjen ääni tähänkin asiaan, Eriksson sanoo.

Eriksson korostaa, että särkisalolainen silakankalastus on niin pienimuotoista, ettei sillä ole vaikutusta Itämeren silakkakantoihin. Ja on toinenkin juttu:

– Särkisalon Silakkamarkkinoilla myytävä silakka on nimen omaan lähikalaa, eikä paljon tuoreempaa kalaa voi ylipäätään saada!

EU-komission ehdotus on tyrmätty laajalla rintamalla Suomessa.

Suomen Ammattikalastajien liiton toimitusjohtaja Kim Jordaksen mukaan kielto tuhoaisi koko elinkeinon Suomessa.

Suomessa on 400 kaupallista ammattikalastajaa, joille kalastus on pääelinkeino.

Kalatalouden keskusliiton mukaan komission esitys perustuu silakan osalta vanhentuneeseen tietoon. Liitto toteaa kiellon aiheuttavan toteutuessaan avomerikalastuksen sekä näihin liittyvän kalakaupan ja jalostuksen alasajoa rannikkoseuduilla, etenkin tärkeimmillä kalastusalueilla Ahvenanmaan ja Merenkurkun välillä.

Luonnonvarakeskuksen asiantuntija Jari Raitaniemi kommentoi Hesarille pitävänsä EU-komission esitystä rajuna eikä puolla silakan kalastuksen täyskieltoa. Kiellon taustalta Raitaniemi nostaa esiin vuosien 2021 ja 2022 huonot silakkavuodet, joiden pohjalta Itämeren hoitosuunnitelma laadittiin.

Virallinenkaan Suomi ei aio purematta niellä silakan kalastuskieltoa. Maa- ja metsätalousministeriössä komission ehdotusta pidetään suhteettomana eikä tieteellisesti kaikilta osiltaan pätevänä. Ministeriössä valmistellaan vastaesitystä, joilla silakan kalastuskiintiöitä saataisiin komission ehdotuksesta nostettua.

Vuonna 2022 silakkaa pyydettiin Suomessa 68 miljoonaa kiloa. Silakkasaaliin arvo kalastajahinnoin laskettuna oli 15,5 miljoonaa euroa.

Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöt päätetään EU:n ministerineuvostossa 23.–24. lokakuuta.