Analyysi: Silmänlumeesta aitoon kehitykseen – suomalainen huippuyleisurheilu on vihdoin nosteessa, joka voi hyvinkin jatkua useita vuosia

Menestyminen yleisurheilussa on keskivertosuomalaiselle jo perinteiden vuoksi tärkeää. Senkin vuoksi on yhtä lailla tärkeää pyrkiä katsomaan laajaa kokonaisuutta mahdollisimman neutraalisti, yli yksittäisten kisojen ja kohusuoritusten.

Kiteytetään iso kuva yhteen lauseeseen: Suomen huippuyleisurheilun noste näyttäisi muuttuvan silmänlumeesta todellisuudeksi. Lisäksi maailman kärkipään sijoitukset varsin laajalla lajikirjolla ovat mahdollisia läpi 2020-luvun.

Tahrat Suomen yleisurheilumenestyksessä olivat viimeistään vuodesta 2009 lähtien koronaviruksen alkuun asti niin tummia, ettei niitä saanut seliteltyä puhtaiksi tehokkaimmallakaan pesuaineella. MM-tasolla pohjakosketus tapahtui 2011 Daegussa, jossa yksikään suomalainen ei yltänyt pistesijalle eli kahdeksan parhaan joukkoon.

Olympialaisissa yleisurheilun tulokset osin hukkuvat muun analyysin alle. Joka tapauksessa viidet kisat vuodesta 2004 lähtien ovat tuoneet suomalaisille vain kaksi olympialaisten yleisurheilumitalia. MM-kisoissa viimeisin keihäänheiton ulkopuolinen arvometalli on Arsi Harjun kuulahopea vuodelta 2001.

Yleisurheilun puolustajat mainitsevat, että suomalaisille mielekkäin vertailukohta tapahtuu EM-kisoissa. Niissäkin tuli vuosien 2010–2018 viisissä kisoissa vain kuusi mitalia, kaikki keihäällä.

2020-luvulle tultaessa positiivisia uutisia alkoi putkahdella ajalta, jolloin koko maailman urheilu alkoi vasta palailla koronatauolta. Suomen yleisurheilukesä vedettiin täysipainoisena läpi, minkä myötä urheilijat kansoittivat lajeissaan maailmantilastojen kärkipäätä. Kyseessä oli silmänlumeen ensimmäinen osa.

EM-hallikisat järjestettiin Puolan Torunissa maaliskuussa 2021. Ella Junnila, Lotta Kemppinen ja Kristian Pulli tekivät mitaliin oikeuttaneet suoritukset, jollaisia he eivät ole sen jälkeen pystyneet toistamaan. Korona-ajan hallikisoilla on väkisinkin silmänlumeen kakkososan maine. Junnila, Kemppinen ja Pulli eivät ainakaan tällä hetkellä kuulu siihen kategoriaan, joka on mukana aidon nosteen tekemisessä.

Juniorikisat heijastuvat yleensäkin hyvin vaihtelevasti aikuisten menestykseen. Vuosien 2021 ja 2022 nuorten kisojen osalta tämän asian merkitys korostuu. Osa valtioista ei lähettänyt urheilijoitaan lainkaan osaan kisoista. Korona-ajan nuorten arvokisat, silmänlumeen osa kolme.

Miksi näkymät ovat aidosti paremmat kuin viiteentoista vuoteen? Ja miksi voi perustellusti odottaa trendin jatkuvan myös seuraavat viisi vuotta?

Ensinnäkin siksi, että oikeasti positiivinen kehitys on jatkunut jo vuoden päivät. Neljä mitalia viime kesän ulkoratojen EM-kilpailuista oli sinällään kokonaisuutena ylisuoriutuminen. Mitalisteista Lassi Etelätalo ja Kristiina Mäkelä eivät ole yltäneet tällä kaudella viime kesän tasolle.

Hyvät uutiset ovat kuitenkin jatkuneet myös EM-Münchenin jälkeen. Reetta Hurskeen EM-hallimestaruus ja Suomen ennätykset kertoivat hänen nousemisestaan uudelle tasolle. Alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuista voi tapahtumana olla montaa mieltä, mutta kymmenen suomalaismitalia ilmiantavat kuitenkin tason laajuutta.

Tähän liittyen on syytä nostaa esille myös nimet Samuli Samuelsson, Samuel Purola, Elmo Lakka, Sara Lappalainen, Camilla Richardsson ja Alisa Vainio. Kaikki heistä ovat melko hiljattain parantaneet lajinsa Suomen ennätystä ja nostaneet juoksijoiden yleisilmettä viime vuosien aikana, vaikkei se suurena arvokisamenetyksenä olekaan näkynyt. Eikä unohdeta kävelijä Veli-Matti Partastakaan.

Toinen syy verraten valoisaan tulevaisuuteen piilee seuraavassa nimi- ja ikälistassa:

Anni-Linnea Alanen, 20 vuotta. Oliver Helander, 26. Silja Kosonen, 20. Viivi Lehikoinen, 23. Wilma Murto, 25. Saga Vanninen, 20.

Kaikkia heitä yhdistää se, että mahdollisuudet MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon ovat joko erinomaiset, hyvät tai ainakin olemassa. Sekä se, että jokainen on vielä selvästi kehittyvässä tai ainakin suoritustasoa useita vuosia ylläpitävässä iässä.

Lisäksi Richardsson, Samuelsson ja Topi Raitanen ovat alle kolmekymppisiä, Purolasta ja Vainiosta puhumattakaan.

Yleisurheilun MM-kisat alkavat lauantaina Budapestissa.