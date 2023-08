Sivusto rankkasi kaikkien aikojen McLaren-kuljettajat – kaksi suomalaislegendaa mahtui kymmenen kärkeen

Brittitalli McLaren on yksi formula ykkösten historian kaikkien aikojen menestyneimmistä talleista: 12 kuljettajien maailmanmestaruutta, 183 gp-voittoa ja kahdeksan tallimestaruutta. Oma osansa vuonna 1966 F1:ssä aloittaneen tallin menestyskulussa on myös suomalaiskuljettajilla, ja se huomioidaan myös moottoriurheilusivusto Autosportin tuoreessa rankingissa. Sivusto laittoi järjestykseen kaikkien aikojen top kympin McLarenilla ajaneista kuskeista, ja mukana on kaksi suomalaista.

Autosportin listan kärkimies ei hämmästytä: formulalegenda Ayrton Senna otti kaikki kolme maailmanmestaruuttaan McLarenin ratissa ja uran 41 gp-voitosta kaikki paitsi kuusi. Eikä tallin toinen kolminkertainen maailmanmestari, Sennan kanssa ikimuistettavan kaksikon 1980-luvun lopulla muodostanut Alain Prost yllätä hänkään kakkossijallaan sivuston rankingissa.

Loput kuusi McLarenin kuljettajamestaruutta jakautuvat viidelle kuskille, ja heistä yhdellä mestaruuksia on kaksi. Mika Häkkinen debytoi McLarenilla 1993 ja sai ensimmäisen gp-voittonsa vasta 1997, mutta sen jälkeen meno oli melkoista: vuosina 1998–2001 yhteensä 19 gp-ykköstilaa ja mestaruusjuhlat 1998 ja 1999, ensin Michael Schumacherin nenän edestä ja sitten niukasti Eddie Irvineä parempana. Häkkisen muistojentäyteinen McLaren-ura toi hänelle kolmossijan Autosportin rankkauksessa.

Jäämies listalla kahdeksantena

Häkkisen jäätyä ”sapattivapaalle” – joka lopulta oli F1:stä eläkkeelle jääminen – McLaren ymmärsi pysyä suomalaisosaamisessa nappaamalla Sauberilta vapautuneen Kimi Räikkösen. Viisi kautta (2002–2006) McLarenilla toivat yhdeksän gp-voittoa ja kaksi MM-sarjan kakkostilaa (2003 ja 2005), mutta F1-mestaruutensa suomalainen ajajaikoni otti vasta 2007 vaihdettuaan Ferrarille. Mestaruus tuli huiman taiston jälkeen pisteellä ennen McLarenin kaksikkoa Lewis Hamilton–Fernando Alonso. Autosport kuvailee, että Räikkönen oli ”luultavasti parhaimmillaan urallaan juuri McLarenilla” ja rankkaa ”Jäämiehen” kahdeksanneksi listallaan.

McLarenilla ovat suomalaisista ajaneet myös Keke Rosberg ja Heikki Kovalainen. Williamsilla 1982 ensimmäisen suomalaisen F1-maailmanmestaruuden voittanut Rosberg päätti F1-uransa yhteen McLaren-kauteen 1986 ja oli MM-pisteissä kuudes. Kovalainen käskytti McLarenia kausilla 2008 ja 2009 Lewis Hamiltonin tallitoverina ja otti F1-uransa ainoan gp-voiton Unkarin kisassa 2008.