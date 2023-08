SSS-tekstarit: Milloin sähköautojen kuljetus meriteitse kielletään?

Nimimerkki VoiVoi. Puhut asiaa. Elämä on nyt jossain toisaalla kuin siinä itse elämässä. Minkä ihmeen takia tutuilta ja puolitutuilta täytyy saada niitä peukutuksia. Ja tehdään tikusta asiaa. Ei keskitytä itse elämään, vaan ennen kuin jotain kivaa on nähty ja koettukaan ollaan jo jakamassa sitä someen. Siinä mieli harhailee ja keskittyminen itse asiaan katoaa. Siksikö voidaan niin pahoin jo yleisesti. Mutta nämä kaikkihan on ennustettu jo aikoja sitten. Ihminen sortuu omaan näppäryyteensä. Kaikki merkithän sen jo todistaa. Pessimisti vaiko realisti

VoiVoi. Olipa valaiseva kirjoitus Facebookista. Olen huomannut aivan saman asian, ennen viihdyin Fabebookissa, nyt minua ei saa sinne millään, kun en jaksa lukea joka aamu, päivä, ilta, yö aivan samoja päivityksiä ihmisiltä, jotka kertovat aivan kaiken itsestään: mitä syövät, juovat, siivoavat, käyvät suihkussa, saunassa, miten miehet hemmottelevat naisiaan joka päivä koruilla ja kukilla ym. En usko että kaikki olisi edes totta. Eikö näillä ihmisillä ole muuta tekemistä kuin kertoa Facebookissa, mitä tekevät? Mummu

Aina jossain päin maailmaa palaa laiva, syynä sähköauto. Paloa mahdoton sammuttaa. Milloin sähköautojen kuljetus meriteitse kielletään? Pelottaa mennä töihin. Merimies

Saakohan Ruotsissa sananvapauden nimissä polttaa Raamattuja? Koraanit tuntuu olevan OK. Ihmettelijä

Koska Vilikkalantie Kiskossa lanataan? Isot kuopat

Olin metsässä kävelyllä ja kävelin riistakameran ohi. Saako niitä laittaa metsään ilman mitään niistä kertovaa kylttiä? Ja saako niitä kuvia levittää? Kuvattu

Jos jätät kesätuolit talveksi parvekkeelle varastoon, aina jos ihminen poistuu parvekkeelta, sinne jäävät tavarat ovat varastoituna kunnes käyttö jatkuu. Tylsä tyhjä partsi