Sunnuntaina Vuohensaaressa yleisö tietää paremmin kuin näyttelijät, mitä seuraavaksi tapahtuu – ja oliko nainen orava vai hamsteri

Tulevana sunnuntaina Vuohensaaressa nähdään improvisaatioryhmä Silmävoden tämänkesäisen kiertueen viimeinen esitys. Improvisaatiosta kun on kyse, sen enempää yleisö kuin näyttelijät eivät tiedä etukäteen, mitä illan aikana tapahtuu.

– Esimerkiksi näytelmän alussa pyydämme yleisöltä tietyillä kysymyksillä meille roolit, ja alkukohtausten jälkeen pysäytämme näytelmän ja yleisö saa päättää, kenestä tulee sankari ja miten seuraavaksi käy, kertoo Pasi Mäenpää.

Näyttelijöiden mielikuvituksen on juostava liukkaasti ja hetkeen on heittäydyttävä vauhdilla. Onkohan kesän mittaan kiertueella hyydytty lavalle niin, että yhtäkkiä näyttelijän mieleen ei tule yhtään mitään, mutta esityksen pitäisi juosta eteenpäin?

– Juu, kyllähän näitä tulee! Todennäköisesti yleisö ei näitä huomaa, mutta silloin tarina jää yleensä junnaamaan paikoilleen, vastaa Mäenpää.

– Onneksi vastanäyttelijät auttavat ja pelastavat tilanteen. Esimerkiksi viimeksi Uudessakaupungissa minulla kävi niin, että olimme kysyneet yleisöltä, millä nimityksellä he kuvailevat kavereilleen jotakuta henkilöä, jonka ovat usein nähneet mutta jonka nimeä he eivät tiedä. Tämän nimityksen avulla siis loimme näytelmään roolihahmon. En yhtäkkiä myöhemmin lavalla muistanut, mikä se nimitys oli, oliko se… oliko se tuota, oravanainen, vai rusakko, vai… no nyt en enää taaskaan muista, mikä se oli. Joka tapauksessa vieressä Otso Lapila tajusi ja alkoi heittää minulle hassuja vihjeitä nimestä. Yleisö koko ajan tiesi, mikä se oli, minä en, ja näistä tulee mahtavia tilanteita.

(Haastattelun jälkeen Mäenpää lähettää toimittajalle viestin, että kyseinen nimitys oli hamsterinainen.)

Silmävode-ryhmä on kulkenut kesän mittaan Salon eri lavoilla sekä Paimiossa ja Uudessakaupungissa. Joukkoon kuuluu kahdeksan Salon seudulla usein nähtyä ja kuultua näyttelijää, sekä ammattilaisia että harrastajia. Kesäkiertueella kaikki eivät ole joka kerta mukana, minkä vuoksi se on ollut helppo sovittaa näyttelijöiden kalentereihin.

Silmävode ei ole aiemmin vetänyt vastaavaa kierrosta, mutta kokemukset olivat niin hyvät, että todennäköisesti samantapaisella jatketaan ensi kesänä.

Tämänkesäisen kiertueen nimi on Kappale kauneinta Suomea. Lisäksi yleisön kanssa on kehitelty kullekin esitykselle oma nimi. Mathildedalissa näytelmästä sukeutui Kuinkas sitten kävikäänja Paimiossa Meri, hyttyset ja lavatanssit.

Yrityksenä on ollut pitää teema kesässä ja kesäteatterissa. Aina tämä ei ole onnistunut. Yleisö päättää.

Kappale kauneinta Suomea Vuohensaaren kesäteatterissa su 20.8. klo 18. Maksullinen.