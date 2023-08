Suomalaiset kärkikamppailussa EM-frisbeegolfissa

Tallinnassa heitettävät frisbeegolfin EM-kilpailut avattiin keskiviikkona 1. kierroksella, ja suomalaiset ovat hyvin mukana kärkitaistossa. Avoimessa luokassa puolustava Euroopan mestari Niklas Anttila on kolmantena ja naisten avoimessa luokassa Eveliina Salonen ja Silva Saarinen jakavat kolmossijaa.

Avointa luokkaa johtaa Ruotsin Dennis Augustsson tuloksella 12 alle parin. Yhden heiton päässä Augustssonista on järjestäjämaata Viroa edustava Albert Tamm. Anttila on tuloksessa 9 alle parin. Neljättä sijaa tuloksessa –8 jakaa viisi pelaajaa, joista suomalaisia on peräti neljä eli Joona Heinänen, Mikael Häme, Tuomas Hyytiäinen ja Rasmus Saukkoriipi.

Naisissa johtopaikkaa pitää kotikisoissaan pelaava maailmanmestari Kristin Tattar. Virolaistähti pelasi avauskierroksen lukemiin 5 alle parin. Britti Rachel Turton on toisena (–1), Salonen ja Saarinen ovat yhden heiton päässä Turtonista. Henna Blomroos on viidentenä (+1).

EM-kisoissa heitetään neljä kierrosta, joista viimeinen on sunnuntaina.