Suomen ensimmäisen Kung fu -seuran käynnistäjä löysi Suomusjärveltä kodin taiteelleen – ”Hengitys tasaantuu jo mökkiä lähestyessä”

Enäjärven rannalla kohoaa jyrkkä rinne, jonka päällä on pieni ateljee. Seinän kokoiset ovet järvelle päin on avattu, ja muilta suunnilta valoa tulee ikkunoista. Pilvien liikkeet, veden väreily ja tuulessa heiluvat puunoksat saavat valon elämään.

Täällä on hyvä paikka maalata.

Espoolaiset Peter Gibson ja hänen vaimonsa Ulla löysivät vuokramökin Suomusjärveltä kolme vuotta sitten. Siitä lähtien he ovat viettäneet aikaa Enäjärven rannalla lähes joka viikko ympäri vuoden.

– Kun tulen mökille pois kaupungista, on eri tavalla aikaa ja tilaa hengittää. Täällä on vapaa fiilis, Gibson sanoo.

Hän näyttää taulua, joka kuvaa mökkirannalta avautuvaa maisemaa. Siihen hän on valinnut hetken, jolloin valo oli kaunis.

Aivan suoraan maisemasta hän ei kuitenkaan maalaa lopullista työtä. Hän etsii ja valokuvaa mahdollisia aiheita sekä lähiseudulla että matkoilla. Ateljeen seinällä on nyt maalaukset myös Hollannista ja Espanjasta.

– Täällä Suomusjärvellä olen löytänyt aiheita esimerkiksi maisemista, joita olen katsellut vaimon kanssa veneillessä.

Suomusjärvi-päivän kävijät saattavat muistaa Gibsonin maalatut lampunvarjostimet, joita tapahtumassa oli myynnissä.

– Tänä vuonna tammikuussa ajattelin, mitä erilaista voisin tehdä. Kokeilin metsämaiseman maalaamista lampunvarjostimeen, ja se idea toimi.

Taide on kuulunut Englannista kotoisin olevan Peter Gibsonin elämään nuorestasaakka. Hän maalasi jo kouluaikoina Lontoossa. Lisäksi hän on tehnyt jotain aivan toisenlaista: päätyö on ollut liikunnan parissa.

Pariskunta tapasi Lontoossa. Suomeen he muuttivat 1984.

– Kun tulin Suomeen, olin itsepuolustusvalmentaja ja opetin kuntoilua. Käynnistin Suomen ensimmäisen Kung fu -seuran, Gibson kertoo.

Hän kiersi valmentajana ympäri maailmaa, kun Suomen Shaolin Kung Fu -seuran jäsenet kilpailivat. Seura toimii yhä, ja lajivalikoiman kasvettua se käyttää nyt nimeä Combined Combat Sport Club.

Gibson piti pitkään Helsingissä omaa salia, josta joutui luopumaan koronan aikana.

Heti Suomeen tultuaan hän yritti myös taidekouluun, mutta ei päässyt.

– Minulle sanottiin, että työsi olisivat hyviä, jos olisit syntynyt sata vuotta sitten.

Tällä viitattiin siihen, että Gibson maalaa perinteiseen tapaan esittäviä teoksia. Kun taidekoulun ovet eivät avautuneet, hän päätti opetella maalaamista lisää itse.

– Ajattelin, että kun tekee, pikku hiljaa oppii enemmän. Käyn museoissa ja gallerioissa. Kokeilen, ja jos tekniikka ei toimi, yritän uudelleen.

Ajatus jatkuvasta oppimisesta ja kehittymisestä on hänen mielestään tärkeä niin taiteessa kuin kamppailulajeissakin.

Ensin Peter Gibson maalasi öljyväreillä. Sitten hän opetteli vesivärimaalauksen,ja viimeisimpänä mukaan ovat tulleet akryylivärit. Lisäksi hän tekee kuvia tietokoneella. Aiheiden joukossa on maisemien lisäksi ihmisiä, eläimiä ja moottoriurheilua.

Teoksia pääsee katsomaan virtuaaligalleriassa, joka löytyy osoit­teesta artsteps.com hakusanalla gibs.art21. Siellä Gibson haluaa näyttää töidensä monipuolisuutta.

– Virtuaaligalleriassa on esimerkiksi tietokoneella tehty moottoripyöräaihe, ja sitten olen tehnyt saman aiheen akryyliväreillä näyttääkseni, että osaan senkin. Minulla on kilpailu itseni kanssa, haluan kokeilla eri aiheita ja mennä eteenpäin.

Hän on tehnyt myös kortteja ja julisteita sekä kuvitetun lastenkirjan, jolle etsii kustantajaa.

Itseoppineen taiteilijan ei ole aina ollut helppoa saada töitään esille. Vuosien saatossa Gibsonilla on ollut näyttelyitä esimerkiksi Heinolassa, Espoossa, Paraisilla ja Karkkilassa. Joulukuussa teoksia pääsee näkemään Helsingissä.

Omassa ateljeessa mökillä teoksia on tietysti aina esillä. Viime kesänä Gibson piti näyttelyn, jossa taulut levittäytyivät ulos.

– Ripustin tauluja puihin, ja parin sateisen viikonlopun aikana niitä kävi katsomassa noin viisikymmentä ihmistä. Tänä kesänä minulla ei ollut aikaa järjestää uutta ulkonäyttelyä, mutta toivottavasti ensi kesänä saan taas näyttelyn pystyyn, hän kertoo.

Myös muut mahdolliset näyttelypaikat Salon seudulla kiinnostaisivat häntä.

Kun mökin löytämisestä kysyy, Peter Gibson toteaa, että siitä kertoisi paremmin puoliso. Ulla tekee toimistopäivänsä usein etänä mökillä, mutta nyt liikkuva työ on vienyt muualle, ja haastattelua jatketaan puhelimessa.

– Huomasin pääsiäisenä kolme vuotta sitten ilmoituksen Helsingin Sanomissa, hän kertoo.

Pariskunta oli etsinyt joko omaa tai vuokramökkiä, ja nyt Enäjärven rannalla tarjottiin vuokrattaviksi kahta mökkiä.

– Olimme käyneet kyläilemässä mökillä järven toisella puolella, ja ystäväni sieltä lähti mukaan katsomaan mökkejä. Ensimmäinenkin oli ihan hyvä, mutta sitten tulimme toiselle mökille, johon ihastuin.

Mökkien omistajaperheellä on jo usean vuosikymmenen ajan ollut vapaa-ajan asuntoja vuokrattavana. Rivistön reunaan asettuessaan pariskunta sai mukavan naapuruston ja erinomaisen vuokraisännän.

– Ensimmäisenä kesänä meillä oli ateljeen paikalla iso vanhanaikainen perheteltta, ja kun Peter avasi oven ja katseli järvelle, se oli paikka tehdä taidetta.

Sitten pieni ateljee saatiin rakennettua, ja myös Ulla on käyttänyt sitä työtilanaan. Maisemasta nauttiessa Teams-palaverit sujuvat lennossa. Vaikka mökillä tekisi töitä, siellä on eri maailma kuin kaupungissa.

– Hengitys tasaantuu jo mökkiä lähestyessä, taakka harteilta häviää. Mökki on rauhoittumisen paikka.

Toisin kuin kaupungissa, mökillä tulee ulkoiltua joka säällä. Pariskunta nauttii marjastuksesta, sienestyksestä ja metsässä vaeltamisesta.

– Välillä toinen sanoo, että katso tuota valoa tai väriä. On kuin löytäisi jotain sellaista, mitä ei ollut muistanut, mutta mitä oli kuitenkin kaivannut.

He olivat aiemmin ajatelleet pitkään, etteivät tarvitsisi mökkiä.

– Nyt kun se on, olemme löytäneet mökki-ihmisen itsestämme.