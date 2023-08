Suomen takamiehillä poikkeuksellinen tilanne Japania vastaan: jopa 20 sentin pituusetu

Suomen koripallomaajoukkueen takamiehistä Edon Maxhuni, Ilari Seppälä ja Sasu Salin ovat pituudeltaan alle 190-senttisiä, mutta tänään heillä voi poikkeuksellisesti olla jopa parinkymmenen sentin pituusetu taisteluparejaan vastaan, kun Suomi kohtaa MM-kisoissa Japanin.

Japanin pelinjohtajista Yuki Togashi on 167 senttimetriä ja Yuki Kawamura 172 senttimetriä pitkä. Ilari Seppälä sanoo, ettei tilanne ole täysin uusi hänelle.

– Kyllä tämän kokoisia kavereita on tullut vastaan ennenkin. Euroopassa pelaavista amerikkalaisista takamiehistä jotkut ovat aika lyhyitä, Seppälä sanoo.

Suomi tarvitsee voiton lohkoisäntä Japanista pitääkseen elossa toiveensa päästä ylempään jatkolohkoon. Suomi hävisi MM-kisojen avausottelunsa Australialle, ja Japani avasi kisat tappiolla Saksalle.

Suomen apuvalmentajan Hanno Möttölän mukaan tappio Australialle oli muistutus siitä, että Susijengin täytyy pitää kiinni omista vahvuuksistaan pärjätäkseen.

– Ollaan omia itsejämme. Kentän juokseminen on ensimmäinen asia. Olemme olleet siinä eurooppalaisia huippuja, samoin puolustukseen paluussa, mutta emme onnistuneet niissä (Australiaa vastaan). Kummatkin ovat avainasioita Japania vastaan. Alkujännitys on nyt poissa, me voimme pelata omaa rohkeaa peliämme. Meidän pitää olla aktiivisia, ei reaktiivisia, Möttölä linjaa.

Ottelu Okinawassa alkaa kello 15.10 Suomen aikaa. Kello 11.30 pelataan E-alkulohkon päivän toinen ottelu Australia–Saksa.