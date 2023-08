Suomen takamiehistä otetaan mittaa MM-avauksessa Australiaa vastaan

MM-kisat perjantaina aloittavan Suomen koripallomaajoukkueen etukenttä on Lauri Markkasen johdolla isompi ja liikkuvampi kuin koskaan aiemmin. Mutta Suomen takamiesten tilanne on toinen – ja kun Suomi kohtaa perjantaina kello 11 MM-avauksessaan Australian, Suomen takamiehet mitataan.

Takana ovat ajat, jolloin maajoukkue saattoi laskea sen varaan, että sillä oli lähes aina etu pelinjohtajan paikalla, kun Petteri Koponen oli kokoonpanossa. Koponen nilkutti viime vuoden EM-kisoissa lonkan nivelrikon hidastamana viimeiset ottelunsa, ja MM-kisoissa pelinjohto on lopullisesti siirtynyt Edon Maxhunille, Miro Littlelle ja Ilari Seppälälle.

Heistä jokainen on tänä kesänä ollut loukkaantuneena sivussa. Heistä jokainen vakuuttaa olevansa nyt sataprosenttisessa iskussa. Heistä jokainen kohtaa perjantaina niin varreltaan kuin ansioluetteloltaan pitempiä kollegoja.

– Ihmisiä nekin ovat. Ne pelaavat NBA:ssa, mutta on meilläkin NBA-pelaaja, Lauri. Innolla odotan, että otetaan miehestä mittaa ja pääsee näkemään, missä oma taso menee, Miro Little sanoi torstaina Okinawassa.

”Ei pelkäämään vaan haastamaan”

Suomen viime aikojen aloitusviisikon takamiehet Maxhuni ja Sasu Salin ovat kumpikin alle 190-senttisiä. Australian takamieskaarti on selkeästi Suomea kookkaampaa – eikä tätä tosiasiaa muuta se, että Suomen joukkue ilmoittaa niin Maxhunin, Salinin kuin Littlenkin pituuteen suurpiirteisesti mukaan hiukan kengänpohjaa tai ilmaa.

Australian pelinjohtajana aloittanee 20-vuotias ja kaksimetrinen Josh Giddey. Australian peliä voivat johtaa myös 20-vuotias ja 198-senttinen Dyson Daniels tai 194-senttinen Dante Exum.

Myös Australian takamiesten meriittilistat ovat pitempiä kuin suomalaisten.

Giddeyn nimissä on NBA:n kaikkien aikojen nuorimpana kirjautettu triplatupla. Hän oli 19 vuoden ja 84 päivän ikäinen yltäessään saavutukseen viime vuonna. Giddey keräsi viime kaudella NBA:n Oklahoma City Thunderissa 16,6 pistettä, 6,2 syöttöä ja 7,9 levypalloa ottelua kohti.

Australian kahdestatoista pelaajasta yhdeksän pelaa Giddeyn, Danielsin ja Exumin tavoin NBA:ssa. Heistä kokenein on 35-vuotias Patty Mills, nelinkertainen olympiakävijä ja NBA:n mestari vuodelta 2014, joka on nykyisin maajoukkueessa pikemmin heittävä takamies kuin pelinjohtaja.

Pituudet ja ansioluettelot ovat tietenkin merkityksellisiä vain jos ne tuottavat pisteissä mitattavia etuja kentällä.

– Iso haaste tässä on edessä, mutta olen pelannut samantyyppisiä kavereita vastaan ennenkin. Kun vastassa on isompia kavereita, pitää vain löytää eri keinot pysäyttää heidät. Ei tässä lähdetä pelkäämään vaan haastamaan, Edon Maxhuni sanoo.

Maxhuni ja Little pitävät avainasiana Australian takamiesten korilleajojen pysäyttämistä.

– Giddeyn ajot pitää ottaa pois ja pakottaa hänet ottamaan haastettuja hyppyheittoja, ja ylipäätään haastettuja ratkaisuja. Heittäminen ei ole hänen vahvuutensa. Häntä ei saa päästää korille. Kaikissa kolmessa on samaa. He tykkäävät ajaa korille pikemmin kuin heittää, vaikkei kukaan heistä huono heittäjä olekaan, Little sanoo.

”Siitä on tullut stigma”

Suomen pelinjohtajista Little tunnetaan aktiivisena ja fyysisenä puolustajana, mutta Maxhunille puolustuspeli on kehityskohde, kuten urheilun konsulttikielellä sanotaan.

Maxhuni myöntää suoraan itsekin, ettei puolustus ole hänen vahvuutensa, mutta kuulostaa hiukan kyllästyneeltä aiheesta kysyttäessä.

– Siitä on tullut Suomen koriksessa stigma, että Edon on huono puolustaja, Maxhuni sanoo ja päräyttää huuliaan uloshengityksen mukana.

– En anna sen mennä mun päähän. Tiedän, mitä osaan, eikä jokainen voi olla Mikael Jantunen puolustuksessa. Pitää löytää keinot puolustaa, ettei se vuoda omalta kohdalta. Jätän nämä puheet pois ja pelaan omaa peliäni. Se on riittänyt tähän asti, miksei se riittäisi nytkin.

Maxhuni pelasi Markkasen kanssa samoissa juniorimaajoukkueissa alle 16-vuotiaiden ikäluokasta asti. Viime vuoden EM-kisoissa hän pelasi erinomaisesti yhteen Markkasen kanssa, mutta tänä kesänä Maxhuni ei ole ollut yhtä terävä, mahdollisesti häntä vaivanneen polven patellajänteen vamman takia.

– Ei lähdetä stressaamaan yhden tai kahden pelin takia. Se ei ole paniikin aihe. Liettua-peli oli meille Laurin kanssa kummallekin ensimmäinen neljään kuukauteen. Uskon, että meidän kemiat kohtaavat samalla tavalla kuin ennenkin, Maxhuni sanoo.

Maxhuni pelaa MM-kisoissa myös ensi kauden seurajoukkuesopimuksestaan. Hän pelasi viime kauden Saksan liigan Crailsheimissa, muttei ole vielä tehnyt sopimusta ensi kaudeksi, koska uskoo MM-kisojen poikivan hänelle parempia tarjouksia.

Little, 19, on julkisesti kertonut tavoittelevansa NBA-paikkaa ensi vuonna. MM-kisat ovat hänelle tilaisuus näyttää, miten paljon hänen pelinjohto- ja heittotaitonsa ovat edistyneet.

– Difu (puolustus) on tärkein juttu edelleen. Pelintekemistaito on kasvanut, luotan siihen enemmän ja siihen on tullut lisää rauhallisuutta. Joukkuekin odottaa sitä minulta enemmän.

Mihin Australia-ottelu ratkeaa?

– Siihen, kumpi sitä haluaa enemmän ja kumpi on valmis, Little vastaa.

Raiko Häyrinen