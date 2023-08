Suomenruotsalainen perussuomalainen ärähtää RKP:lle: Hallituksessa ja oppositiossa ei voi olla yhtä aikaa

Perussuomalaisissa on myös suomenruotsalaisia jäseniä. Yksi heistä on Ulf-Peter Ek, joka on kotoisin Mustasaaresta Pohjanmaalta. Hänen mielestään RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin pitäisi nyt pistää joukkonsa ruotuun.

– Henrikssonin pitää sanoa porukoillensa, että ”me ollaan mukana hallituksessa, suut suppuun, jos ei passaa, menkää jonnekin muualle”. Hallituksessa ja oppositiossa ei voi olla yhtä aikaa, Ek latasi STT:lle perussuomalaisten sunnuntaina päättyneessä puoluekokouksessa Tampereella.

Hän sanoo olevansa varavaltuutettu Mustasaaressa ja jutelleensa kollegoidensa kanssa tilanteesta.

– Moni tunnustaa, että RKP on jakautunut kahtia ja pahasti. Puolueessa on menossa maaottelu Uusimaa–Pohjanmaa.

Ek arvelee, että monet RKP:n edustajat Uudellamaalla eivät edes tiedä, mitä maakunnissa tapahtuu.

– On ihan eri asia kasvaa ja elää Uudellamaalla kuin jossain, jossa vanha nainen asuu yksin 70 kilometrin päässä lähimmästä keskuksesta. Uudellamaalla on Alko ja kauppa joka nurkassa.

Hän sanoo, että suomenkieliset rinnastavat helposti kaikki suomenruotsalaiset RKP:hen, jota ovat alkaneet lähes vihata. Se ei todellakaan pidä paikkaansa, hän sanoo ja muistuttaa, että suomenruotsalaisia on perussuomalaisten lisäksi muissakin puolueissa.

– RKP tekee karhunpalveluksen kaikille suomenruotsalaisille ja seilaa mielestäni nyt vaarallisilla vesillä.

Henriksson on peräänkuuluttanut perussuomalaisilta selkeää irtiottoa rasismista, mutta Ekin mielestä perussuomalaisilla ei ole mitään, mitä pitäisi pyytää anteeksi.

– RKP sen sijaan voisi pyytää vaikka Freudenthalia anteeksi.

Axel Olof Freudenthal oli 1800-luvulla elänyt suomenruotsalainen kielentutkija, joka harrasti rotuoppeja ja uskoi suomalaisten alempiarvoisuuteen.

Työtä ja turvaa

Ek sanoo haluavansa turvallisen kotimaan, jossa jokainen kansalainen voi liikkua minä aikana vuorokaudesta tahansa ja missä tahansa pelkäämättä, että joko suomalainen tai ulkomaalainen ”joku” hyökkää päälle.

– Toinen asia on, että omat ensin. Pannaan tämä maa kuntoon, autetaan itseämme ensin, ja sitten kun Suomen talous on ylijäämäinen, voidaan miettiä, ketä voidaan auttaa ja millä tavalla ja millä rahalla.

Perussuomalaisten puoluehallituksessa istuva Outi Mara Joensuusta pitää myös erityisen tärkeänä, että talous saadaan uusille urille.

– Syy säkkiä myöten siinä tilanteessa, kun rahaa ja verokertymää ei riittävästi ole. Silloin täytyy jostakin leikata ja säästää, pistää asioita tärkeysjärjestykseen. Työkykyiset ja terveet pitää saada Suomessa töihin, hän sanoo.

Maran vieressä nyökyttelee Simo Ratilainen Outokummusta. Hän toivoisi tasapainoisemman budjetin lisäksi perhearvojen kunnianpalautusta.

– Olen kolmen lapsen isä, ja minulle se on ollut elämäni hienoin juttu. Toivoisin, että sitä markkinoitaisiin enemmän, siihen jatkuvuuteenhan tämä koko yhteiskunta perustuu.

Hän on toista kertaa puoluekokouksessa mukana ja sanoo tunnelman olevan kuin perhetapahtumassa.

Mika Stepanov toteuttaisi ensimmäisten joukossa maahanmuuton tiukennukset. Sen sijaan pienituloisten toimeentuloon kaavaillut leikkaukset eivät hänestä ole hyvä asia.

– Suomen sosiaaliturva ei ole mikään ylitsevuotavainen. Sitä pitää saada niiden, jotka tosissaan sitä tarvitsee, mutta kaikkien työn vieroksujien ja muiden pitäisi yrittää elättää itsensä työllä.

Sanna Nikula