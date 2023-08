Suomi kohtaa MM-koripalloilun avauksessa Australian: ”Me emme mieti häviämistä, me mietimme voittamista”

Suomen koripallomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisojen avausottelussaan Okinawassa hallitsevan olympiapronssimitalimaan Australian, jonka kahdestatoista pelaajasta yhdeksällä on NBA-sopimus ensi kaudeksi. Suomen pelinjohtajan Edon Maxhunin mielessä on ottelun edellä vain yksi lopputulos.

– Me emme mieti häviämistä, me mietimme voittamista, Maxhuni ennakoi.

Maxhunin mielestä ottelun voittaa se, joka saa enemmän helppoja koreja.

– Heille ei saa antaa helppoja koreja. Heillä on hyvä puolustus. Siihen pitää löytää keinot saada helppoja koreja. Meidän pitää saada riboja (levypalloja), päästä juoksemaan ja rikkoa niiden puolustus. Me olemme aina pelanneet syötellen ja päässeet tekemään helppoja koreja. Se on ykkösasia nytkin, Maxhuni sanoo.

Suomen valmentajista Teemu Rannikko on vakoillut Australiaa. Hän nostaa esiin Australian fyysisyyden, pallon ja pallottomien miesten liikkeen sekä pelinjohtajien pituuden. Pelinjohtajana aloittava kaksimetrinen Josh Giddey napsii paljon hyökkäyslevypalloja takamieheksi ja 194-senttinen Dante Exum osaa operoida myös korin lähellä.

Ehkä muutoksia puolustukseen

Rannikko vihjaa Suomen saattavan jakaa puolustustehtävät poikkeavasti tai muuttavan viisikoitaan Giddeyn ja Exumin pysäyttämiseksi.

– Niitä on käyty läpi. Pelissä voi olla se tilanne, että heillä onkin samanmittainen puolustaja edessä, Rannikko sanoo.

Lauri Markkasen vapauttamiseksi Suomi saattaa metsästää Australian heikompia puolustajia. Tämä tarkoittaa kuvioita, joiden tarkoituksena on pakottaa Australia vaihtamaan Markkasen vartijaa. Yksi maalittamisen kohde voi olla 35-vuotias veteraanilaitahyökkääjä Joe Ingles, joka on Markkasta vastaan altavastaaja niin koossa kuin liikkumisessakin.

Australian päävalmentaja Brian Goorjian luonnehti joukkueensa eilisessä mediatilaisuudessa Markkasta yhdeksi NBA:n parhaista pelaajista.

– Hän on heidän avainpelaajansa. Meidän puolustusfilosofiamme on, että käymme kiinni koiran päähän, mutta meidän pitää kunnioittaa myös muita pelaajia. Emme voi unohtaa muita. He ovat hyviä, Goorjian sanoi puolustuspelistä Markkasta vastaan.

Mihin ottelu ratkeaa? Teemu Rannikko nostaa esiin kaksi asiaa.

– Kolmen pisteen heittäminen on varmasti jonkinlaisessa roolissa. Australialla on erittäin hyviä heittäjiä, mutta myös joitakin heikompia. Meillä kolmen pisteen heittäminen on pitkään ollut yksi avainasioista. Toinen asia on avoimen kentän pelaaminen. Molemmat haluavat juosta, mutta eri tavalla. Meillä se, joka saa puolustuslevypallon, juoksee pallon ylös. Australialla Giddey ja Exum työntävät palloa eteenpäin, ja heillä on tiettyjä jatkumoja siitä, Rannikko ennakoi.

Suomen ja Australian välinen ottelu alkaa kello 11.

Raiko Häyrinen