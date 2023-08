Suomi viidellä painijalla MM-kisoihin – Savolainen ja Kuosmanen johtotähtinä

Suomi suuntaa viiden urheilijan voimin painin MM-kisoihin, jotka järjestetään 16.–24. syyskuuta Serbian Belgradissa. Kaikki viisi ovat kreikkalais-roomalaisen painin edustajia. Miesten vapaapainiin ja naisten painiin Suomen Painiliitto ei lähetä urheilijoita.

Liitto ilmoittaa MM-tavoitteeksi mitalin ja ensimmäisestä olympiakarsintavaiheesta 1–2 olympiapaikkaa. Suurimmat toiveet lepäävät isojen sarjojen kaksikon, 97 kilon Arvi Savolaisen ja 130-kilon Elias Kuosmasen, harteilla.

– Arvi on osoittanut jo useaan otteeseen, että terveenä urheillessa hän kuuluu sarjan eliittiin. Viimeinen vuosi on ollut haastava, mutta nyt pahemmilta takaiskuilta on vältytty. Elias on raskaassa sarjassa noussut askel askeleelta kohti kansainvälistä huippua, olympiavalmentaja Juha Lappalainen tiivistää tiedotteessa.

Muut suomalaispainijat Belgradissa ovat Elmer Mattila (67 kg), keväällä alle 23-vuotiaiden EM-kultaa voittanut Jonni Sarkkinen (77 kg) ja lähes neljän vuoden tauon jälkeen edustustehtäviin palaava Toni Metsomäki (87 kg).