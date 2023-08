Susijengi sai maistaa hävinneen Goljatin katkeraa osaa

Suomen koripallomaajoukkue on tottunut olemaan Goljateja kaatava Daavid, mutta sunnuntai-iltana Okinawassa suomalaissudet saivat maistaa, miten kitkerältä hävinneestä Goljatista tuntuu. Lohkoisäntä Japani shokeerasi itsensäkin ja nousi hurmioituneella loppukirillä 98–88-voittoon, joka hautasi Suomen haaveet päästä ylempään jatkolohkoon MM-kisojen E-alkulohkosta.

Ottelun jälkeen Okinawan areenan uumenissa japanilaiset toimittajat aplodeerasivat haastattelualueen läpi kulkeneille pelaajille, jotka päästelivät ilmoille seiniä tärisyttäneitä karjahduksia. Kahdeksantoista pisteen johdon menettäneet suomalaispelaajat marssivat pukuhuoneeseen tyhjin katsein.

– Varmaan yksi, Suomen kapteeni Sasu Salin vastasi kysymykseen, oliko tämä hänen maajoukkueuransa kipein tappio. Salin on pelannut maajoukkueessa kolmetoista vuotta ja on MM-kokoonpanon ainoa pelaaja, joka oli mukana Suomen arvokisaputken aloittaneissa EM-kisoissa 2011.

Aiemmin päivällä Saksa oli nujertanut Australian. Sen myötä Suomi olisi tarvinnut voitot Japanista ja vähintään 15 pisteellä Saksasta edetäkseen ylempään jatkolohkoon, ja vielä viimeisen neljänneksen alkaessa Suomi näytti olevan tukevasti ohjaksissa.

Suomi selvisi Japanin odotetun rajusta alkurynnistyksestä ja johti viimeisen kymmenminuuttisen alkaessa jo kymmenellä pisteellä (73–63), mutta lopussa nähtiin maajoukkueen lähihistorian pahin sulaminen tiukassa paikassa. Keisei Tominagan kolmoset aloittivat kirin ja 172-senttisen pelinjohtajan Yuki Kawamuran kolmen pisteen heitto yli puoli metriä pitemmän Lauri Markkasen edestä vei Japanin jo 87–78-johtoon. Siitä Suomi ei enää toipunut.

”Ne taistelivat paljon enemmän kuin me”

Suomi piti Japanin ainoan mukana olevan NBA-pelaajan Yuta Watanaben neljässä pisteessä ja kuudessa pelitilanneheitossa, mutta Kawamura heitti 25 pistettä ja sentteri Joshua Hawkinson kaapi 28 pistettä ja 19 levypalloa.

Markkanen oli Suomen paras korintekijä 27 pisteellä.

– Ei mitään selityksiä, Japani oli parempi. Lähdimme heidän tempoonsa mukaan emmekä pystyneet toteuttamaan omaa peliä. Lähdettiin kiirehtimään. Totta kai sattuu ja niin pitääkin, mutta me pysymme yhdessä joukkueena, Markkanen sanoi.

Sasu Salin sanoi Suomen pelanneen ratkaisuhetkillä hölmösti tyytyessään kaukoheittoihin ja teki tunnustuksen, joka oli maajoukkueelle lähes ennenkuulumaton.

– Kaikki kunnia niille. Ne taistelivat paljon enemmän kuin me, Salin sanoi.

Tuovi käänsi katseen tulevaan

Päävalmentaja Lassi Tuovi harmitteli Suomen lähtöä hyppyheittokilpailuun japanilaisten kanssa.

– Keskittyminen ja kurinalaisuus katosivat meiltä kaikilta. Me ajattelimme, että peli on mennyt. Tiesimme Japanin vaarallisuuden, mutta 35 pinnaa kun annat viimeisellä neljänneksellä, kannattaa katsoa nöyrästi peiliin, Tuovi sanoi.

Tuovi nosti esiin Suomen pahimman ongelman kahden ensimmäisen MM-ottelun aikana. Huonot hetket venyvät venymistään, eikä Suomi pystynyt Australiaa tai Japania vastaan katkaisemaan vastustajan kirivaiheita.

– Meidän pitää saada vaikeat hetket katkeamaan nopeammin. Jokaisen pitää ottaa vastuuta. Meillä on kaikilla vastuu mutta pelaajat voivat auttaa toisiaan, Tuovi sanoi.

Maajoukkueen pitkäaikaisista johtohahmoista Petteri Koponen ja Shawn Huff lopettivat uransa viime vuoden EM-kisoihin. Lauri Markkanen kantaa valtavaa taakkaa kentällä, mutta Tuovi vaati jokaiselta enemmän.

– Väitän että jokainen meistä pystyy tekemään enemmän. Ei johtajuus tule sillä, että joku meistä alkaa huutaa ja kertomaan filosofiaa. Meidän pitää auttaa toisiamme ja pistää rintaa rottingille.

Tuovi käänsi kuitenkin katseensa eteenpäin heti tappion jälkeen.

– Joukkue yhtenäistyy näilläkin kokemuksilla. Joskus pitää ottaa turpaan, että osaa voittaa, Tuovi muistutti.

Päävalmentaja halusi myös muistuttaa, että häviössä voi olla voiton siemen.

– Tätäkin tappiota voidaan joskus muistella hyvänä käännekohtana.

Suomen MM-pelit jatkuvat tiistaina Saksaa vastaan ja sen jälkeen kahdella alemman jatkolohkon pelillä Jäljellä olevissa peleissä Suomella on edelleen mahdollisuus varmistaa paikka ensi kesän olympiakarsintaturnauksiin.

– Se on pettymys, mutta tällaista tapahtuu urheilussa ja siellä on aika isoja panoksia. Pelejä on jäljellä, tilaisuutta ei kannata heittää hukkaan, Tuovi muistutti.

Raiko Häyrinen