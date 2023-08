Susijengi tarvitsee voitot avattuaan MM-kisat tappiolla Australialle

Suomi avasi koripalloilun MM-kisat 72–98-tappiolla Australialle maailman toiselle puolelle matkanneiden joidenkin satojen suomalaiskannattajien harmiksi. Okinawan E-alkulohkon ensimmäisessä ottelussa Lauri Markkanen oli 19 pisteellä Suomen paras korintekijä, mutta hän oli Australian puolustuksen puristuksessa kaukana siitä super-Laurista, joka johti Suomen puolivälieriin viime vuoden EM-kisoissa.

Australia oli valinnut koon liikkuvuuden sijasta lähettäessään Nick Kayn ja Jack Whiten varjostamaan Suomen ykköstähteä. Kun Markkasella oli pallo, Australia lähetti toisen puolustajan aggressiivisesti tämän kimppuun ja pakotti hyökkäysten viimeistelijänä parhaimmillaan olevan Markkasen syöttämään.

Se tuotti Markkaselle neljä korisyöttöä mutta myös neljä pallonmenetystä ja 19 pistettä, jotka syntyivät pelitilanneheittotarkkuudella 7/17.

– Kyllä me odotettiin, että sieltä tulee painetta. Pitää vain pystyä hyökkäämään sitä vastaan. Minusta tuntuu, että oli hyviä hetkiä, mutta viimeistelyt ja heitot eivät menneet, vaikka minusta tuntui, että saimme ihan hyviä paikkoja. Omalta osin että ihan hyvä, että pystyin haastamaan sitä tuplaakin, Markkanen sanoi.

”Tarvitsemme enemmän kaikilta”

Päävalmentaja Lassi Tuovi lupasi Suomen ottavan oppia siitä, miten Australia hidasti Markkasta.

– Kyllä me se tupla tiedettiin, mutta luontaiset tuplat puolirajan lähellä ovat sellaisia, ettei niihin voi valmistautua, siihen pitää vain olla tarvittavasti toistoja. Nyt olemme siihen valmiimpia, Tuovi sanoi.

Markkasen lisäksi vain kapteeni Sasu Salin ylsi kaksinumeroiseen pistesaldoon (13). Suomen pelinjohtajat Miro Little, Edon Maxhuni ja Ilari Seppälä jäivät ottelun edetessä yhä pahemmin Australian NBA-takamiesten varjoon.

– Tarvitsemme enemmän kaikilta. Voittaminen ei ole helppoa tässä turnauksessa. Tekeekö Lauri isot pisteet, on minulle sama, Tuovi sanoi.

Markkanen sai toisella neljänneksellä kolhun polveensa, mutta uskoi sen hoituvan jääpussilla. Hän myös liukasteli muutaman kerran, mutta ei äitynyt yhtä koviin sanoihin kuin Australian veteraani Joe Ingles, joka lyttäsi Okinawan areenan lattian olevan surkea.

– Yleensä turnauksen alussa valitetaan lattiasta, pallosta tai valoista. Sitten siihen totutaan. Toivottavasti kukaan ei loukkaannu, Tuovi kuittasi.

”Huomenna taas paistaa aurinko”

Suomi aloitti pelin hyvin ja johti toisen neljänneksen loppupuolelle asti. Sen jälkeen Australian vaihtava puolustus alkoi purra yhä paremmin. Suomella oli ottelussa enemmän menetyksiä (19) kuin korisyöttöjä (17). Kun Australia lisäksi voitti levypallot 41–34, pääsi se juoksemaan ja lopulta puolen kentän hyökkäyksissäkin aivan Suomen korin alle.

– Onhan se järkyttävän urheilullinen joukkue, Tuovi myönsi.

Suomella on jäljellä alkulohkopelit Japania ja Saksaa vastaan. Niissä selviää, pääseekö Suomi alkulohkon kahden parhaan joukossa ylempään jatkolohkoon.

Markkanen haki uskoa viime vuoden EM-kisoista, jotka Suomi avasi tappiolla Israelille mutta marssi sitten puolivälieriin asti.

– Oltiin me pakkovoiton edessä Prahassakin (EM-kisoissa). Jos tässä turnauksessa haluaa yhden ottelun hävitä, se oli tässä, Markkanen sanoi.

Myös Tuovi sanoi uskovansa siihen, että Suomi on perjantaita parempi sunnuntaina, jolloin vastaan asettuu Japani.

– Huomenna taas paistaa aurinko. Siihen minulla on aika hyvä luotto. Meillä on aika hyvä historia viime vuodelta. Pelit unohdetaan ja seuraavaan keskitytään. Se on ainoa tapa edetä, Tuovi sanoi.

Raiko Häyrinen