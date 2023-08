Susijengi tauolle seitsemän pisteen tappioasemassa

Suomen miesten koripallomaajoukkue on seitsemän pistettä tappiolla, kun Riiassa pelattavasta maaottelusta Latviaa vastaan on takana avauspuoliaika. Ottelu on Susijengille viimeinen valmistava peli ennen ensi viikolla alkavaa MM-turnausta.

Suomi lähti otteluun ilman ykköstähteään Lauri Markkasta, joka lepuuttaa ”osumia viime peleissä” saanutta kroppaansa ennen MM-matkaa. Suomi vei kuitenkin avausneljänneksen 20–16, mutta toisella kymmenminuuttisella Latvia paineli ohi ja taukojohtoon 39–32. Elias Valtonen oli ottelun avauspuoliskon tehokkain suomalainen kymmenellä pisteellään.