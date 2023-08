Syksyllä kolisee kivenmurikoita

Venäjän sota siirtyy heidän omalle maaperälle. On kansalaisia, jotka ovat sotaa ja Putinin toimia vastaan. He toimivat itsenäisesti ja luovat epävarmuutta sisältäpäin. Sota muuttuu sabotaasi-iskujen sarjaksi, joka tyrehdyttää hyökkäyssodan. Ennustaja

Mitähän se sähkö maksaa naapurimaissa? Juku

Lapsia syntyy aivan liian vähän. Onko selvitetty paljonko työmarkkinareformi tulee lisäämään lasten hankintaa? Valkoinen mustaksi

Mitenkähän peurakantojen strategista hallintaa tukevat nykyiset hehtaarien riistapellot ja traktorikuormittain toimitetut herkut? Liikennevahingot ja punkkien isäntäeläiminä toimiminen aiheuttavat sivullisille mittavia kärsimyksiä ja taloudellisia vahinkoja. Riista

Olen ennenkin ottanut kantaa, että uusi jäähalli on rakennettava yksityisillä varoilla, ei veronmaksajien rahoilla. Onska

Nimimerkki Kurtturuusu, olen kanssasi samaa mieltä. Ylipäätään kaikki eläimet metsästä pitäisi vähentää tuhannesosaan nykyisestä ja samoin enemmistö myös kasveista ja puista, jotta kaltaisesi luonnonsuojelijat saisivat rauhassa ihailla asfaltoitua kerrostalon pihaa kivitalonsa parvekkeelta. Luonto

Kiitos eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisille! Teette upeaa ja tärkeää työtä ilman korvausta. Hatunnosto

Jos Orpon hallitus toteuttaa kaikki mitä on suunitellut, voitte vain arvata, missä ollaan neljän vuoden päästä. Köyhyys on lisääntynyt, ihmisten toimeentulo on heikentynyt. Kansa voi huonosti, mutta valtionvelka on pienentynyt, vai onko? Epäilevä kansalainen

Ihminen viisaudessaan luo vaarallisia järjestelmiä ja vähättelee lakien ja asetusten puutteita, jotka onkin kuin veteen piirrettyjä? Ei valvontaa, ei sanktioita, ei turvajärjestelmiä jne? On vain nopeus, helppous ja voittojen maksimointi tuloksissa? Kaksilla rattaita kulku?

Aloitan keräämään työttömyyden ajalle isompaa puskuria, tätä tullaan vielä tarvitsemaan. Hallitushan neuvoo laittamaan kukkaron kiinni ja kunnolla. Otan myös kypärän valmiiksi, nimitäin syksyllä kolisee työväkeen murikoita. Hyvä Petteri

Salon Seudun Sanomien kulttuurisivulla esiintyvien vesiväritöiden perusteella voi vain todeta, että perniöläinen Kaisa-Leena Kaarlonen on tosi taiteilija. Hienot, taidokkaat kukkamaalaukset ja mestarillinen tytön muotokuva todistavat osaamisesta ja taiteellisuudesta. Taidelahjakkuutta ja osaamista