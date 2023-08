Yhdysvalloissa syntyneet pelaajat eri maajoukkueissa on jo kauan sitten arkipäiväistynyt ilmiö. MM-kilpailuissa heitä on yhteensä 58 eli lähes viisi joukkueellista.

Joissain tilanteissa asiat menevät silti poikkeuksellisesti, jolloin tunteet kuohuvat. Näin on käynyt esimerkiksi kiinalaistuneen Kyle Anderson ja kreikkalaistuneen Thomas Walkupin kohdalla.

Kansainvälinen koripalloliitto sallii yksittäiseen joukkueeseen yhden niin sanotun kansalaistetun pelaajan. Muiden pitää olla henkilöitä, jotka täyttävät jommankumman seuraavista ehdoista: 1) ovat saaneet kyseisen maan passin alle 16-vuotiaina. Tai 2) joilla on selkeä yhteys maan koripalloiluun tai yhteiskuntaan.

Suomen joukkueesta Jacob Grandison syntyi San Franciscossa ja Alex Murphy Wakefieldissä. Kummankin äiti on suomalainen.

Sunnuntain Japani–Suomi-ottelussa kentällä oli kolme Yhdysvalloissa varttunutta miestä. Japanissa kansalaistetun pelaajan pykälän täyttää sentteri Joshua Hawkinson, jonka panos Susijengiä vastaan nousi erittäin merkittäväksi.

208-senttinen iso laitahyökkääjä on pelannut seurajoukkuekoripalloa Japanissa vuodesta 2017 lähtien. Yleisesti pienikokoisessa MM-kisajoukkueessaan hän on selvästi pisin pelaaja, kun toiseksi pisimmällä on mittaa 203 senttiä.

Hawkinson sai Japanin kansalaisuuden kotikisojen alla tänä vuonna.

Kyle Andersonin tilanne on aiheuttanut kriittisiä reaktioita ensisijaisesti siksi, että osapuolina ovat maailmanpolitiikan jättiläiset eivätkä varsinaiset ystävykset Kiina ja Yhdysvallat.

Andersonin isoisoisä on kiinalainen, mikä ei sinällään täytä aiemmin mainittua kahta ehtoa. Sen sijaan kyseinen, nyttemmin jo varsin kaukainen sukulaisuussuhde mahdollisti Kiinan kansalaisuuden hakemisen. Samalla pelaajalle tarjoutuu tilaisuus MM-kisojen lisäksi olympialaisiin osallistumiseen.

Kun puhutaan NBA:ssa noin kymmenen pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla etenevästä miehestä, on vahvistus Kiinan joukkueelle lähtökohtaisesti melkoinen.

MM-kisojen virallisista tilastoista miestä ei kannata hakea nimellä Kyle Anderson vaan kiinalaisella versiolla Li Kaier. Kuukausi sitten kiinalaistuneen 29-vuotiaan urheilijan MM-avaus oli tosin synkkä: kaikki yhdeksän heittoyritystä ohi ja sitä kautta pisteetön suoritus. Serbia höykytti vastustajaansa lukemin 105–63.

Kreikkalaiset palloilun suurseurat eivät ole keskenään ylimpiä ystävyksiä. Siksi Thomas Walkupin huhtikuussa tapahtunut kreikkalaistuminen johti kärkeviin kommentteihin ennen kaikkea Panathinaikosin leiristä.

Kolmekymppinen Walkup on ollut jo useita vuosia mukana eurooppalaisen koripalloilun huippujoukkueissa. Kaudeksi 2021–2022 hän siirtyi Panathinaikosin niin sanottuun viholliseen Olympiakosiin.

Kreikan maajoukkueen lisäksi käänne tarkoittaa sitä, että Walkup tulee jatkossa olemaan Kreikan pääsarjassa kotimaisen pelaajan statuksella. Sekös Panathinaikoissa hiertää.

– Tulet kreikkalaiseksi 19 kuukaudessa. Samaan aikaan toiset taistelevat vuosia saadakseen kansalaisuuden, vaikka ovat kreikkalaisessa koulussa, pitävät maan lippua korkealla ja hengittävät kreikkalaista ilmaa, totesi Panathinaikosin viestintävastaava Dimitris Kontos sosiaalisen median kanavassaan Eurohoopsin mukaan.

YHDYSVALLOISSA SYNTYNEET PELAAJAT MM-JOUKKUEISSA

Yhdysvallat 12

Puerto Rico 10

Jordania, Meksiko, Norsunluurannikko 4

Dominikaaninen tasavalta ja Filippiinit 3

Georgia, Kap Verde, Libanon, Montenegro, Suomi 2

Brasilia, Egypti, Etelä-Sudan, Japani, Kiina, Kreikka, Ranska, Slovenia 1

Yhteensä 58

Korisliigasta tuttu Arnaldo Toro on Puerto Ricon poikkeus

Kahdessakymmenessä MM-joukkueessa eli lähes kahdessa kolmasosassa kaikista on vähintään yksi Yhdysvalloissa syntynyt pelaaja. Esimerkiksi Jordanian ja Norsunluurannikon ryhmissä heitä on peräti joka kolmas.

Osaselitys suureen määrään on tietysti Yhdysvaltain joukkue itsessään. Oman osansa tuo myös Puerto Rico, tuo Yhdysvaltoihin kuuluva itsehallintoalue.

Puerto Ricossa poikkeuksen tekee lähinnä Arnaldo Toro, joka muistetaan korisliigajoukkue BC Nokian levypallorohmuna. Lähes kaikista muista joukkuekavereista poiketen hän syntyi nimenomaan Puerto Ricossa.