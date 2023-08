Tarjolla kaksi lippua MM-finaaleihin, ottajina neljä itsevarmaa joukkuetta

Jalkapallon naisten MM-välierät pelataan tiistaina ja keskiviikkona. Ensin toisistaan mittaa ottavat Ruotsi ja Espanja. Espanja on MM-välierissä ensimmäistä kertaa, eikä aio luovuttaa finaalipaikkaa helposti.

– Olemme maailman neljän parhaan joukossa, mutta emme aio lopettaa tähän, Espanjan valmentaja Jorge Vilda sanoo Fifan nettisivuilla.

Japani brändäytyi kisojen aikana strategisesti taitavaksi joukkueeksi, ja Ruotsi onnistui puolivälierässä murtamaan sen pelityylin. Ruotsalaiset näkevät Espanjan Japanin kaltaisena joukkueena.

– Meidän on lähestyttävä Espanjaa täsmälleen samalla mentaliteetilla. Teimme sen yhdessä Japania vastaan, olimme aggressiivisia kaksinkamppailuissamme, Ruotsin kapteeni Kosovare Asllani toteaa Fifan haastattelussa.

Ruotsi ei aliarvioi huippupelaajia vilisevää joukkuetta. Silti myöskään itsevarmuus ei horju.

– Heillä on maailmanluokan pelaajia, mutta niin on meilläkin. Teemme kaikkemme, jotta voitamme MM-kisat, Englannin pääsarjassa Evertonia edustava Natalie Björn vakuuttaa.

Ruotsin maalintekovastuuta on kantanut yllättävä nimi puolustuspäästä. 30-vuotias Amanda Ilested on tehnyt kisoissa tähän mennessä neljä maalia, mikä on kolmasosa hänen kymmenvuotisen maajoukkueuransa maaleista. Mikäli Ilested onnistuu ohittamaan maalipörssin kärjessä olevan Hinata Miyazawan, tulee hänestä ensimmäinen MM-kisojen maalipörssin voittanut puolustaja.

Puskevatko Matildat päätyyn asti?

Australian joukkue ja villi kotiyleisö himoitsevat maan historian ensimmäistä finaalipaikkaa. Vastaan asettuva Englanti taas on yltänyt kahdesti aiemmin pronssiotteluun. Viime vuonna Englanti onnistui tuomaan jalkapallon kotiin EM-kisoista, mutta miten käy Sydneyssä? Voittamaton Englanti joutuu välierässä vuorostaan kestämään Australian kotiyleisön hurmion sekä selviämään ilman turnauksen parasta maalintekijäänsä, Lauren Jamesia.

Englannin joukkue pyrkii kääntämään vastustajan kannustuksen voimavarakseen.

– Se tekee tästä vain jännittävämpää. Jos pelaamme parhaalla tasollamme, tulemme olemaan pysäyttämättömiä, välierässä maalin viimeistellyt Lauren Hemp vakuutti The Guardianin mukaan.

Australia sai viimein tähtipelaajansa kentälle, mutta emäntämaa on osoittanut olevansa muutakin kuin Sam Kerr. Kerrin vielä parannellessa pohjevammaansa Australia saavutti jo historiallisen välieräpaikkansa. Neljännesvälierän voittomaalin tekijä Caitlin Foord ilmoitti Matildojen matkan olevan kuitenkin vielä kesken.

– Visiona on aina ollut mennä päätyyn asti. Uskon edelleen, että olemme vasta alussa, hän kertoo NY Timesissa.

Espanjan ja Ruotsin välinen välierä pelataan tiistaina Aucklandissa, ja Australia–Englanti Sydneyssä keskiviikkona.

Viivi Väätänen