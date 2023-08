Teijolla toteutetaan nyt kymmenen vuotta vanhaa ideaa – kyläyhdistys kerää parhaillaan varoja maisemallisiin kuntoportaisiin

Teijon kyläyhdistys rakennuttaa Teijolle kuntoportaat. Rakentamisen on määrä alkaa syyskuun jälkeen, kun varat toteuttamiseen on hankittu. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa kaksisataa porrasta ja kaksi välitasannetta. Nousua portaisiin tulisi noin kolmekymmentä metriä.

Idea lähti kymmenen vuotta sitten Matildassa asuvalta Petri Honkalalta. Hän asui aikaisemmin Helsingissä, jossa oli itse liikkunut Paloheinän kuntoportaissa. Honkala keksi Matildaan muutettuaan, että Teijolle tarvitaan omat kuntoportaat.

Honkala on itse hyvinvointialan ammattilainen ja toivoo kuntoportaiden kannustavan ihmisiä liikkeelle ja terveempiin elämäntapoihin.

– Ajatuksena oli tehdä kaikille hyvää, sillä nämä ovat kaikkien kyläläisten portaat. Viime vuosina kuntoportaat ovat tulleet hirveän suosituksi. Vielä kymmenen vuotta sitten aika ei tainnut olla kypsä, Honkala pohtii.

Nyt hän uskoo vakaasti portaiden menestykseen.

– Alueella on kiinnostusta portaita kohtaan, ja meillä on paljon osaavia ihmisiä ja hyvät lähtökohdat lähteä tätä tekemään, Honkala hehkuttaa.

Kuntoportaat nousevat ylös kivikkoista rinnettä niin, että huipulta näkee ainakin golfradan, merta ja metsikköä. Raput tulevat Teijon kansallispuiston reitin läheisyyteen. Tarkempi sijainti on Teijo Ski Resort & Action Parkin maasto. Kyläyhdistys vuokraa portaille varattua aluetta Teijon Matkailu Oy:ltä lahjavuokrasopimuksella, eli Teijon Matkailu Oy ei saa vuokraamisesta rahallista korvausta.

Yhdistys on saanut Salon kaupungilta 10 000 euron tuen, mutta hankkeen kokonaisbudjetti on 30 000. Teijon kuntoportaat on yksi osallistavan budjetoinnin hankkeista, joista kaupunkilaiset äänestivät. Varainkeruu alkoi noin kaksi viikkoa sitten. Tällä hetkellä yhdistys on kerännyt kaupungin lahjoittaman summan päälle seitsemäntuhatta euroa. Jos 30 000 euron tavoite ei täyty, työryhmä aikoo soveltaa tilanteen mukaan esimerkiksi vähentämällä rakennettavia portaita.

– Rahoituksen suhteen ei ole ehdotonta rajaa. Se on semmoisessa paikassa, että voidaan rakentaa myös lyhyemmät rappuset, työryhmän jäsen Uula Tuikka kertoo.

Yhdistys kerryttää varoja myymällä nimikkoportaita ja vapaavalintaisella tekstillä varustettuja portaita, joita voivat ostaa sekä yksityisihmiset että yritykset.

Rahoitusta kerätään 14.9. asti, jolloin tehdään myös rakentamispäätös. Kyläyhdistyksessä toivotaan, että maan raivaaminen ja portaikon pohjan valmistelu voivat alkaa heti päätöksenteon jälkeen, mutta viimeistään lokakuun puolella. Rappusten tieltä täytyy poistaa esimerkiksi puita ja pusikkoa, sillä rinteessä on tiheää metsikköä. Hankkeen työryhmä suunnittelee portaikon rakennuttamiseen talkoita.

– Koko puurakenne tehdään talkoovoimin. Todennäköisesti järkevin tapa on tehdä ruuvipaaluja, jotka koneyrittäjä asentaa koneella. Talkoissa on tarkoitus tehdä portaiden puurakenneosa, minkä lisäksi maan raivaus tehdään pääosin talkoovoimin, Tuikka listaa.

Tuikan mukaan maan siistimisen on määrä valmistua ennen maan jäätymistä. Rappusten rakentamista jatkettaisiin tarvittaessa lumisessakin maisemassa. Tämän hetkisen tavoitteen mukaan portaat valmistuvat ennen vuoden vaihdetta. Kuntoportaille ei tule talvikunnossapitoa, joten avajaisia on tarkoitus viettää maaliskuun lopulla.

– Aikataulu selkenee tarkemmin, kun tiedämme koneista.

Työryhmä tavoittelee tällä hetkellä puutavarantuottajia mahdollisista tarjouksista. Tuikka toivoo portaisiin materiaaleja, jotka kestävät säätä ja kulutusta. Hänen mukaansa portaiden tulisi nykyisen suunnitelman mukaan kestää ainakin viisitoista vuotta ilman jatkuvaa kunnossapitoa.