Teinihakkeria epäillään satojen tuhansien ihmisten tietojen vuotamisesta Ruotsissa

Uppsalan alueella Tukholman pohjoispuolella asuvan teini-ikäisen hakkerin epäillään vuotaneen yli 700 000 ihmisen tietoja, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT lauantaina. Tiedot ovat peräisin viime viikolla tehdystä julkisen liikenteen sovelluksen tietomurrosta.

Hakkeri pääsi käsiksi muun muassa puhelinnumeroihin ja sähköpostiosoitteisiin.

Hakkeri on näyttänyt SVT:lle, miten hän pääsi tietokantaan. Hän on myös esittänyt Uppsalan viranomaisten ja liikenneviranomaisten kanssa käymiään viestiketjuja.

Sovelluksen haavoittuvuus paikattiin sen jälkeen, kun hakkeri oli ottanut yhteyttä Uppsalan viranomaisiin kertoen tietomurrosta.

– Tässä on kyse tietomurrosta, ei avusta jonka turvin voisimme oppia jotain. Ihmiset ovat aikaisemminkin ottaneet yhteyttä meihin ja kertoneet haavoittuvuuksista, mutta tässä on kyseessä henkilö, joka on tunkeutunut järjestelmään ja ottanut tietoja. Sellainen on laitonta, perusteli Uppsalan joukkoliikenteen markkinointipäällikkö Nikodemus Kyhlén.

– Olemme ilmoittaneet Uppsalan poliisille tapauksesta, ja se on nyt heidän käsissään. Siksi en voi kommentoida tätä enempää, mutta me toivomme, että asia tutkitaan mahdollisimman pian, Kyhlén jatkoi.

Tapauksesta kertoi Suomessa aiemmin Yle.