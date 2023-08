Teneriffan maastopalojen sammuttaminen vaikeaa

Espanjassa Teneriffalla riehuvan maastopalon sammuttaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Palon tieltä on evakuoitu liki 3 000 asukasta ja nelisentuhatta on määrätty pysymään sisätiloissa surkean ilmanlaadun vuoksi.

– Tämä on luultavasti vaikein palo, joka Kanariansaarilla on ollut ainakin 40 vuoteen. Äärimmäinen kuumuus ja sääolosuhteet tekevät työstä kovaa, luonnehti aluejohtaja Fernando Clavijo.

Paikallisviranomaisten mukaan liekit ovat tähän mennessä nielaisseet yli 3 200 hehtaaria maastoa.

Paloa sammuttamassa on nelisensataa palomiestä ja sotilasta sekä 17 sammutuskonetta ja helikopteria.

Maastopalo syttyi Teide-tulivuorta ympäröivässä kansallispuistossa tiistai-iltana. Palon sammuttamista vaikeuttaa sen leviäminen jyrkkien rotkojen metsissä.

Viime vuonna maastopalot loimottivat eri puolilla Eurooppaa, mutta Espanjassa tilanne oli erityisen paha. Liki 500 paloa tuhosi yli 300 000 hehtaaria maastoa. Tänä vuonna palot ovat tähän mennessä polttaneet tuhkaksi noin 71 000 hehtaaria.