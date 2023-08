Teneriffan maastopalon sammuttamisessa edistystä, Kanadan maastopalotilanne jatkuu vaikeana

Espanjassa palomiehet ovat edistyneet Teneriffan maastopalon sammuttamisessa, vaikka paloa ei olekaan vielä saatu hallintaan, kertoivat paikallisviranomaiset varhain lauantaina Suomen aikaa.

Yhteensä 225 palomiestä on jatkanut palon hillitsemistä yli yön. Aamun valjettua avuksi saatiin jälleen parisenkymmentä sammutuskonetta ja helikopteria.

– Nyt sekä palo että sää ovat käyttäytyneet normaalisti, kertoi Kanariansaarten aluejohtaja Fernando Clavijo luonnehtien samalla liekkien leviämistä aikaisemmin ”erittäin epätavalliseksi”.

Palo on tähän mennessä tuhonnut noin 5 000 hehtaaria maastoa ja yli 4 500 ihmistä on evakuoitu kodeistaan. Palo on saanut aikaan liki neljän kilometrin korkeuteen kohoavan savupatsaan, joka näkyy selvästi myös avaruudesta otetuissa satelliittikuvissa.

Maastopalo syttyi Teide-tulivuorta ympäröivässä kansallispuistossa tiistai-iltana.

Maastopalotilanne Kanadassa jatkuu vaikeana

Kanadassa roihuamistaan jatkavat maastopalot ovat pääministeri Justin Trudeaun mukaan aiheuttaneet hirvittäviä menetyksiä. Trudeau kommentoi maastopalotilannetta toimittajille tavattuaan evakuoituja asukkaita Luoteisterritorioiden alueen pääkaupungista Yellowknifestä.

Kaupungin 20 000 asukasta määrättiin aiemmin tällä viikolla evakuoitaviksi pahenevien maastopalojen alta. Satojen kilometrien päähän evakuoiduilla asukkailla ei ole tietoa, milloin he voivat palata takaisin.

Kanadan länsiosassa sijaitsevan Brittiläisen Kolumbian provinssin pääministeri David Eby julisti perjantaina alueellisen hätätilan maastopalojen takia. Ebyn mukaan tilanne alueella on epävakaa ja seuraavat päivät tulevat olemaan vaikeita.

Hätätila julistettiin, kun maastopalo Kelownan kaupungin länsipuolella levisi päivässä satakertaiseksi ulottuen jo 6 800 hehtaarin alueelle. Kelownassa asuu 150 000 ihmistä. Tuhansia kotitalouksia kaupungin länsipuolella on jo määrätty evakuoitavaksi tai varoitettu pakenemaan hetken varoitusajalla.

–Taistelimme lujasti viime yönä suojellaksemme yhteisöämme, paikallinen pelastuspäällikkö Jason Brolund kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

– Se oli kuin sadan vuoden palojen torjuminen yhdessä yössä, Brolund lisäsi.

Palot ovat levinneet kuluvan maastopalokauden aikana eri puolelle Kanadaa huomattavan voimakkaina. Yhteensä liekit ovat polttaneet arviolta yli 14,0 miljoonaa hehtaaria maata, mikä on lähes kaksinkertainen verrattuna edelliseen ennätykseen, joka oli 7,3 miljoonaa hehtaaria.

Kanadan tämän vuoden maastopaloissa on kuollut neljä ihmistä.