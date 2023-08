Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan toiseksi korkeimmalle tasolle – Suomen ulkoministeriön mukaan Ruotsi on yhä turvallinen matkustusmaa

Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään eli toiseksi korkeimmalle tasolle. Uhkatasoa nostetaan ensimmäistä kertaa tasolle neljä sitten vuoden 2016.

Ruotsissa uhan tasoa arvioi terroriuhan arvioinnin kansallinen keskus NCT, mutta päätöksen tason nostamisesta tekee turvallisuuspoliisi Säpo. Terroriuhkaa arvioidaan asteikolla 1–5.

Taso neljä tarkoittaa suurta uhkaa. Sen mukaan on suuri todennäköisyys sille, että toimijoilla on aikomus ja kyky tehdä hyökkäyksiä. Se edellyttää, että Ruotsille on olemassa konkreettinen uhka.

Useat Koraanin polttamiseen tai muuhun tuhoamiseen liittyneet tapaukset Ruotsissa ovat kirvoittaneet viime aikoina voimakkaita vastareaktioita islamilaisessa maailmassa.

Ruotsin päätös nostaa terroriuhkan tasoa kolmesta neljään ei johdu mistään yksittäisestä tapahtumasta tai tekijästä, sanoo turvallisuuspoliisin johtaja Charlotte von Essen. Hänen mukaansa kyseessä on strateginen pitkän aikavälin päätös. Kohonneen uhkatason arvioidaan säilyvän sellaisena vielä pitkään.

Von Essen mainitsi lehdistötilaisuudessa väkivaltaisen islamismin muodostaman uhan. Hän kuitenkin lisäsi, ettei myöskään väkivaltaisen äärioikeiston uhka ole poistunut. Lisäksi kokonaistilanteeseen vaikuttaa myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Säpon johtaja jatkoi.

Säpo heinäkuussa: Ruotsin turvallisuustilanne heikentynyt

Heinäkuun lopussa Säpo arvioi, että Ruotsin turvallisuustilanne oli heikentynyt, mutta terroriuhkan tasoa ei nostettu. Säpo sanoi tuolloin, että Ruotsi oli muuttunut ”varteenotettavasta” kohteesta ”ensisijaiseksi” kohteeksi terroristi-iskuille.

Koraanin polttojen vuoksi myös Ruotsin hallitus ilmoitti elokuun alussa turvallisuustoimista. Silloin pääministeri ja oikeusministeri kertoivat, että Ruotsin sisärajavalvontaa tehostetaan. Lisäksi hallitus ilmoitti haluavansa muuttaa Ruotsin järjestyslakia, jotta Koraanin polttamiset saadaan loppumaan.

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsin terroriuhkataso oli viime kerran tasolla neljä vuosina 2015–2016. Silloin tasoa nostettiin, kun äärijärjestö Isis vaati terroritekoja Eurooppaa vastaan ​​ja Ruotsi oli ottanut vuonna 2015 vastaan ​​poikkeuksellisen paljon pakolaisia, Dagens Nyheter kertoo.

Korkeinta viidennen tason uhkatasoa ei ole koskaan otettu Ruotsissa käyttöön. Korkein taso vaatisi, että terrorin konkreettinen uhka olisi välitön.

Britannia muutti Ruotsin-matkustustiedotetta

Al-Qaida vaati viikonloppuna terrori-iskuja Ruotsiin. Lisäksi sunnuntaina Britanniassa julkaistiin uudet matkustustiedotteet, joiden mukaan on erittäin todennäköistä, että terroristit yrittävät tehdä iskuja Ruotsissa.

Suomen ulkoministeriö sanoi tällä viikolla STT:lle, että se pitää Ruotsia edelleen turvallisena matkailumaana. Ruotsia koskevassa matkustustiedotteessa turvallisuustaso pysyy ennallaan eli lievimmällä tasolla. Kynnys tiedotteen muuttamiseen olisi korkealla, ulkoministeriöstä sanottiin.

Supo: Ei vaikutusta Suomen uhkatasoon

Ruotsin tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen terrorismin uhkatasoon, kerrotaan suojelupoliisista (supo) sähköpostitse STT:lle.

Supon mukaan Ruotsi on ollut nyt poikkeuksellisella tavalla kohteena radikaali-islamistisessa propagandassa, eli tilanne on erilainen kuin Suomen kohdalla.

Terroristinen toiminta ja verkostot ovat tyypillisesti valtioiden rajat ylittäviä, mutta yhden valtion tilanne ei ole suoraan verrattavissa muihin maihin, supo kertoo.

UM: Ruotsi turvallinen matkustusmaa

Ruotsi on edelleen turvallinen matkustusmaa, sanoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan Ruotsissa tavanomaista varovaisuutta kuten ennenkin. Tannerin mukaan tämä on alin varovaisuuden taso, ja tämä taso on voimassa muuallakin Länsi-Euroopassa.

Tavanomaisen varovaisuuden lisäksi suositellaan terveen järjen käyttöä ja luotettavien uutislähteiden seurantaa. Ruotsissa tulee seurata viranomaisten tiedottamista ja toimia sen mukaisesti.

Lähteenä myös uutistoimisto TT.

Heidi Puomisto, Niilo Simojoki, Emmi Tilvis