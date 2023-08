Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan toiseksi korkeimmalle tasolle – Suomen ulkoministeriön mukaan Ruotsiin on yhä turvallista matkustaa

Ruotsiin on yhä turvallista matkustaa, vaikka Ruotsi terroriuhkan tasoa nostetaan kolmesta neljään. Terroriuhkaa arvioidaan asteikolla 1–5.

Ulkoministeriö kehottaa noudattamaan Ruotsissa tavanomaista varovaisuutta kuten ennenkin. Suomen ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan tämä on alin varovaisuuden taso ja se on voimassa muuallakin Länsi-Euroopassa.

Ulkoministeriö aikoo vielä tänään päivittää Ruotsia koskevaan matkustustiedotteeseen maininnan Ruotsin kansallisen terroriuhkatason nostosta 3:sta 4:ään.

– Ehkä jokin pieni tekstimuutos, mutta (turvallisuus)tasoon ei olla puuttumassa, Tanner kertoi STT:lle iltapäivällä.

Tannerin mukaan asiasta keskusteltiin tänään Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

– Käytiin aika toteava lyhyt kierros, jossa kävi ilmi, että kaikki Pohjoismaat jakavat saman arvion.

Tavanomaisen varovaisuuden lisäksi suositellaan terveen järjen käyttöä ja luotettavien uutislähteiden seurantaa. Ruotsissa tulee seurata paikallisten viranomaisten tiedottamista ja toimia sen mukaisesti.

Nelostaso edellyttää konkreettista uhkaa

Ruotsin päätös nostaa terroriuhkan tasoa kolmesta neljään ei johdu mistään yksittäisestä tapahtumasta tai tekijästä, sanoi lehdistötilaisuudessa turvallisuuspoliisin johtaja Charlotte von Essen. Hänen mukaansa kyseessä on strateginen pitkän aikavälin päätös. Kohonneen uhkatason arvioidaan säilyvän sellaisena vielä pitkään.

Ruotsissa uhan tasoa arvioi terroriuhan arvioinnin kansallinen keskus NCT, mutta päätöksen tason nostamisesta tekee turvallisuuspoliisi Säpo.

Taso neljä tarkoittaa suurta uhkaa. Sen mukaan on suuri todennäköisyys sille, että toimijoilla on aikomus ja kyky tehdä hyökkäyksiä. Se edellyttää, että Ruotsille on olemassa konkreettinen uhka.

Säpon von Essenin mukaan uhkatason nostamisen ei tarvitse näkyä kansalaisten arjessa.

– Kehotus suurelle yleisölle on jatkaa elämistä tavalliseen tapaan mutta valppaana viranomaistiedottamiselle, von Essen muotoili.

Kristersson: Suunniteltuja terroritekoja estetty

Ruotsissa tulee jatkaa elämää tavalliseen tapaan mutta pysyä samalla valppaana, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson terroriuhkan tason nostoa käsittelevässä tiedotustilaisuudessa.

Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään eli toiseksi korkeimmalle tasolle.

Kristersson sanoi ymmärtävänsä kansalaisten huolen asiasta. Ruotsi puolustaa demokraattisia arvojaan ja samalla suojautuu uhkia vastaan, pääministeri sanoi.

Kristerssonin mukaan Ruotsi on noussut niin sanotusta legitiimistä kohteesta terrori-iskujen ensisijaiseksi kohteeksi.

Viranomaiset, kuten turvallisuuspoliisi ja poliisi, tekevät kovasti töitä turvallisuuden eteen, Kristersson sanoi. Hänen mukaansa on tiedossa, että suunniteltuja terroritekoja on estetty.

Ruotsiin viitataan propagandassa

Ruotsin kansallisen terroriuhkan arviointikeskuksen (NCT) johtajan Ahn-Za Hagströmin mukaan viimeaikaiset Koraanien polttamiset ovat myötävaikuttaneet kuvaan Ruotsista muslimivihamielisenä maana.

– Ruotsiin maana viitataan yhä selvemmin kehotuksissa ja propagandassa. Tämä voi inspiroida ja motivoida eri toimijoita, sekä yksityishenkilöitä että maailmanlaajuisia terrorijärjestöjä, Hagström sanoi.

Useat Koraanin polttamis- ja tuhoamistapaukset Ruotsissa ovat kirvoittaneet viime aikoina voimakkaita vastareaktioita islamilaisessa maailmassa. Viikonloppuna terroristijärjestö al-Qaida vaati terrori-iskuja Ruotsiin.

Koraanin polttojen vuoksi myös Ruotsin hallitus ilmoitti elokuun alussa turvallisuustoimista. Silloin pääministeri ja oikeusministeri kertoivat, että Ruotsin sisärajavalvontaa tehostetaan. Lisäksi hallitus ilmoitti haluavansa muuttaa Ruotsin järjestyslakia, jotta Koraanin polttamiset saadaan loppumaan.

Supo: Ei vaikuttanut uhkatasoon Suomessa

Suomen suojelupoliisin (supo) mukaan Suomessa lainsäädäntö antaa poliisille Ruotsia paremmat mahdollisuudet puuttua uskonnollisten symbolien tuhoamiseen, sillä Suomessa uskonrauhan rikkominen on säädetty rangaistavaksi laissa. Suojelupoliisista kommentoitiin tilannetta STT:lle sähköpostitse.

Supon mukaan Ruotsin tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut terrorismin uhkatasoon Suomessa. Sen mukaan Ruotsi on ollut nyt poikkeuksellisella tavalla kohteena radikaali-islamistisessa propagandassa, eli tilanne on erilainen kuin Suomen tilanne.

Terroristinen toiminta ja verkostot ovat tyypillisesti valtioiden rajat ylittäviä, mutta yhden valtion tilanne ei ole suoraan verrattavissa muihin maihin, supo kertoo.

Suojelupoliisi kertoo seuraavansa tilannetta tiiviisti. Pohjoismaiden viranomaiset tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä.

Suomessa terrorismin uhka on tasolla kohonnut

Suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhka Suomessa on ollut jo useamman vuoden ajan tasolla kohonnut eli neliportaisen asteikon tasolla kaksi. Suomessa todennäköisimmän terrori-iskun uhkan aiheuttavat äärioikeistolaisen terrorismin lisäksi radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset ihmiset tai pienryhmät.

Islamia loukkaavaksi tulkitut teot tai tapahtumat, kuten Koraanin häpäisy, voivat supon mukaan inspiroida etenkin yksittäisiä toimijoita.

– Toisaalta inspiroivina tekijöinä voivat toimia myös muut tekijät kuten terrorijärjestöjen propaganda, suposta kommentoidaan.

Viimeksi tasolla neljä vuosina 2015-2016

Ruotsin terroriuhkataso oli viime kerran tasolla neljä vuosina 2015–2016. Silloin tasoa nostettiin, kun äärijärjestö Isis vaati terroritekoja Eurooppaa vastaan ​​ja Ruotsi oli ottanut vuonna 2015 vastaan ​​poikkeuksellisen paljon pakolaisia.

Korkeinta viidennen portaan uhkatasoa ei ole koskaan otettu Ruotsissa käyttöön. Korkein taso vaatisi, että terrorin konkreettinen uhka olisi välitön.

—–

STT-työryhmä: Heidi Puomisto, Niilo Simojoki, Emmi Tilvis, Maiju Ylipiessa.

Lähteenä myös uutistoimisto TT.

Työryhmä