Trump, Putin ja pieni Suomi siinä välissä

Marraskuu 2024: otsikoissa uhoaa Donald Trump, USA:n uusi presidentti, joka väittää tekevänsä Amerikasta jälleen suuren, laittavansa Kiinan kuriin ja lopettavansa Venäjän aggression Ukrainaan päivässä.

Totta vai tarua?

Nykyisten galluptietojen valossa edellinen voi toteutua. Se olisi lottovoitto myös Venäjän Vladimir Putinille, jota Trump tunnetusti ihailee, nykyisin tosin aiempaa peitellymmin.

Ensi vuoden syksynä myös Suomessa on uusi presidentti.

Oli unohtua: Venäjälläkin pidetään maaliskuussa 2024 presidentinvaalit, jotka Putin voittaa yli 90 prosentin äänienemmistöllä. On toinen kysymys, onko Putin yhä vallassa ensi vuoden marraskuussa.

Trumpia kutsuttiin jo vuoden 2016 presidentinvaaleissa Teflon-Doniksi, koska mikään saasta ei näyttänyt pysyvän hänen puvussaan kiinni. Nyt tilanne on edellisiäkin vaaleja kiusallisempi: lännen äänekkäällä populistilla on niskassaan kymmeniä syytteitä, joista moni liittyy demokratian halventamiseen ja maanpetokselliseen toimintaan. On hämmästyttävää, että hän patsastelee republikaanien ykkösehdokkaana ja että hänen äänestäjänsä innostuvat lisää jokaisesta uudesta skandaalista.

Teflon-Don on silti illuusio: saasta tarttuu ja Trumpin maine on ainakin muualla maailmassa kasvanut, ei tosin positiivisella tavalla.

Trump näyttää Suomesta katsoen luoneen kultin tai mafiantapaisen verkoston, jossa uskollisuutta ei kyseenalaisteta, tyyliin ”me tiedämme, missä perheesi asuu”. Käytäntö on tuttu Putinin hallinnosta.

USA:n jo alkanutta vaalisirkusta seuratessa tulee väistämättä mieleen myös demokraattipuolueen alennustila. Eikö 330 miljoonan asukkaan vauraasta valtakunnasta todellakaan löydy dynaamisempaa haastajaa republikaaneille kuin sinänsä arvokkaasti ja tunnollisesti tehtäväänsä hoitanut Joe Biden? Bidenin rasite on ikärasismisyytteiden uhallakin hänen ikänsä. Biden olisi seuraavan kautensa aloittaessaan 82-vuotias ja lopettaessaan jo 86-vuotias.

Demokraattien toiminnassa on toinenkin outo asia: minne he ovat piilottaneet varapresidentti Kamala Harriksen, jonka nimitystä tervehdittiin suurella ilolla? Onhan hän USA:n ensimmäinen naisvarapresidentti ja ensimmäinen afroamerikkalainen sekä aasialaisamerikkalainen varapresidentti.

Miksi ja miten Harrisista tuli näkymätön sihteeri tai kahvinkeittäjä herrojen kabinetissa?

Keskustan tukema presidenttiehdokas Olli Rehn ennusti Venäjän pyrkivän pitkittämään vastenmielistä hyökkäyssotaansa ja siviilien tappamista USA:n presidentinvaaleihin asti ja tekevän kaikkensa, jotta Trumpista tulisi maailman vahvimman armeijan ylipäällikkö. Rehnin pohdinnassa on järkeä, sillä Trumpin valinta tulisi vääjäämättä murentamaan vielä hyvinkin yhtenäistä länsirintamaa ja aiheuttamaan sekä globaaleja että EU:n sisäisiä ristiriitoja ja blokkiutumista.

Mikäpä sopisi itsevaltias Putinille paremmin kuin entistä hajanaisempi ja riitaisampi länsi?

Ukrainalaisille Trumpin voitto on kauhukuva, sillä tämä on arvostellut Bidenin toiselle sadalle miljardille kipuavaa aseapua. Yleinen arvio on, että Yhdysvaltain tuki Ukrainalle vähenisi huomattavasti Trumpin uudelleenvalinnan myötä.

Suomi on öykkäröivän Venäjän naapurina ottanut pakon edessä tukevan askeleen länteen. Monien poliitikkojen suilla on todettu USA:n olevan nyt ja tulevaisuudessa Suomen tärkein liittolainen – samalla muistetaan mantran tavoin hehkuttaa pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä.

Nato-jäsenyyden myötä on suitsutettu Yhdysvaltain ja Suomen suhteen kokeneen ennennäkemättömän renessanssin ja Suomen maineen olevan rapakon takana huipussaan. Kaupallisen yhteistyön syvenemiselle on kovat odotukset.

Jos Teflon-Don -kulttilaisten kannatus vie tämän Ovaaliin huoneeseen käytöksestään ja kaikista rikossyytteistään huolimatta, saattavat Suomen tulevan presidentin, pääministerin sekä ulkoministerin diplomaattihymyt kiristyä ensimmäisellä valtiovierailulla. Mikäli sellaista olisi edes luvassa.

Tässä visiossa Suomen pääministerin ja seuraavan presidentin täytyy tasapainoilla kahden epävakaan suurvaltajohtajan välissä, onneksi nykyisin Naton suojaamana rajavaltiona.