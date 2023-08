Trump saapui pidätettäväksi Fultonin vankilaan Georgiassa

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on pidätetty Fultonin piirikunnan vankilassa Georgian osavaltiossa.

Trumpia, 77, vastaan on nostettu vaalihäirintään liittyviä syytteitä vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Yhteensä 13 rikossyytteen mukaan Trump pyrki häiritsemään presidentinvaaleja ja kääntämään niiden tuloksen omaksi edukseen. Trump hävisi tuolloin presidentti Joe Bidenille.

Trumpin takuusummaksi on määrätty 200 000 dollaria. Oletettavissa on, että Trump pääsee poistumaan takuusummaa vastaan sen jälkeen, kun hänen pidätyskuvansa on otettu.

Fultonin piirikunnan syyttäjä on ehdottanut oikeudenkäynnin aloittamisajankohdaksi maaliskuun alkua.

Trumpin syytteissä mainittuja lakipykäliä on tyypillisesti käytetty rikollisjärjestöihin tai mafioihin. Trumpia syytetään myös valehtelemisesta lausunnoissaan, väärennettyjen asiakirjojen toimittamisesta sekä pyynnöistä virkamiehille rikkoa valansa.

Trumpin lisäksi jutussa on syytettynä 18 muuta ihmistä.

Syytteeseen on asetettu muun muassa Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani sekä Trumpin kaudella Valkoisen talon kansliapäällikkönä työskennellyt Mark Meadows.

Trump kiistänyt kaiken

Trumpia vastaan on muissa osavaltioissa nostettu myös kolme muuta oikeusjuttua, joissa on yhteensä useita kymmeniä eri rikossyytekohtia.

Trump itse on kiistänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet ja kutsunut niitä ”ajojahdiksi” sekä ”valtion salaliitoksi” häntä vastaan. Trump tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta tulevissa vaaleissa.

Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit järjestetään ensi vuoden marraskuussa.

Trumpin skandaalinkäryinen presidenttikausi päättyi 2021. Sen aikana hänet asetettiin virkasyytteeseen kahdesti.