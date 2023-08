Trumpille syytteet vaalihäirinnästä Georgian osavaltiossa – pyrki syytteiden mukaan muuttamaan vaalituloksen omaksi edukseen

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on nostettu jälleen uusia vakavia syytteitä. Kyseessä on jo neljäs oikeusjuttu, jossa on nostettu rikossyytteet Trumpia vastaan tänä vuonna.

Nyt Trumpia, 77, syytetään vaalirikoksista Georgian osavaltiossa liittyen vuoden 2020 presidentinvaaleihin.

Yhteensä 13 syytteen mukaan Trump pyrki häiritsemään presidentinvaaleja ja kääntämään niiden tuloksen omaksi edukseen. Trump hävisi tuolloin presidentti Joe Bidenille.

Trumpia vastaan on aiemmin nostettu syytteet New Yorkissa, Floridassa ja Washingtonissa.

Syytteeseen on asetettu Trumpin lisäksi 18 muuta henkilöä, mukaan lukien Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani sekä Trumpin kaudella Valkoisen talon kansliapäällikkönä työskennellyt Mark Meadows.

– Trump ja muut syytetyt kieltäytyivät hyväksymästä Trumpin häviötä, ja he tietoisesti ja tahallaan ryhtyivät salaliittoon muuttaakseen laittomasti vaalitulosta Trumpin eduksi, syytteessä sanotaan.

Syytteessä mainittuja lakipykäliä on tyypillisesti käytetty rikollisjärjestöihin tai mafioihin. Trumpia syytetään myös valehtelemisesta lausunnoissaan, väärennettyjen asiakirjojen toimittamisesta sekä pyynnöistä virkamiehille rikkoa valansa.

Georgian Fultonin piirikunnan syyttäjä Fani Willis kertoi toimittajille, että syytetyillä on kymmenen päivää aikaa ”vapaaehtoisesti antautua” viranomaisille, ja hän toivoi oikeudenkäynnin alkavan kuuden kuukauden sisällä.

Trumpin mukaan kyseessä ”ajojahti”

Trump itse on kiistänyt kaikki häntä vastaan esitetyt syytteet ja kutsunut niitä ”ajojahdiksi” sekä ”valtion salaliitoksi” häntä vastaan. Trump tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta tulevissa vaaleissa.

Trump tuomitsi tänään myös tuoreimman syytteen väärennetyksi.

– Miksi he eivät nostaneet syytteitä kaksi ja puoli vuotta sitten? Koska he halusivat tehdä sen keskellä poliittista kampanjaani. Noitavaino! hän kirjoitti omassa TruthSocial-nimisessä sosiaalisessa mediassaan.

Tämänkesäisten mielipidemittausten valossa Trumpin suosio uskollisimpien kannattajiensa keskuudessa ei ole laskenut.

Syyttäjä Willis on vastannut Trumpin syytöksiin sanomalla, että hän perustaa päätöksensä puhtaasti tosiasioihin sekä lakiin.

– Laki on täysin poliittisesti puolueeton, Willis painotti AFP:n mukaan.

Asiantuntija: Trump voi vielä nousta presidentiksi

Uutiskanava CNN:n mukaan Trumpin tuomitseminen edes näin vakavasta rikoksesta ei estäisi hänen nousemistaan uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi ensi vuoden vaaleissa.

– Perustuslaki esittää hyvin vähän vaatimuksia presidenttinä toimimisen ehdoksi, joista yksi on vähintään 35 vuoden ikä. Se ei estä ketään, jota on syytetty tai joka on tuomittu rikoksesta tai istunut vankilassa, asettumasta ehdolle presidentinvaaleissa tai voittamasta niitä, arvioi tunnettu lakiprofessori Richard L. Hasen CNN:lle aiemmin tässä kuussa.

Yhdysvalloissa on pohdittu sitä, voisiko kuitenkin Yhdysvaltain perustuslain 14. lisäys estää Trumpia hoitamasta julkista virkaa, jos hänet tuomittaisiin osallistumisesta kapinaan.

Jos Trump valittaisiin presidentiksi, hän ei myöskään voisi armahtaa itseään tai saada syyttäjiä luopumaan syytteistä, kertoo uutistoimisto AFP.

Lukuisia muita syytteitä

Trumpia vastaan on lisäksi nostettu lähes 40 syytekohdan syytteet muun muassa maanpuolustussalaisuuksien säilyttämisestä vakoilulain vastaisesti. Trumpia on syytetty myös yritystietojen väärentämisestä.

Lisäksi häntä epäillään salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta sekä vuoden 2016 presidentinvaalien alla pornonäyttelijä Stormy Danielsille maksettuihin rahoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Rahoilla entinen presidentti yritti ostaa naisen vaitiolon kaksikon suhteesta.

Trumpin skandaalinkäryinen presidenttikausi päättyi 2021. Sen aikana hänet asetettiin virkasyytteeseen kahdesti.

Trumpin virkasyytteistä ensimmäinen koski sotilaallisen avun epäämistä Ukrainalta ja Trumpin vaatimuksia kaivella korvaukseksi esille epäilyttäviä salaisuuksia tuolloisesta varapresidentti Joe Bidenista. Toinen puolestaan koski Capitol-mellakkaan yllyttämistä, jotta Bidenin voittoa presidentinvaaleissa ei vahvistettaisi.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Henrietta Nyberg, Ayla Albayrak