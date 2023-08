Tulevan talven sähkön hinta näyttää huomattavasti viime vuotta halvemmalta – määräaikaisista sopimuksista haetaan silti turvaa talven varalle

Määräaikaisten sähkösopimusten suosio on kasvanut kesällä, kerrotaan kolmesta Suomen suurimmasta sähköä myyvästä yhtiöstä.

Helenillä ja Väreellä kasvu on ollut kesää kohden voimakasta. Molemmissa yhtiöissä yli puolet kesä- ja heinäkuussa tehdyistä sähkösopimuksista on ollut määräaikaisia. Fortumilla pörssisähkö on pysynyt edelleen selvästi suosituimpana, mutta myös heillä määräaikaisten sopimusten myynti on lisääntynyt kesällä.

Heleniltä ja Väreeltä kerrotaan, että määräaikaisten sopimusten suosion kasvu johtuu talveen varautumisesta.

– Ihmiset eivät ehkä halua ottaa sitä riskiä, että sähkön hinta olisi jonakin kuukautena, päivänä tai tuntina kovin korkea. Sähkön hinta halutaan lukita johonkin kiinteään tasoon, sanoo Helenin myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaava johtaja Anu-Elina Hintsa STT:lle.

Molempien yhtiöiden mukaan toinen syy on ollut sähkön futuurihintojen laskeminen.

Väreellä pörssisähkösopimusten osuus uusista sähkösopimuksista on ollut kesällä noin neljännes, Helenillä hieman suurempi. Vielä keväällä Helenillä pörssisähkösopimusten osuus uusista sopimuksista oli 70 prosenttia.

Helenin Hintsan mukaan pörssisähkön suosion laskuun on vaikuttanut se, että erilaisten sopimusmallien valikoima on kasvanut tämän vuoden aikana. Esimerkiksi viime syksynä monella energiayhtiöllä ei ollut tarjolla lainkaan määräaikaista sähkösopimusta.

Väreellä kesällä myydyistä uusista sähkösopimuksista noin neljännes on ollut toistaiseksi voimassa olevia, Helenillä osuus on ollut 10–20 prosenttia. Fortumilta eri sopimustyyppien osuuksia ei kerrottu tarkasti.

Suomalaiset tottuneet ajoittamaan kulutustaan

Fortumilla valtaosa kesällä tehdyistä uusista sähkösopimuksista on ollut pörssisähköä. Fortumin Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen kertoo STT:lle, että pääasiallisena syynä tähän on ollut pörssisähkön alhainen hinta.

– Toinen syy on se, että ihmiset ovat tottuneet siihen, että sähkönkulutuksen ajoittamisella voi vaikuttaa, Hänninen sanoo.

Nykyään markkinoilla on myös sellaisia määräaikaisia sopimuksia, joissa omalla kulutuksen ajoittamisella voi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen. Näissä pörssisähkön ja määräaikaisen sopimuksen välimuodossa sopimuskaudelle on sovittu perushinta, mutta asiakkaalla on mahdollista vaikuttaa kulutuksen ajoittamisella laskun loppusummaan. Kaikista kolmesta yhtiöstä kerrotaan, että tällaisten sopimustyyppien suosio on kasvanut.

– Arvelen näiden sopimusten suosion kasvun johtuvan siitä, että suomalaiset ovat tottuneet seuraamaan ja ajoittamaan omaa sähkönkulutustaan pörssisähkön hinnan mukaan, Fortumin Hänninen sanoo.

Helenin Hintsa arvioi, että asiakas voi omalla sähkön kulutuksen ajoittamisella vaikuttaa sähkön hintaan noin kaksi senttiä kilowattitunnilta suuntaansa. Vaikutus riippuu hänen mukaansa pörssisähkön hinnasta sekä siitä, kuinka paljon omaa sähkön käyttöään pystyy ajoittamaan edullisiin tunteihin.

Kalliita sopimuksia yhä voimassa

Kaikista kolmesta sähköyhtiöstä kerrotaan, että heidän asiakkaillaan on edelleen voimassa kalliita, yli 30 senttiä kilowattitunnilta maksavia sopimuksia. Helenillä tällaisten sopimusten osuus on joitain tuhansia. Väreeltä ja Fortumilta osuutta ei kerrota.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) Datahuoneen vuoden alussa julkaiseman selvityksen mukaan 360 000 asiakasta teki määräaikaisen sähkösopimuksen viime vuoden heinä-joulukuussa, jolloin sähkön keskihinta oli yli 20 senttiä kilowattitunnilta. Näistä 250 000 tehtiin kuukausina, jolloin hinta oli keskimäärin yli 30 senttiä. Arviot keskihinnasta pohjautuvat Energiaviraston hintatilastoihin.

VATTin johtaja Henna Laasonen kertoo STT:lle, että suurin osa näistä sopimuksista oli kahden vuoden pituisia, joten ne ovat voimassa vähintään vuoden 2024 heinäkuuhun asti, elleivät asiakkaat ole päässeet niistä irti. Energiateollisuuden mukaan helmikuussa noin 60 000 asiakkaalla oli yli 30 senttiä kilowattitunnilta maksava sähkösopimus.

Näkymät talvelle suotuisat

Kantaverkkoyhtiö Fingridin ja Energiateollisuuden mukaan pörssisähkösopimuksen tehneet voivat odottaa talvea luottavaisin mielin. Näillä näkymin talvella sähkön hinta on huomattavasti viime talvea edullisempi.

Sähkön futuurihintojen perusteella ensi vuoden alussa sähkö maksaa vähän alle seitsemän senttiä kilowattitunnilta. Luvussa ei ole mukana siirtohintoja, veroja eikä sähkön myyjän osuutta.

Fingridin toimitusjohtajan Jukka Ruususen mukaan pääsyynä suotuisiin näkymiin on sähköntuotannon lisääntyminen. Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on saatu toimintaan, tuulivoimaa on rakennettu Suomessa ja Ruotsissa ja pohjoismaisen vesivoiman sekä Euroopan kaasuvarastojen tilanne on tällä hetkellä hyvä. Myös kansainväliset sähkömarkkinat ovat rauhoittuneet, kun Euroopassa on päästy irti Venäjältä tuodun kaasun ja hiilen riippuvuudesta.

Energiateollisuuden johtajan Pekka Salomaan mukaan tulevan talven tilanne sähkön hinnan osalta näyttää huomattavasti paremmalta viime talveen verrattuna.

– Yksi olennainen asia on, että sähkön hinta vaihtelee jatkossa voimakkaasti päivästä ja viikosta toiseen tuulien ja pakkasten mukaan. Yleiskuva on kuitenkin maltillinen viime talveen verrattuna, sanoo Salomaa STT:lle.

Riskejä silti yhä olemassa

Riskejä on kuitenkin vielä olemassa. Energiateollisuuden Salomaan mukaan sähkön hinta voi nousta talvella, jos tuotannossa tulee isompia vikoja tai jos talvesta tulee todella kylmä.

Fingridin Ruususen mukaan talven sähkön hintaan voivat vielä vaikuttaa muun muassa Ruotsin sekä Norjan syksyn sademäärät sekä nestemäisen kaasun markkinatilanne. Esimerkiksi jos Kiina tarvitsee odotettua enemmän kaasua, sen hinta Keski-Euroopassa nousee. Tämä säteilisi myös Suomen sähkön hintoihin.

Hannu Toivonen