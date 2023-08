Tunnemaisemia maailmankaikkeudesta, loputtoman kauneuden myrskystä – Meri-Pauliina Sundén maalaa mielen postikortteja tauluiksi

Turkulaistaiteilija Meri-Pauliina Sundénin värikylläinen taide täyttää Salon Taiteilijaseuran gallerian syyskuussa. Greetings from Imaginary Places -näyttely tarjoaa mielen postikortteja maailmankaikkeudesta, jossa tosi sekoittuu fiktiivisiin ja figuratiivisiin maalauksiin, joissa on myös ekspressionismin elementtejä.

– Terveisiä kuvitteellisista paikoista -sarja sai alkunsa yhdysvaltalaisen luonnontutkijan ja kirjailijan John Muirin pienestä tekstinpätkästä, jossa hän kuvaa maailmankaikkeutta loputtoman kauneuden myrskynä, Sundén kertoo.

Ajatus tuotti toisen: jos tuottaisi oman maailmankaikkeutensa, josta lähettäisi ikään kuin postikortteja tähän maailmaan.

– Teoksissani on paikkoja ja maisemia, joita ei oikeasti ole olemassa, mutta jotka eivät ole täysin keksittyjäkään. Tunnemaisemia, Sundén jatkaa.

Sundénin töissä kivillä, kallioilla ja hehkuvilla väreillä on tärkeä sijansa.

– Kivet ja kalliot ovat maailman vanhimpia asioita. Maapallo on rakentunut kiven päälle, ja aina toisinaan sen pinnalle lentää uusia kiviä avaruudesta.

Sundén kertoo käyttävänsä väreissään paljon pinkkiä ja kultaa, jotka antavat töille abstraktin tunnelman. Monet tauluista voisivatkin kuvata meille toistaiseksi tuntematonta planeettaa jossain valovuosien päässä.

Työt ovat pääosin öljyväritöitä, joskin Sundén käyttää monissa myös akryylivärejä ja -mustetta.

Meri-Pauliina Sundén on alun perin kotoisin Raumalta. Hän valmistui kuvataiteilijaksi Italiassa ja jatkoi valmistuttuaan Aalto-yliopistossa, jonka muotoiluosastolta hankki tekstiilitaiteilijan tutkinnon.

Sundén arvelee Italian-vuosiensa yhä näkyvän töissään.

– Värini ovat paljolti sieltä. Värit ovat minulle melkein kuultava, fyysinen äänimaisema. Olen enemmän värimaalari kuin piirtäjä.

Italia näkyy myös muutamassa teoksessa, jossa on patsasfiguureita, joissa on elementtejä latinalaisuudesta sekä antiikin Roomasta.

Greetings from Imaginary Places -näyttely avautui tiistaina. Galleria on auki Salon Taiteiden Yänä, jolloin myös taiteilija itse on paikalla kertomassa töistään.

Näyttely on taiteilijan mukaan elävän organismin kaltainen siinä mielessä, että se muuttuu vanhetessaan. Esillä olevat teokset ovat suurelta osin tämän vuoden satoa. Samaa teemaa Lahdessa ja Tampereella jo edustanut näyttely on menossa ensi vuonna Vantaalle, ja silloin esillä on todennäköisesti taas uutta. Sundén suunnittelee tuovansa mukaan puuelementin, joka täydentää kivisiä maisemia.

– Toivon, että katsojat herkistyisivät väreille ja kauneudelle. Sitä on paljon maailmassa, ja olisi hyvä, että se huomattaisiin ja saisi sijansa arkielämässä. Kauneutta ei voi olla koskaan liikaa.

Meri-Pauliina Sundénin Greetings from Imaginary Places -näyttely Salon Taiteilijaseuran galleriassa 29.8.–30.9.2023. Tehdaskatu 18, Salo.