Tuomari määräsi Trumpin oikeudenkäynnin alkamaan maaliskuun alussa – vain päivää ennen Yhdysvaltojen niin sanottua ”supertiistaita”

Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari Tanya Chutkan on määrännyt entisen presidentin Donald Trumpin oikeudenkäynnin vuoden 2020 presidentinvaalituloksen kumoamisyrityksestä alkamaan maaliskuun alussa. Asiasta kertovat lukuisat tiedotusvälineet.

Tarkka päivämäärä on 4. maaliskuuta, ja se on vain päivää ennen niin sanottua ”supertiistaita”, jolloin Yhdysvalloissa yli kymmenessä osavaltiossa äänestetään republikaanien presidentinvaaliehdokkaasta. Republikaanien esivaali järjestetään tuolloin muun muassa kahdessa Yhdysvaltojen väkirikkaimmassa osavaltiossa, Kaliforniassa ja Texasissa. Varsinkin Texas on republikaanien vahvaa kannatusaluetta. Trump on yksi republikaanien presidenttiehdokkaista.

CNN:n mukaan jutun syyttäjät olisivat halunneet käsittelyn alkavan tammikuussa 2024 ja Trumpin puolustus huhtikuussa 2026.

Oikeudenkäyntiä on luonnehdittu yhdeksi Yhdysvaltain historian suurimmista rikosjutuista.

Yhdysvaltojen seuraavat presidentinvaalit pidetään loppuvuodesta 2024. Demokraattien ehdokas on istuva presidentti Joe Biden.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP