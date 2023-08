Turuntielle valmistui Salon ensimmäinen viinibaari – valmiisiin puitteisiin haetaan nyt yrittäjää

Salon Turuntie 9:ään on valmistunut tunnelmallinen ravintolatila, johon on tulossa viinibaari nimeltä Salò. Ravintolatilat on remontoinut omistamaansa kiinteistöön Jukka Alanko.

Erityisen tästä hankkeesta tekee se, että viinibaarin puitteet ja toimintaidea on luotu valmiiksi aina nimeä myöten, mutta nyt puuttuu vain yrittäjä, joka lähtisi käytännössä pyörittämään baaria.

– Tämä ajatus vain tuntui mielenkiintoiselta. Viinibaari on jotakin, mitä maailmalla on, mutta Salossa ei. Sitten otin yhteyttä Niina Ahoseen ja kysyin, tulisiko hän toteuttamaan sisustuksen, Alanko kertoo.

Sisustussuunnittelija Niina Ahonen innostui hankkeesta heti.

– Minusta tämä oli mielenkiintoinen projekti, joten lähdin mukaan enemmän kuin mielelläni. On kivaa tehdä omaan kotikaupunkiin jotakin sellaista, missä voisi asioida itsekin, Ahonen sanoo.

Ravintolatilat on remontoitu noin 100 neliön tiloihin, joissa toimi vuoteen 2020 asti Salon Kehys. Ravintolassa on 25 asiakaspaikkaa ja intiimi, kodikas tunnelma. Kaiken keskiössä on muhkea sohvaryhmä ja sähkötakka.

– Jukka toivoi keskelle sohvaryhmää, joka luo lounge-tunnelmaa ja tuo mieleen esimerkiksi laskettelukeskuksen aulan. Halusimme luoda jotakin rentoa mutta fiiniä, Ahonen kuvailee.

– Ja baarin nimi on Salò, joka viittaa Salon lisäksi Italiassa, Gardajärven rannalla sijaitsevaan Salòn kaupunkiin. Salòn maiseman voi nähdä yhdessä ravintolan ikkunoista, hän mainitsee.

Johtoajatuksena ravintolan sisustuksessa on suomalaisuus ja salolaisuus. Kaikki esineet on hankittu Salosta, ja ne on valmistettu Suomessa, osa Salossa. Esimerkiksi tuolit ovat Piiroisen ja pöydät Kolmituotteen valmistamia. Kolmituote on tehnyt myös puisen myyntitiskin sekä Niina Ahosen suunnitteleman näyttävän kattokruunun, joka koostuu viinilaseista.

– Vanhat peilit olen etsinyt salolaisista vanhan tavaran liikkeistä. Suuri vanha antiikkipöytä taas on peräisin Jukan sisaren kotoa, Ahonen mainitsee.

Nyt viinibaari on enää viimeistelyä vaille valmis. Takanurkkaan rakentuu vielä pieni vaihtuva taidenäyttely, ja keittiöön asennetaan kodinkoneet.

Valmistuskeittiötä tiloihin ei mahduta tekemään, mikä määrittää jonkin verran ravintolan tuotevalikoimaa.

– Myyntiin voisi tulla viinejä ja kahvia sekä suolaisia ja makeita herkkuja. Viinien kanssa sopisivat esimerkiksi tapas- ja juustolautaset, Alanko kuvailee.

Hän toteaa, että valmiiksi sisustettu ja kalustettu ravintolatila tarjoaa melko edullisen mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Alankoon.

Niina Ahonen näkee paikassa menestymisen mahdollisuuksia.

– Potentiaalisen asiakkaana koen, että tämä on kiva konsepti. Paikka, jonne voi tulla istumaan iltaa ja tapaamaan ihmisiä. Ja tila sopii myös varattavaksi yksityistilaisuuksiin, hän muistuttaa.

– Myös akustiikkaan on kiinnitetty huomiota, ja tilasta löytyy äänentoisto. Hauskaa olisi, jos yrittäjä toisi joskus tänne myös elävää musiikkia, Ahonen lisää.