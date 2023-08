Tutuin asein, tutulla tusinalla – Suomi on siitä harvinainen korismaa, että se pelaa MM-kisoissa parhailla pelaajilla

Suomi kuuluu tulevissa MM-kisoissa siihen harvalukuiseen joukkoon, joka lähtee turnaukseen parhaalla mahdollisella miehistöllä.

Päävalmentaja Lassi Tuovin perjantaiaamuna julkaistussa 12 pelaajan listassa ei ollut lopulta ainuttakaan yllätystä. Mukana ovat vammoista kärsineet Edon Maxhuni, Ilari Seppälä ja Mikael Jantunen.

Se tarkoitti sitä, että kisajoukkueesta putosivat viimeisinä niminä Federiko Federiko, Topias Palmi ja Vilppaasta tuttu Aatu Kivimäki. Arvokisadebyyttinsä MM-kisoissa tekevät Olivier Nkamhoua, Alex Murphy ja Jacob Grandison.

Vaikka Susijengin keski-ikä on laskenut 26 vuoteen, on joukkue silti ikäisekseen kokenut. Joukkueella on yhteensä 500 maaottelun kokemus, ja vain Grandisonilla on allaan alle 10 maaottelua (7).

Susijengin pelaajisto ja pelitapa ovat silti muuttuneet viimeisen 4–5 vuoden aikana rajusti (kiitos Lauri Markkasen), mutta joukkueen suurin vahvuus MM-parketilla on silti sama kuin aina ennenkin: muita maita pidempi yhteinen historia, muita maita tiiviimpi leiritys ja mikä tälle turnaukselle ominaista: muita parempi sitoutuminen arvoturnauksiin.

Näillä asioilla (Lauri Markkasen lisäksi) Susijengi kuroo tässäkin arvoturnauksessa vastustajien kiistatonta materiaalietua kiinni yllättävän paljon.

Tosin materiaalietua on tällä kertaa kurottu kiinni ilmaiseksi, sillä jokaiselta Susijengin alkulohkon vastustajalta puuttuu yksi tai useampia avainpelaajia.

Avausvastustaja Australialta puuttuu NBA:ssa väliinputoajaksi leimautunut monitoimityökalu Ben Simmons sekä Houston Rocketsiin siirtynyt sentteri Jock Landale. Kumpikin olisi ihannetilanteessa ”Boomersien” avausviisikossa.

Kisaisäntä Japanilta puuttuu maan ykköspelaaja, Los Angeles Lakersin Rui Hachimura. Japanin toinen NBA-mies Yuta Watanabe loukkasi jalkansa valmistavissa otteluissa, mutta on ainakin näillä näkymin kokoonpanossa.

Alkulohkon kolmas ja ehkä kovin vastustaja on Saksa, joka menetti Maxi Kleberin omituisen podcast-selkkauksen johdosta. Saksan pelinrakentaja Dennis Schröder kyseenalaisti Kleberin sitoutumisen maajoukkuetta kohtaan ja Kleber veti kommentista bratwurstin niin syvälle nenäänsä, että hän päätti keskittyä MM-kisojen sijasta NBA-kauteen Dallas Mavericksin riveissä.

Muista Euroopan maista esimerkiksi Serbia (mm. Nikola Jokic), Liettua (mm. Domantas Sabonis), Ranska (mm. Victor Wembanyama), Kreikka (mm. Giannis Antetokounmpo) ja Italia (mm. Danilo Gallinari) eivät pääse kisoihin lähelläkään parhaalla kokoonpanollaan.

Puhumattakaan USA:sta, jonka C-joukkue on silti kisojen suurin mestarisuosikki.

Susijengin E-lohkon kaksi parasta joukkuetta etenee Filippiineillä pelattavaan ylempään jatkosarjaan, jossa ratkotaan paikat MM-puolivälierissä. Alkulohkon kaksi viimeistä joukkuetta pelaa sijoitusottelut.

Kävi Susijengille E-lohkossa miten tahansa, niin vastus helpottuu, sillä jatkopeleihin vastustajat tulevat F-lohkosta, jossa pelaavat Slovenia, Georgia, Venezuela ja Kap Verde. Slovenialla pelaa toki kisojen ehkä paras pelaaja Luka Doncic, mutta hänen tärkein aseenkantajansa (eli kentän levittäjä) Vlatko Cancarin vasemman polven eturistiside napsahti poikki kaksi viikkoa sitten Kreikkaa vastaan, eikä joukkueen pitkäaikainen kapteeni Goran Dragic ole enää maajoukkueen käytettävissä.

Susijengin matka kohti Okinawaa alkaa lauantaina Helsinki-Vantaalta. Tosin joukkueen seitsemästä (!) valmentajasta kaksi lähti jo etukäteen.

Susijengin ensimmäisen kehitysversion avainpelaajat ja nykyiset valmentajat Teemu Rannikko ja Hanno Möttölä lähtivät matkaan jo keskiviikkona. Kaksikon tehtävänä on tarkkailla paikan päällä avausvastustaja Australian viimeisiä valmistavia otteluita. Australia kohtaa sunnuntaina Ranskan Tokiossa ja tiistaina Georgian Okinawassa.

Susijengi MM-kisoissa

Takamiehet:

Miro Little, 194 cm, seura Baylor (NCAA)

Sasu Salin, 191, Teneriffa (Espanja)

Henri Kantonen, 198, ei seuraa

Edon Maxhuni, 188, ei seuraa

Jacob Grandison, 198, ei seuraa

Ilari Seppälä, 188, Saint-Chamond (Ranska).

Laiturit:

Alex Murphy, 206, Estudiantes (Espanja)

Mikael Jantunen, 204, Paris Basketball (Ranska)

Elias Valtonen, 200, Manresa (Espanja)

Olivier Nkamhoua, 203, Michigan (NCAA)

Lauri Markkanen, 213, Utah Jazz (NBA)

Sentterit:

Alexander Madsen, 208, ei seuraa

Päävalmentaja: Lassi Tuovi.

Valmentajat: Mikko Larkas, Hanno Möttölä, Teemu Rannikko, Sean Sheldon, Jussi Hirvonen, Kim Forsblom.

Suomen otteluohjelma E-alkulohkossa Okinawassa: pe 25.8. Suomi–Australia, su 27.8. Japani–Suomi, ti 29.8. Saksa–Suomi.

Lohkon kaksi parasta etenee jatkolohkoon.