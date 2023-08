Työministeri haluaa kilpailukykyisemmän Suomen – Arto Satonen pelasi Salon torilla kahdeksaa shakkipeliä yhtä aikaa

Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaa tasapainottaa Suomen taloutta kuudella miljardilla eurolla ja saada maahan 100 000 uutta työllistä.

Salossa sunnuntaina vieraillut työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo, että Suomessa on pohjoismaiden alin työllisyys ja korkein velkaantumisaste. Samaan aikaan väestö vanhenee, mikä lisää palvelujen tarvetta.

– Pohjoismainen hyvinvointimalli on hyvä, mutta se edellyttää, että jokainen osallistuu järjestelmän rahoittamiseen. Hyvinvointivaltiota on pidetty viime vuosina yllä siten, että on otettu velkaa. Velkaa tuli lisää myös koronan ja Ukrainan sodan takia. Se ajatus, että voidaan ylläpitää nykyistä elintasoa velkarahalla ajoi karille viimeistään, kun korot alkoivat nousta, Satonen linjaa.

Orpon hallitus aikoo kerätä kuuden miljardin euron tasapainotuspotista neljä miljardia suorilla säästöillä. Kaksi miljardia pitäisi kerätä työelämän uudistuksilla.

Hallitusohjelman lista uudistuksista on herättänyt ammattiyhdistysliikkeessä jo etukäteen pelkoa ja suuttumusta.

Työmarkkinoita on tarkoitus kehittää joustavampaan suuntaan, ja esimerkiksi paikallista sopimista lisätään.

Työntekijän irtisanomista helpotetaan, ja työntekijän kanssa saa tehdä määräaikaisen työsuhteen ilman erityistä perustetta. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja yrityksiin.

Ensimmäinen sairauspäivä on palkaton, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastetaan ja lakko-oikeutta rajataan.

– Työllisyystoimet pyritään toteuttamaan kahden ensimmäisen vuoden aikana. Työrauhatyöryhmä ja paikallisen sopimisen työryhmä on jo perustettu, ja työrauharyhmän tuloksia odotetaan lokakuussa, Satonen linjaa.

Hän on työministerinä hallituskauden ensimmäisen puolikkaan, ja kaksi viimeistä vuotta ministerinä toimii kokoomuksen Matias Marttinen.

Samaan aikaan työelämän uudistusten kanssa hallitus aikoo leikata esimerkiksi toimeentulotukea ja asumistukia.

Arto Satosen mukaan uudistusten johtava ajatus koko hallitusohjelmassa on, että yhä useampi Suomessa saisi elantonsa työnteosta ja että yhä useampi yritys voisi palkata ihmisiä töihin. Myös työn vastaanottamisen pitää olla kaikissa oloissa houkuttelevampaa kuin sosiaalituilla elämisen.

– Juha Sipilän (kesk.) hallitus toteutti jo paljon reformeja, vaikka osa jäi toteuttamatta. Silloin pidennettiin esimerkiksi koeaikaa, työttömyysturvaa lyhennettiin sadalla päivällä ja saatiin aikaan kilpailukykysopimus. Jälkeenpäin on arvioitu, että niiden ansiosta saatiin 50 000–60 000 työllistä lisää.

Työllisyys nousi myös Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana. Arto Satonen muistuttaa, että se on siitä huolimatta Pohjoismaiden alhaisin.

– Kyse on myös kilpailukyvystä. Suuri osa nyt esitetyistä uudistuksista on jo toteutettu muissa Pohjoismaissa, ja olemme ottaneet mallia sieltä. Meidän on toteutettava uudistuksia, jotta kilpailukykymme paranisi ja jotta suomalaisille tuotteille riittää edelleen ostajia, hän perustelee.

Sipilän hallitus sai ammattiyhdistykseltä kovaa kritiikkiä, ja mielenosoitukset seurasivat toisiaan. Arto Satonen on myös varautunut vastarintaan, mutta hän uskoo uudistusten menevän silti läpi.

– Ymmärrän, että jotkut uudistukset saattavat olla vaikeita, mutta eivät minun mielestäni mahdottomia, koska valtaosa on tullut muista Pohjoismaista.

Satosen mielestä uudistukset on valmisteltava hyvin ja tiiviissä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Hän sanoi pitävänsä tiivistä keskusteluyhteyttä järjestöihin ja tapaavansa esimerkiksi maanantaina SAK:n ja STTK:n edustajia.

– Pyrin keskustelemaan kaikista asioista mahdollisimman perusteellisesti. Kuuntelen herkällä korvalla kaikkia osapuolia, mutta yksikään reformi ei pysähdy siihen, että joku sanoo, että tämä ei käy minulle.

Satosen mukaan osaa uudistuksista on myös liioiteltu tai ymmärretty tahallaan väärin. Esimerkiksi käy esitys 200 euron seuraamusmaksusta työntekijälle, joka osallistuu laittomaan työtaisteluun.

– Se koskee ainoastaan tilanteita, joissa työtuomioistuin on tuominnut lakon laittomaksi ja sitä jatketaan siitä huolimatta. Kukaan ei tietämättään saa lakosta seuraamusmaksua, hän vakuuttaa.

Shakkipöydästä seitsemän voittoa ja kaksi tasapeliä

Työministeri Arto Satonen (kok.) näytti Salon torilla sunnuntaina, että kansantaloustieteen opettajalta ja pitkäaikaiselta kansanedustajalta käy myös shakki.

Satonen otti osaa Salon shakkikerhon järjestämään simultaaniturnaukseen, jossa hän pelasi parhaimmillaan kahdeksaa pelaajaa vastaan.

Hän siirtyi pelipöydästä toiseen ripeään tahtiin ja teki siirtonsa. Vastapelurit saivat miettiä pelkästään omia siirtojaan. Välillä vastustaja vaihtui, ja peli alkoi alusta.

– Seitsemän voittoa ja kaksi tasapeliä. Ihan hyvin meni. Simultaanishakki on kiva pelimuoto, mutta kohtuullisen rankka. Se vaatii keskittymistä, Satonen ynnäsi runsaan tunnin pelien jälkeen.

Satonen sanoi aloittaneensa shakkiharrastuksen yläkouluikäisenä eli ”liian myöhään päästäkseen huipulle”.

Hän on ollut parhaimmillaan 30–40 parhaan suomalaisen pelaajan joukossa, ja palkintokaapista löytyy Vammalan shakkikerhon riveissä saavutettu joukkueshakin SM-kulta

Satonen on myös eduskunnan shakkimestari, joskin hän sanoo Teemu Keskisarjan (ps.) olevan tällä hetkellä kovempi.

– Nykyisin pelaan lähinnä omaksi ilokseni. Salon turnaus on perinne, jonka Salon shakkikerho on järjestänyt vuosia. Tällä pyritään houkuttelemaan uusia nuoria mukaan, ja esimerkiksi kotona nettishakkia pelaavat nuoret pääsevät kokeilemaan peliä shakkimestaria vastaan.

Ministeri tuli paikkakunnalle jo lauantaina, kävi uimassa kilometrin Salon uimahallissa, söi pitsan ja yöpyi hotellissa.

– Salo on minulle tuttu paikka. Olen ollut täällä paljon shakin ja lentopallon takia. Toimin Suomen lentopalloliiton puheenjohtajana, kun LP Viesti dominoi sarjaa. Salon torilta on haettu myös mallia, kun torielämää on kehitetty kotipuolessa.