Työntekijät pistetään heinäkuuksi ulos, enää ei pääse heittämällä kaupan kassaksi tai siivoojaksi – katso tilastot

Monet työpaikat lähettävät heinäkuussa työntekijänsä loman sijaan työttömyyskortistoon, tai näin voi päätellä ainakin siitä, että heinäkuussa työttömien määrä nousee yleensä selvästi kesäkuuhun verrattuna. Näin kävi Varsinais-Suomessa tälläkin kertaa.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömien määrä hujahti maakunnassa heinäkuussa ylöspäin 1300:lla henkilöllä kesäkuuhun verrattuna.

Heistä 900 oli naisia ja 400 miehiä. Toisin sanoen heinäkuutyöttömyys vaikuttaisi kiusaavan ennen kaikkea naisia.

Yleisesti Varsinais-Suomessa työllisyyden kehitys tämän vuoden heinäkuussa oli melko valoisa ja valoisampi kuin muualla Suomessa. Työttömien määrä väheni maakunnassa vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna 2 prosentilla (400 työnhakijalla), kun koko maassa työttömyysaste nousi samana aikana 2 prosenttia.

Yhteensä työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta oli heinäkuun lopussa 10 prosenttia, 23 000 työtöntä.

Työttömyyden lisääntymistä on maakunnassa nähtävissä ennen kaikkea rakennus-, kuljetus- sekä hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä sekä johtotason työpaikoissa. Sen sijaan maatalous- ja puutarha-alan, opetusalan sekä vartiointialan töitä sai paremmin kuin vuosi sitten.

Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat jälleen merkittäviä. Varsinais-Suomessa heinäkuun työttömyysprosentti oli kuun lopussa korkein Turussa (13,1 %) ja matalin Sauvossa (4,5 %).

Sekä Salon että Someron työttömyysprosentti on pienempi kuin maakunnassa keskimäärin: Salossa 9,7 prosenttia (2 259 henkilöä), Somerolla 8,5 prosenttia (299 henkilöä).

Sekä Salon että Someron työttömien joukoissa oli heinäkuussa miehiä ja naisia liki saman verran.

Avoimien työpaikkojen määrä romahti

Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa huomattavasti vähemmän kuin aiemmin. Työvoiman kysyntä on romahtanut hurjalla kolmasosalla viime vuoden heinäkuusta.

Ely-keskus kuitenkin toteaa, että kyse vaikuttaisi olevan normaalitilanteeseen palaamisesta vilkkaiden vuosien jälkeen.

Avoimien työpaikkojen määrä laski maakunnassa vuodessa 37 prosenttia, 5100 kappaleella. Yhteensä Varsinais-Suomessa oli heinäkuun aikana auki 9800 työpaikkaa.

Eniten työpaikkojen määrä väheni kaupan alalla (–52 %) sekä hallinnon (–39 %) ja siivousalan töissä (–38 %). Toisin sanoen ei-oota on tarjolla esimerkiksi kaupan kassan ja siivoojan töistä, vaikka niitä on totuttu pitämään helposti saatavilla olevina työpaikkoina.

Hoitoala on ainoa, joka kulkee päinvastaiseen suuntaan: sote-alan työvoimasta on edelleenkin pulaa, ja tarve on vain kasvanut vuoden takaisesta sekä määrällisesti että suhteellisesti.

Salossa ja Somerolla työpaikkojen saatavuus oli vielä huonompaa kuin muualla maakunnassa. Salossa avoimien työpaikkojen määrä oli vähentynyt vuoden takaiseen verrattuna 38 prosenttia. Somerolla työpaikkoja oli suhteessa vielä vähemmän: määrä laski huimat 51 prosenttia.

Salossa työpaikkoja oli heinäkuun päättyessä 347 kappaletta auki, Somerolla 57.