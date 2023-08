Ukraina kertoo vallanneensa strategisesti tärkeän Robotynen kylän – Turkki vahvisti Erdoganin ja Putinin tapaavan Sotshissa, tarkoitus neuvotella ainakin Mustanmeren viljasopimuksesta

Ukrainan mukaan sen joukot ovat vallanneet Robotynen kylän Etelä-Ukrainassa. Strategisesti tärkeänä pidetyn kylän hallinnasta on käyty raskaita taisteluita.

Varapuolustusministeri Hanna Maljar kertoi televisiossa, että Ukrainan joukot etenevät Robotynen kaakkoispuolella ja Mala Tokmatshkan kylän eteläpuolella.

Robotynen valtaamista on pidetty tärkeänä, koska sen kautta kulkee reitti muihin strategisesti tärkeisiin kohteisiin.

Sekä Robotyne että Mala Tokmatshka sijaitsevat Zaporizhzhjan alueella, jonka Venäjä väitti jo viime vuonna liittäneensä itseensä, vaikkei edes ollut onnistunut valtaamaan sitä kokonaan.

Ukrainan vastahyökkäys eteläisellä rintamalohkolla on edennyt hitaasti, koska Venäjä on linnoittanut alueen vahvasti ja levittänyt sinne kilometrikaupalla miinoja.

Myös Bahmutin lähellä itäisellä rintamalohkolla Ukrainan joukot ovat onnistuneet valtaamaan viikon kestäneissä taisteluissa noin neliökilometrin verran lisää maata, Maljar sanoi.

Harkovan alueella Ukrainan koillisosassa on niin ikään Maljarin mukaan käyty raskaita taisteluja koko viikonlopun venäläisten yrittäessä vallata takaisin menettämiään alueita. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on saattanut tuoda alueelle jopa 100 000 sotilasta lisää.

Myös ilmahyökkäykset ovat jatkuneet. Ainakin kaksi ihmistä kuoli ja useita haavoittui ohjusiskussa Pultavaan maanantain vastaisena yönä, kertoi Ukrainan presidentinkanslia. Alueelle ammuttiin kuusi risteilyohjusta, joista neljä ilmatorjunta onnistui pudottamaan.

Venäjä puolestaan ilmoitti pudottaneensa yhden Moskovaa kohti matkalla olleen lennokin sekä kaksi lennokkia lähellä Ukrainan rajaa.

Myös Venäjän Krimille asettama miehityshallinto ilmoitti pudottaneensa kaksi Ukrainan lennokkia.

Erdogan ja Putin tapaavat Sotshissa

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin puolueen tiedottaja Ömer Celik kertoi maanantaina, että Erdoganin ja Putinin on tarkoitus tavata pian. Tapaamisessa on tarkoitus neuvotella Mustanmeren viljanvientisopimuksen uusimisesta. Turkin neuvottelema Ukrainan ja Venäjän välinen sopimus raukesi viime kuussa Venäjän vetäydyttyä siitä.

Erdoganin ja Putinin on tarkoitus tavata Venäjällä Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Sotshin kaupungissa, jossa järjestettiin 2014 talviolympialaiset. Uutistoimisto Bloombergin mukaan tapaaminen voisi olla ennen 8. syyskuuta, jolloin Erdoganin on määrä matkustaa Intian pääkaupunkiin New Delhiin, jossa järjestetään G20-maiden kokous.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi toimittajille, että tapaamista valmistellaan intensiivisesti, mutta ei kertonut tarkempia detaljeja paikasta tai ajasta.

Turkki on yrittänyt elvyttää Mustanmeren viljanvientisopimusta ja toivoo siitä astinlautaa Ukrainan ja Venäjän välisille rauhanneuvotteluille.

Turkin ulkoministeri Hakan Fidan sanoi perjantaina vieraillessaan Kiovassa, ettei näe vaihtoehtoa alkuperäisen sopimuksen elvytykselle. Fidanin odotellaan matkustavan lähipäivinä Moskovaan keskustelemaan Venäjän vaatimuksista sekä valmistelemaan Erdoganin ja Putinin tapaamista.

Ukrainasta lähtenyt siviilirahtialus pääsi Istanbuliin

Toinen Ukrainasta lähtenyt siviilirahtialus on purjehtinut turvallisesti Turkin Istanbuliin sen jälkeen, kun Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljanvientisopimuksesta viime kuussa, kertovat meriliikennettä seuraavat viranomaiset.

Liberian lipun alla purjehtiva kuivarahtialus oli lähtenyt sunnuntaina Ukrainan Odessasta, ja se purjehti Romanian ja Bulgarian rannikoita pitkin Istanbuliin. Romania ja Bulgaria ovat puolustusliitto Naton jäsenmaita.

Venäjä on varoittanut viljanvientisopimuksen rauettua, että se katsoo kaikkien Mustallamerellä kulkevien laivojen olevan sotilaskohteita. Aiemmin tässä kuussa Venäjän laivasto tulitti ja nousi hetkeksi Mustallamerellä purjehtineeseen turkkilaisomisteiseen alukseen.

Ukraina on merkittävä viljan ja siemenöljyn, kuten auringonkukkaöljyn, tuottaja ja viejä. Siksi se on pyrkinyt luomaan uusia reittejä laivoille. Ukraina on Venäjän vetäydyttyä viljanvientisopimuksesta joutunut turvautumaan myös maakuljetuksiin sekä matalaan jokisatamaan, mikä rajoittaa viljan vientimääriä.

Vakoiluepäily Vladivostokissa

Yhdysvaltain konsulaatin entinen työntekijä on kerännyt ja välittänyt eteenpäin tietoja Ukrainan sodasta, väittää Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Tiedustelupalvelun mukaan se on ottanut kiinni miehen, joka työskenteli Vladivostokissa Venäjän Kaukoidässä.

FSB:n mukaan mies toimi kahden Yhdysvaltain suurlähetystön poliittisella osastolla Moskovassa työskentelevän henkilön toimeksiannosta, kertoo valtiollinen uutistoimisto Tass.

Tiedustelupalvelun mukaan mies oli aloittanut tietojen välittämisen yhdysvaltalaisdiplomaateille syyskuussa samaan aikaan, kun Venäjällä toteutettiin rajoitettu liikekannallepano. Tämän lisäksi miehen oli määrä kartoittaa sitä, millainen protestimieliala Venäjällä vallitsee ennen ensi vuoden presidentinvaaleja.

Tassin mukaan miehen epäillään syyllistyneen toimiin, joista vankeusrangaistus voi olla kolmesta kahdeksaan vuotta.

Venäjän diplomaattiset suhteet Yhdysvaltoihin, kuten muihinkin länsimaihin, ovat huonontuneet voimakkaasti viime vuosina. Sekä Venäjä että Yhdysvallat ovat määränneet diplomaattista henkilöstöä karkotettavaksi, mikä on vaikeuttanut lähetystöjen toimintaa.