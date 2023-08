Ukraina on saavuttanut taktisesti merkittäviä voittoja viime päivinä, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo

Ukraina on saavuttanut taktisesti merkittäviä voittoja läntisen Zaporizhzhjan alueella sunnuntaina ja maanantaina, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomon mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet Robotynen kylän keskiosiin. Samaan aikaan vastahyökkäystä on jatkettu Donetskin ja Zaporizhzhjan alueiden välisellä hallinnollisella rajalla ja Itä-Ukrainassa.

Ukrainan joukot ovat päässeet läpi Venäjän puolustusasemista myös Mala Tokmatshkan kylässä.

Sekä Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljar että Venäjä ovat kertoneet taistelujen jatkuvan Robotynen kylässä.

Lisää lennokki-iskuja

Venäjän puolustusministeriö sanoi tiistaina torjuneensa Ukrainan lennokkihyökkäyksen viidettä yötä peräkkäin Moskovan alueella. Ilmapuolustuksen kerrottiin pudottaneen kaksi lennokkia.

Lentoliikenne pysäytettiin hetkellisesti kolmella Moskovan alueen lentokentällä varhain tiistaiaamuna. Moskovan ilmatila on suljettu useaan otteeseen viime päivien aikana, kun ilmoitukset lennokki-iskuista ovat lisääntyneet.

Puolustusministeriö sanoi Venäjän pysäyttäneen kaksi lennokkia myös Brjanskin alueella, Ukrainan rajan koillispuolella. Venäjän mukaan iskuissa ei ole haavoittunut ihmisiä. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä.

Puolustusministeriö kertoi lisäksi Venäjän tuhonneen Mustallamerellä ukrainalaisen tiedusteluveneen, joka oli seilannut lähellä Venäjän kaasutuotantolaitoksia.

Pystyykö Venäjä puolustautumaan kotonaan?

Venäläinen Tu-22-pommikone tuhottiin hyvin todennäköisesti lauantaina Soltsyn lentotukikohdassa Novgorodin alueella 650 kilometrin päässä Ukrainan rajasta, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan isku tehtiin kopterityyppisellä miehittämättömällä lennokilla. Jos tämä pitää paikkansa, on yhä todennäköisempää, että lennokki-iskuja Venäjän sotilaskohteisiin on tehty Venäjän maaperältä, tiedusteluraportissa arvioidaan. Raportin mukaan on epätodennäköistä, että lennokkien kantama riittäisi iskuihin maan rajojen ulkopuolelta.

Britannian puolustusministeriö sanoo, että lauantain isku herättää kysymyksiä Venäjän kyvystä puolustaa strategisia kohteita rajojensa sisäpuolella.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Kaisu Suopanki