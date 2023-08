Ukrainan puolustusministeri kiistää tuoreet korruptiosyytökset – ministeriön syytetään ostaneen univormuja paisutetulla hinnalla

Ukrainan puolustusministeri on kiistänyt tuoreet sotilastarvikkeisiin liittyvät korruptiosyytökset. Ukrainan on väitetty ostaneen univormuja paisutetulla hinnalla Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan aikana.

Useat tiedotusvälineet ovat raportoineet, että Ukrainan puolustusministeriö oli allekirjoittanut viime vuoden lopulla sopimuksen turkkilaisen yrityksen kanssa talvikäyttöön tarkoitettujen taisteluasujen toimittamisesta. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hinta on kuitenkin nähtävästi kolminkertaistunut.

Ukrainalaiset toimittajat ovat myös todenneet, että kyseisiä talvivarusteita voi ostaa Turkista huomattavasti halvemmalla.

He ovat myös raportoineet, että yksi turkkilaisen yrityksen omistajista on Oleksandre Kassai. Hänen setänsä on Gennadi Kassai, joka on puolestaan saman puolueen jäsen kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Puolustusministeri Oleksi Reznikov pitää syytöksiä valheellisina ja hänen mukaansa laskutetut hinnat ovat vastanneet ilmoitettuja.

– Kehotan kaikkia suhtautumaan tietoon kriittisemmin ja vastuullisemmin, koska se johtaa yhteiskuntaa harhaan ja mikä vielä pahempaa, se johtaa harhaan kumppaneitamme, sillä ulkopuolelta tätä voisi kuvailla katastrofiksi, Reznikov sanoi maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Reznikovin mukaan kaikki on tehty julkisia hankintoja koskevan lain mukaisesti ja tarjousmenettelyjen kautta.

Edellinen korruptioskandaali johti irtisanomisiin

Aiemman asevoimien tarvikkeisiin liittyvän korruptioskandaalin seurauksena korkea-arvoisia ukrainalaisvirkamiehiä erotettiin virasta tammikuussa. Tuolloin mediassa oli esitetty paljastuksia ministeriön allekirjoittamasta sopimuksesta liittyen sotilaille tarkoitettujen elintarvikkeiden ostamiseen. Myös tässä edeltävässä tapauksessa paljastui samankaltaista paisuttelua.

Tuolloin puolustusministeri Reznikov myönsi ministeriönsä korruptiontorjuntayksiköiden epäonnistuneen tehtävässään.

Elokuun alussa presidentti Zelenskyi erotti kaikki asevoimien värväyksestä vastaavat alueelliset virkamiehet. Ratkaisulla oli määrä kitkeä korruptiota, johon oli muun muassa liittynyt tapauksia, joissa joidenkin varusmiesten oli annettu paeta sotilaspalvelusta.

Korruption riivaamassa Ukrainassa on vuoden alusta lähtien esiintynyt muitakin tapauksia. Nämä tapaukset ovat saaneet EU:n vaatimaan maan hallintoa puuttumaan tiukasti korruptioon, ennen kuin Ukraina voisi edes kuvitella liittyvänsä unionin jäseneksi.