Ulkoministeri Valtonen ei yllättynyt Prigozhinin lentoturmasta

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin lentoturma ei tullut yllätyksenä.

– Tuskin tämä on sellainen tapahtuma, joka meillä tai muualla, myöskään Venäjällä, kovin paljon kulmakarvoja nostattaa, Valtonen sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

– Tämä on Venäjän sisäinen kehityskulku, ja me varaudumme kaikkiin tilanteisiin, Valtonen jatkoi.

Valtosen mukaan Suomessa seurataan muun muassa sitä, miten Prigozhinin kuolema vaikuttaa esimerkiksi Valko-Venäjällä ja Afrikassa toimiviin Wagner-joukkoihin.

Valtosen mukaan Suomea kiinnostaa myös se, minkälaisia vaikutuksia lentoturmalla on valtajärjestelyihin Venäjällä ja siihen, miten presidentti Vladimir Putin käy sotaa Ukrainassa.

Valtonen ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Wagner-joukot kostaisivat johtajansa kuoleman.

– Meidän on vaikea täältä käsin ryhtyä sellaista riskiä arvioimaan, mutta on tietysti selvää, että tällaisessa tilanteessa kaikki on mahdollista, Valtonen sanoi.

Puolustusministeri Häkkänen: Venäjällä otteet kovenevat

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kuolemaan johtanut lentoturma kertoo siitä, että Venäjällä otteet kovenevat sisäisesti ja ulkoisesti.

– Kaikki merkit viittaavat siihen, että Venäjällä otteet kovenevat ja ollaan valmiita käyttämään mitä tahansa keinoja, että Putinilla tilanne pysyy hallinnassa, Häkkänen sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Wagner-joukkojen mahdollisesta uudesta kapinasta kysyttäessä Häkkänen muistutti, että Wagnerin toiminnot on pääosin rajattu Valko-Venäjälle ja Afrikkaan.

– Miten tämä tilanne kehittyy, se on Venäjän sisäinen asia, Häkkänen sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Häkkäsen mukaan Prigozhinin lentoturma voi olla presidentti Vladimir Putinin tapa lähettää signaaleja. Hän muistutti, että Venäjällä toimii useita Wagnerin kaltaisia yksityisiä palkka-armeijoita. Putin ei halua, että muut armeijat ryhtyvät samanlaiseen kapinaan kuin Wagner-joukot kesäkuussa.

– Tämä on varmasti viesti kaikille näille (armeijoille) sisäisesti, Häkkänen arvioi.

Myöskään Biden ei yllättynyt

Keskiviikkoiltana Prigozhinin uutisoitiin kuolleen maahan syöksyneessä koneessa yhdeksän muun henkilön kanssa. Maailmalla muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kommentoi tapausta tuoreeltaan.

– En tiedä varmasti, mitä tapahtui, mutta en ole yllättynyt. Venäjällä ei tapahdu paljoakaan sellaista, jonka takana Putin ei ole. Mutta en tiedä tarpeeksi, jotta voisin kertoa vastauksen, Biden sanoi.

Prigozhinin olinpaikka oli ollut epävarma siitä lähtien, kun Wagner-joukot aloittivat kapinan Venäjän asevoimia vastaan kesäkuun 23. päivänä.

Maanantaina Wagneriin linkittyneillä Telegram-kanavilla levisi video, jossa Prigozhin vaikutti olevan jossain päin Afrikkaa.

Wagner-joukot ovat sotineet Ukrainan lisäksi muun muassa useissa Afrikan maissa.

”Teki Putinin likaiset työt”

Ranskan hallituksen tiedottaja Olivier Veran puolestaan sanoi torstaina Ranskalla olevan ”perusteltuja epäilyjä” koneturmasta, jossa Prigozhin kuoli.

– Emme vielä tiedä tämän lentoturman olosuhteista. Meillä on kuitenkin perusteltuja epäilyjä, Veran sanoi France 2 -kanavalla.

Hän oli samaa mieltä Bidenin kanssa siitä, että Venäjällä ei tapahdu paljoakaan sellaista, jonka kanssa Putinilla ei olisi tekemistä.

– (Prigozhin) oli mies, joka teki Putinin likaiset työt. Hänen tekemisiään ei voi erottaa Putinin politiikasta, joka valtuutti hänet tekemään vääryyksiä Wagnerin johdossa, hän lisäsi.

– Prigozhin jätti jälkeensä joukkohautoja. Hän jätti jälkeensä sotkuja ympäri maailmaa, joista mieleen tulevat Afrikka, Ukraina sekä Venäjä itse, hän sanoi.

—-

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.