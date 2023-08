Urheiluliiton GM:n Jani Tanskasen välitilinpäätös ennen sunnuntain finaaleita: ”MM-kilpailut on ollut oikein hyvä jatkumo urheilijoittain kesään”

Urheiluliiton GM Jani Tanskanen arvioi suomalaisten kokonaisonnistumisen Budapestin MM-kisoissa hyväksi ennen viimeisen kilpailupäivän loppukilpailuita.

Wilma Murron seiväspronssi katkaisi pitkän mitalittoman kauden. Moukarinheittäjä Silja Kososen viides ja kilpakävelijä Aku Partasen kuudes sija olivat suomalaisten pistesijat ennen Oliver Helanderin keihäsfinaalia ja Ella Junnilan kilpailua korkeushypyssä.

– Minulla on mielikuva, että MM-kilpailut on ollut oikein hyvä jatkumo urheilijoittain kesään ja isommassa kuvassa myös suomalaiselle yleisurheilulle, kun tätä vertaa aiempiin kisoihin, Tanskanen arvioi Budapestin kokonaisuutta.

– Tarkemmat analyysit urheilijoittain ja lajiryhmittäin toki tehdään vasta kauden jälkeen.

Mitalit ja huippusijoitukset ovat mielessä päällimmäisinä. Tanskanen nostaa esiin myös kestävyyslajien ja keskimatkojen juoksijoiden onnistumiset

– Ennätyksiä tehneet nousevat esiin, Tanskanen totesi.

– Partasen Suomen ennätys, juoksijoiden Eveliina Määttäsen ja Nathalie Blomqvistin ennätykset sekä Joonas Rinteen rohkeat juoksut tulevat tässä mieleen. Myös maratonista jäi myönteinen mielikuva.

Tanskanen ei halunnut eritellä onnistumisprosentteja, kun ei ollut käydä listausta läpi urheilijoittain.

– Mielessä on kuitenkin enemmän onnistuneita suorituksia kuin epäonnistumisia, Tanskanen kertoi.

Saksalla ja Ranskalla vaikeaa

Kansainvälisiin trendeihin Tanskanen perehtyy kisojen jälkeen.

– Olen ollut aika tiukasti kiinni suomalaisten tekemisissä. Muilta osin minulta on varmasti mennyt paljon ohi, Tanskanen tunnusti.

Eugenen 2022 MM-kisoissa Tanskanen pani merkille kiristyneen kilpailun, jossa Euroopan maat ovat menettäneet asemiaan.

– Muun maailman taso on noussut, mutten tiedä, onko trendi jatkunut, Tanskanen jatkoi.

– Euroopan suurista yleisurheilumaista Saksalla ja Ranskalla on ollut vaikeaa. Se on pistänyt silmään ja on tullut esiin myös keskusteluissa.

Pasi Rein