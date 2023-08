USA antaa Tanskalle ja Hollannille luvat luovuttaa F-16 -hävittäjiä Ukrainalle

Yhdysvallat on virallisesti hyväksynyt F-16 -hävittäjälentäjien koulutusmateriaalin lähettämisen Tanskaan, missä ukrainalaislentäjiä on tarkoitus alkaa kouluttaa jo tässä kuussa, kertoivat amerikkalaisviranomaiset yhdysvaltalaislehti Politicon mukaan.

Samalla Yhdysvallat on jo aikaisemmin tällä viikolla lähettänyt Tanskalle ja Hollannille tiedon, jonka mukaan se ”jouduttaa” tarvittavien lupien myöntämistä niin, että hävittäjiä voidaan luovuttaa Ukrainan käyttöön Tanskasta ja Hollannista heti kun lentäjät on saatu koulutettua.

Ukraina on lähettänyt Yhdysvalloille listan 32 lentäjästä, jotka ovat valmiita koulutettaviksi. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan listan lentäjistä kuitenkin vain kahdeksan osaa riittävän hyvin englantia, jotta he voivat osallistua heti koulutukseen. Loppujen on ensin osallistuttava englannin kursseille Britanniassa.

Ukrainan viranomaiset kertoivat jo aikaisemmin kuluvalla viikolla, että eivät usko saavansa hävittäjiä tänä vuonna, joten niistä ei ole apua nykyisessä vastahyökkäyksessä.

”Venäjä saavuttanut tavoitteensa Ukrainassa”

Venäjä on jo saavuttanut tavoitteensa Ukrainan erikoisoperaatiossa, uskoo Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka valtiollisen Belta-uutistoimiston mukaan.

– Ukraina ei tule enää koskaan tämän sodan loputtua olemaan yhtä aggressiivinen Venäjää kohtaan kuin mitä se oli ennen sotaa. Ukrainasta tulee erilainen, sanoi Lukashenka venäjämieliselle ukrainalaistoimittajalle antamassaan haastattelussa, jota Belta siteerasi.

– Ensinnäkin vallassa tulee olemaan varovaisempia, viisaampia ja taitavampia ihmisiä. Älykkäitä ihmisiä, jotka ymmärtävät, että Jumala on antanut naapurit ja niiden kanssa on rakennettava suhteet, presidentti jatkoi.

Lukashenka sanoi myös, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putin ole yrittänyt painostaa Valko-Venäjää mukaan sotaan. Lukashenkan mukaan Valko-Venäjä ei myöskään aio niin tehdä, jollei Ukraina hyökkää Valko-Venäjälle.

Presidentin mukaan Ukrainan ja Venäjän tulisi aloittaa neuvottelut kaikista asioista, myös Venäjän valloittamien alueiden ja Krimin niemimaan tulevaisuudesta. Lukashenka sanoi myös olevansa itse valmis olemaan mukana neuvotteluissa.

Lukashenkan haastattelusta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.