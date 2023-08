Väestönsuojien kunto on pääosin hyvä – osassa kunnossapitoa on laiminlyöty, selvitti sisäministeriö

Suurin osa Suomen väestönsuojista on hyvässä kunnossa, mutta osassa niistä on korjattavaa ja kunnostettavaa. Asia selviää sisäministeriön tekemästä selvityksestä.

Lain mukaan väestönsuoja on voitava ottaa käyttöön 72 tunnissa. Pienessä osassa väestönsuojista ei ole tähän sisäministeriön mukaan vaadittavien korjausten vuoksi mahdollisuutta.

Projektipäällikkö Ira Pasi kertoo sisäministeriön tiedotteessa, että syy tähän voi olla esimerkiksi viemärin sulkuventtiilin kunnostaminen, joka ei onnistu 72 tunnin aikana.

Eniten korjattavaa on selvityksen mukaan väestönsuojien varusteissa. Yleisesti ottaen enemmän korjaustarpeita on vanhemmissa väestönsuojissa.

Selvityksessä tarkastelluista väestönsuojista 91 prosenttia täytti arviointikriteerit tavanomaisten aseiden aiheuttamien vaikutusten osalta. Asevaikutusten aiheuttamien kaasu- ja säteilyvaaratilanteiden osalta kriteerit toteutuivat 83 prosentissa väestönsuojista.

Selvityksessä tarkasteltiin 245 väestönsuojan määräaikaistarkastuksen pöytäkirjoja. Lisäksi määräaikaistarkastajia, kiinteistöjen omistajia ja pelastuslaitosten asiantuntijoita haastateltiin.

Laiminlyönnin keskeisiä syitä kolme

Kunnossapidon laiminlyönnin syy on usein tiedon puute tai välinpitämättömyys, selvityksessä kerrotaan. Kolmas juurisyy laiminlyönnille on sisäministeriön mukaan puutteet kansallisessa ohjauksessa ja säädöksissä. Puutteita on esimerkiksi pelastusviranomaisten valvonnassa sekä väestönsuojien käyttöönotto- ja käyttösuunnitelmissa.

Väestönsuojan kunnossapidosta, korjauksista ja pelastussuunnitelman laatimisesta vastaavat rakennuksen omistaja ja haltija yhdessä. Kiinteistön omistajilla esiintyi selvityksen perusteella epätietoisuutta väestönsuojan käyttöönotosta ja huoltamisesta.

– Esimerkiksi väestönsuojan hoitajaksi, jos sellainen on nimetty, oli usein valittu ulkopuolinen kiinteistön hoitaja. Tämän henkilön tulisi johtaa väestönsuojan käyttöönottoa, mutta hänen vastuullaan voi olla useita kiinteistöjä, projektipäällikkö Pasi kuvailee tiedotteessa.

Väestönsuojelun ohjeita pitäisi kehittää

Sisäministeriö laati selvityksen pohjalta suosituksia väestönsuojaverkoston parantamiseksi. Sisäministeriö suosittelee, että väestönsuojiin liittyvää koulutusta, viestintää ja ohjeistusta kehitetään. Lisäksi väestönsuojia koskevia säädöksiä tulisi selvityksen mukaan uudistaa ja kansallista ohjausta kehittää.

Sisäministeriö kaipaa selvitystä myös siihen, miten väestönsuojat kohdentuvat alueellisesti.

Väestönsuojia on maassa noin 50 500, ja niissä on yhteensä vajaa viisi miljoonaa suojapaikkaa. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa, sisäministeriö muistuttaa tiedotteessa.

Markus Puolakanaho