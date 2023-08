Vain viisi Varsinais-Suomen kuntaa osallistuu Pride-juhlintaan – “Monilla pienillä paikkakunnilla on ahdasmielinen ilmapiiri”

Varsinais-Suomen 27:stä kunnasta viisi osallistuu Prideen. Paimiossa on juhlintaa ja kulkue. Salossa taas liputetaan sateenkaaren väreillä.

Viime vuosina Pride-juhlintaan on liittynyt useita varsinaissuomalaisia kuntia. Silti aloitteita sateenkaariliputuksesta kaatuu valtuustoon pienissä kunnissa ja tapahtumista kiistellään.

Varsinais-Suomen tapahtumista vanhin on Turku Pride, joka järjestetään tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Turussa Pride on viikon kestävä juhla, johon kuuluu liputus, kulkue, puistojuhla ja oheisohjelmaa pitkin viikkoa. Tänä vuonna keskeisenä teemana on saavutettavuus.

– Turku on haastava kaupunki, kun keskusta on kuopassa ja on paljon vanhoja rakennuksia. Viralliset tapahtumat ja oheisohjelma vietetään esteettömissä tiloissa, ja se on ollut ehto myös yhteistyökumppaneille, kertoo Turku Pride ry:n hallituksen jäsen Heidi Manner. Turku Pride ry. on haalinut itselleen kolmisenkymmentä sponsoria. Myös kaupunki osallistuu Prideen. Pormestari Minna Arve pitää puheen pääpäivänä puistojuhlassa ja kaupunki liputtaa sateenkaarilipuilla kauppatorilla. – Kaupunki näyttää omalla toiminnallaan, minkälaisia kansalaisten elämänratkaisuja se tukee, Manner huomauttaa.

Hän toivookin kaupungeilta ja kunnilta lisää toimia Priden ja sateenkaariväen tukemiseksi. – Kiitän Turkua liputuksesta, mutta moitin Kajaania, missä liputus äänestettiin nurin, Manner pohtii. Seitsemättä kertaa Kustavissa järjestettyyn Queerstavi Prideen osallistui yli sata ihmistä. Yhdistyksen puheenjohtaja Eerika Ströömi korostaa ilmapiirin merkitystä pienissä piireissä. – Monilla pienillä paikkakunnilla on ahdasmielinen ilmapiiri, mikä ajaa nuoria pois. Nämä tapahtumat auttavat erityisesti sateenkaarinuoria. Nuorille on merkittävää nähdä, että heitä tuetaan. Queerstavi Pridessa oli tänä kesänä ensi kertaa vastamielenosoittajia, joita oli kaksi. Vastamielenosoituksesta huolimatta tapahtuma on saanut tukea eri tahoilta. Tänä vuonna Kustavin kirkossa järjestettiin seurakunnan aloitteesta ensimmäistä kertaa sateenkaarimessu, ja tapahtuman jatkojuhlia vietettiin paikallisessa ravintolassa.

Pride-tapahtumista tuorein on Paimio Pride, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Paimio Priden toimiryhmän puheenjohtaja kertoo tapahtuman poikineen paljon kiitollista palautetta jo ennen sen käynnistymistä. – Saamani palaute on ollut positiivista. Ihmiset ovat ilahtuneita siitä, että kaupungilla on oma Pride, Tapio Ojala sanoo. Tapahtuma on nelipäiväinen. Avajaispäivänä pidetään kulkue, jonka ohessa nostetaan lippu salkoon. Lisäksi tiedossa on sateenkaariaiheista oheisohjelmaa. Nyt Ojala toivoo vielä kaupungin tukea ja apua liputukseen, muuten toimiryhmä aikoo liputtaa muualla. – Jokaisella ihmisellä on suuntautumisestaan ja sukupuolestaan riippumatta oikeus elää suojassa väkivallalta. Tämän tapahtuman järjestäminen edistää oikeuksien toteutumista koko maakunnassa, Ojala kiteyttää.

Suurin osa Varsinais-Suomen kunnista ei osallistu Pride-juhlintaan. Useimmista kunnista kerrottiin, ettei aiheesta ole koskaan keskusteltu.

Aurassa tilanne saattaa pian muuttua, sillä Vasemmistoliitto on jättänyt kunnanvaltuustossa aloitteen Pride-liputuksesta. Kunta ei ole toistaiseksi liputtanut tai tukenut Pridea.– Aikanaan selviää, mihin päädymme. Toistaiseksi ei ole ollut voimakkaita kannanottoja kumpaankaan suuntaan, kertoo kunnanjohtaja Terhi Källi. Källi kertoo kannattavansa tasa-arvoa kaikissa tilanteissa. – Miksi Pride-juhlaa ei voisi liputtaa, Källi miettii.

Soittokierroksella usea kunta kertoi alkavansa pohtia Prideen osallistumista. Toisaalta Loimaalla Pride-liputus kaatui sivistyslautakuntaan äänin 5-4 viime joulukuussa. Kunta päätyi liputtamaan vain sisäministeriön suosittamina virallisina liputuspäivinä.

Maskussa ei ole liputettu Pridea, eikä aiheesta ole kunnanjohtaja Miira Raiskilan mukaan koskaan keskusteltu. – Itse tervehtisin ilolla Maskun liputtavan Priden kunniaksi ja järjestävän oheistapahtumaa, Miira Raiskila kertoo. Raiskila toivoo Varsinais-Suomen kuntien ottavan Priden yhteiseksi asiaksi. – Pride-juhlien ajankohdat hajoavat pitkin kesää. Mielestäni olisi hienoa, jos voisimme viettää samaan aikaan Varsinais-Suomen yhteistä Pridea, Raiskila sanoo. Myöhemmin Raiskila kertoo keskustelevansa kunnanjohtajana asiasta ja ottavansa maakuntajohtajaan yhteyttä Varsinais-Suomen Pridesta.

Uudessakaupungissa nuorisovaltuuston aloite Pride-liputuksesta hylättiin, mutta nuorisopalvelut järjestää kuljetuksen Turku Prideen. Liedossa taas Pride järjestettiin viime vuonna, mutta tämä vuosi pidetään taukoa. Monista kunnista tullaankin juhlimaan Turkuun Pridea. Naantalissa Pride ei ole noussut kuntalaisten tai poliitikkojen puolesta esille, kertoo kaupunginjohtaja Laura Leppänen. Siksi kaupunki ei ole tukenut liputusta tai muuta toimintaa. – Asia on hyvä ja tärkeä. Naantalissa arvostetaan tosi paljon monimuotoisuutta. Liputtaminen ei ole poissuljettua, Laura Leppänen kertoo.

Salossa Pridea vietetään toistamiseen

Salossa Pridea juhlitaan 21.-24. elokuuta.

Pride-viikko alkaa maanantaiaamuna Vilhonsillalla, jossa sateenkaariviirit nostetaan lipputankoihin. Tilaisuudessa mukana ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen sekä Salon nuorisovaltuustosta puheenjohtaja Mikael Kalintiv ja varapuheenjohtaja Riku Hatakka.

Viikon aikana Salon pääkirjastossa, Salon taidemuseo Veturitallissa ja Meritalon museossa nähdään sateenkaarevaa taidetta. Veturitallissa järjestetään torstaina yleisöopastus taidemuseon näyttelyihin. Meritalon museossa on keskiviikkona Pride-teemainen novellikoukku, joka järjestyy yhteistyössä pääkirjaston kanssa.

Tapahtuman selkeänä uutuutena kaupunki ja nuorisovaltuusto järjestävät puhujan yläkoululaisille. Ihmisoikeuskouluttaja Dakota Robin tulee viikolla Salohallille puhumaan 7.–8. luokkalaisille kokemuksistaan transsukupuolisena.

Kaupunki osallistuu teemaviikkoon myös kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla.