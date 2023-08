Vakava lääkäripula typistää Someron terveysaseman aukioloaikoja – vastaanotolle on jatkossa ehdittävä päiväaikaan

Someron terveysasemalle ei syyskuun 4. päivän jälkeen ole enää asiaa virka-ajan jälkeen. Varha supistaa terveyskeskuksen aukioloaikoja: jatkossa kiirevastaanotto päättyy maanantaista torstaihin kello 16 ja perjantaisin kello 15.

Tähän mennessä Someron kiirevastaanotolle on päässyt iltakuuteen saakka. Aiemmin moni somerolainen on tottunut vieläkin myöhäisempiin vastaanottoaikoihin omalla terveysasemalla.

Käytännössä virka-ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto lakkautetaan nyt kokonaan Someron terveysasemalla.

Muutoksen taustalta löytyy akuutti lääkäripula. Toisaalta Somerolla iltapäivystys olisi lakkautettu todennäköisesti joka tapauksessa.

– Lääkäripula vauhditti muutosta muutamalla vuodella, paljastaa Salon ja Someron sote-aluepäällikkö Petri Salo.

Jatkossa aukioloajat Somerolla ovat yhteneväiset Salon terveysasemien kanssa.

Jos Someron lääkäriresurssit saadaan kuntoon, aukioloajat eivät ole palaamassa ennalleen. Sen sijaan terveysasemalla lisätään virka-aikaisia kiirevastaanottoja ja muuta ajanvaraustoimintaa.

Somerolla ja Perniössä on pitkään kamppailtu lääkäripulan kanssa. Someron työntekijäresurssit näyttivät vielä keväällä hyviltä, mutta kesällä tilanne muuttui.

– Kahden lääkärin ostopalvelusopimusta päättyi, eikä niitä ole saatu jatkettua tai uusia lääkäreitä rekrytoitua. Tilanne on huonontunut tänä syksynä selvästi, Petri Salo harmittelee.

Somerolla on tarvetta kuuden lääkärin työpanokselle, mutta lääkäreitä on saatu hankittua vain 3,8 henkilötyövuoden verran.

– Joitakin kyselijöitä on onneksi ollut, ja parhaillaankin on neuvotteluja käynnissä.

Perniössä on Someron tavoin paikka auki kahdelle lääkärille. Muilla Salon terveysasemilla lääkäritilanne on Petri Salon luonnehdinnan mukaan kohtuullinen.

Lääkäreistä kilpaillaan tällä hetkellä kaikkialla. Varhan oman rekrytoinnin lisäksi Somerolla ja Perniössä on käytössä maksullista rekrytointiapua, jossa lääkäreitä etsitään isommista verkostoista ja kauempaa.

– Olemme saaneet sitä kautta esimerkiksi Itä-Suomesta lääkäreitä, mutta nyt siitäkään ei ole ollut apua, Petri Salo kertoo.

Muita työkaluja, kuten lisäpalkkioita, ei Salon mukaan ole Varhassa mahdollista käyttää.

– Olemme kyllä viestittäneet henkilöstöpalveluihin, että lisää työvälineitä rekrytoinnin tehostamiseen tarvitaan.

Someron terveysaseman lääkärien palkkatasoa pidetään sinällään kilpailukykyisenä. Se on perua Someron kaupungin ajalta.

– Kyllä syrjäinen sijainti on se, miksi työntekijöitä ei saada. Meillähän yli puolet lääkäreistä on tällä hetkellä Turusta. Julkisilla liikennevälineillä on käytännön mahdottomuus kulkea töihin Somerolle tai Perniöön.