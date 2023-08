Väkivaltainen nuorisojengi pahoinpitelee, nöyryyttää ja videoi tekojaan Paimiossa

Teini-ikäisistä koostuva jengi piinaa Paimiossa lapsia ja nuoria niin, että osa pelkää jopa koulumatkojen kulkemista. Lapsilta on kiristetty ja varastettu rahaa ja tavaroita, heitä on uhkailtu, lyöty, potkittu ja nöyryytetty. Tapahtumia on videoitu ja videoita on levitetty.

Komisario Juhani Malmberg toteaa Lounais-Suomen poliisin saaneen teoista muutamia rikosilmoituksia. Ne ovat tutkinnassa.

– Asiaa on selvitelty parin viikon ajan. Paimiossa on tehty kohdennettua valvontaa ja asianosaisia on kuulusteltu, hän kertoo.

Malmberg toteaa, että kyseessä ovat Paimiossa oleskelevat nuoret.

Tilanne pelottaa lapsia ja huolestuttaa vanhempia.

– Pidämme ensi viikolla Paimiossa palaverin kaupungin, koulutoimen ja muiden sidosryhmien kanssa, Malmberg kertoo.

Maanantaiksi sovittuun palaveriin osallistuvat edustajat muun muassa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen sijaishuollosta ja oppilashuollosta sekä kaupungin sivistystoimesta ja vapaa-ajan palveluista.

Paimiolainen Sami Lehto nosti asian julkiseen keskusteluun Facebookissa viime keskiviikkona, kun vanhemmat olivat puhuneet aiheesta keskenään jo muutaman viikon ja rikosilmoituksiakin oli tehty.

– Kirjoitin Paimion keskustelufoorumille, jotta kaikki saisivat tietää, mitä on meneillään, hän kertoo.

Viime viikon keskiviikkona julkaistu kirjoitus on tavoittanut useita satoja lukijoita.

Lehdon tietojen mukaan väkivaltainen jengi koostuu lähinnä 14–15-vuotiaista. Hän painottaa, ettei kyse ole yksittäistapauksista, vaan tekoja on useita.

– Tästä on kuultu monen lapsen ja nuoren vanhemmalta.

Lehto tietää, että osa lapsista pelkää koulumatkoja. Hän muistuttaa, että lapset eivät aina uskalla kertoa totuutta edes vanhemmilleen, koska pelkäävät jengin kostotoimia. Lehto kehottaa vanhempia tarkkailemaan lastensa käytöstä ja selvittämään syyt, jos nämä alkavat arkailla kulkemista.

Paimion kaupunginhallitus keskusteli aiheesta toissaviikolla, kun vanhempien yhteydenottoja saanut Annica Tuominen (ps.) vei asian muidenkin päättäjien tiedoksi. 16. elokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että ”hallitus kävi vakavan keskustelun nuorten välisistä vapaa-ajan tapahtumista, joilla on ollut vaikutuksia myös koulunkäyntiin Paimiossa”.

Sami Lehto kokee kaupungin hyssytelleen asiaa, mutta kehuu poliisin tarttumista toimeen.

– Perjantai-iltapäivällä poliiseja oli Vistan koulun pihalla ja useampi poliisipartio tuli seuraamaan Paimion lauantain vastaista yötä, hän huomauttaa.

Paimion sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen on kesälomalla, mutta vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal sanoo, että kaupunki haluaa reagoida tilanteeseen nopeasti. Se järjestää huoltajille keskustelutilaisuuden ensi viikolla. Kaupungintalon Paimiosaliin mahtuu vain 150 osallistujaa, joten tapahtuma aiotaan välittää katsottavaksi myös netin kautta Paimio-TV:stä.

Sami Lehto on nähnyt muutaman Paimion väkivallanteoista kuvatun videon, joita on jaettu lasten kesken. Yksi niistä oli hetken myös pikaviestipalvelu X:ssä. Lehto kertoo, että jengin johtaja näkyy useissa videoissa tekemässä väkivaltaa.

– Videoilla uhkaillaan, hakataan ja potkitaan. Niissä näkyy, kuinka uhria nöyryytetään polvistumaan maahan ja nuolemaan käskyttäjän kenkiä.

Komisario Juhani Malmberg muistuttaa, että Paimiossa liikkuu myös villejä huhuja ja sosiaalisen median keskusteluissa tapahtumat voivat kertautua nopeasti.

– Meille toimitetusta videomateriaalista ainakin yksi video on todettu näytellyksi. Muiden todenperäisyydestä ei varmuutta.

Malmberg arvioi, että videoilla haetaan asemaa kaveriporukassa.

Sami Lehto on varma ensimmäisten esille tulleiden videoiden aitoudesta. Hän arvioi, että näyteltyjä on voitu myöhemmin tehdä tarkoitushakuisesti.

Paimiossa on vuodesta 1995 toiminut kaupungin, seurakunnan ja MLL:n yhteistyössä toteuttama katupartio, joka on jalkautunut nuorten pariin viikonloppuisin.

– Kertoja on nyt yritetty lisätä ja kannustaa huoltajia osallistumaan partiointiin. Kaupungille jalkaudutaan syyskuussa perjantai-iltaisin, jolloin on ollut levottominta, vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal kertoo.

Sami Lehto toivoo jokaisen aikuisen olevan valppaana liikkuessaan Paimion keskustassa. Hän korostaa, että väkivaltaa ei pidä sallia mistään syystä ja rikoksista on aina tehtävä ilmoitus poliisille.

– Uhreille voi jäädä ikuiset traumat niin fyysisistä pahoinpitelyistä kuin henkisistä nöyryytyksistä.