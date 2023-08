Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotus on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksen loppusumma on 87,2 miljardia euroa. Ehdotus on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Ensi vuoden budjetin loppusumma on 3,7 miljardia euroa enemmän kuin mitä kuluvalle on budjetoitu, kun mukaan on luettu myös ensimmäinen lisätalousarvio.

Hallituksen on tarkoitus toteuttaa useita säästötoimia, esimerkiksi leikkauksia sosiaaliturvaan. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi valtiovarainministeriön tiedotustilaisuudessa, ettei ole toistaiseksi havainnut sellaisia ongelmia, että hallitusohjelman säästöistä pitäisi peruuttaa.

– Kuten kaikki ovat huomanneet, niin hallituksen alkukausi ei ole ollut hirvittävän ruusuinen, joten varmasti (on) erilaisia poliittisia tarpeita, keskusteluja käydään ja sitä varten hallitus käy budjettiriihensä.

Purra kuitenkin sanoi, että pysyy mielellään valtionvarainministeriön ehdotuksen takana.

Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään syyskuun puolenvälin jälkeen. Lopulta hallituksen esitys valtion talousarvioksi jätetään eduskunnalle.

Korkomenoja 3,6 miljardia vuonna 2027

Ensi vuoden budjettiehdotuksen loppusumma on 87,2 miljardia euroa.

VM:n tiedotteen mukaan loppusumman kasvu johtuu etenkin hyvinvointialueiden valtion rahoituksesta. Hyvinvointialueiden rahoitus kasvaa VM:n ehdotuksen mukaan vuoden 2023 varsinaiseen talousarvioon verrattuna noin 4 miljardia euroa.

Sekä valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Purra että pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ovat painottaneet, että velkaralli on saatava loppumaan.

VM:n tiedotteen mukaan käänne kohti tasapainoisempaa valtiontaloutta on tapahtumassa, sillä vuodelle 2024 ehdotettavat määrärahat ovat 1,1 miljardia euroa pienemmät kuin kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa.

Alijäämä on 1,5 miljardia euroa pienempi kuin kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa arvioitiin.

Valtion budjettitalouden alijäämän arvioidaan olevan vuosina 2024–2027 keskimäärin 9,8 miljardia euroa. Kevään teknisessä julkisen talouden suunnitelmassa se oli keskimäärin 11,7 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuosittaisten korkomenojen arvioidaan olevan 3,2 miljardia euroa vuosina 2024–2026 ja 3,6 miljardia euroa vuonna 2027.

Budjettiehdotuksessa kaljan verotus alenee

VM:n ehdotuksen mukaan vuonna 2024 kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta jatketaan, osakesäästötilin enimmäistalletusmäärää nostetaan ja maatalouden tasausvarausta korotetaan.

Lisäksi alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan. Vuonna 2024 verotuloja kasvattavat muun muassa valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen jatko, matkakuluvähennyksen omavastuun korotus ja ikään perustuvan korotetun työtulovähennyksen uudelleenkohdennus. Lisäksi nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin.

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu-urasta syntyvää keskimääräistä polttoaineiden hinnannousua kehyskaudella.

– Tämä johtaa valmisteverotuottojen alenemiseen vajaalla 160 miljoonalla eurolla, VM:n tiedotteessa sanotaan.

Mäkelä väläytti säästöjen ”kohtuullistamista”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään, että kaikista säästölaeista ja reformeista tehdään kokonaisarviot ja tarpeen vaatiessa voidaan tehdä muutoksia.

– Niin se menee aina normaalissa lainsäädäntöprosessissa. Ei voi tietää kaikkea etukäteen, millaisia kokonaisvaikutuksia tulee.

Orpolta kysyttiin kokoomuksen kesäkokouksessa, onko hallituksella suunnitelmia budjettiriihessä kohtuullistaa joitain jo linjattuja leikkauksia sosiaaliturvaetuuksiin. Orpon mukaan lainvalmistelu tehdään huolellisesti, asiantuntijoita kuullaan ja vaikutusarvioita tehdään.

– Niiden pohjalta laaditaan lopulliset esitykset, hän sanoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa, että budjettiriihessä saattaa olla tarvetta ”kohtuullistaa” joitain hallitusneuvotteluissa sovittuja säästöjä.

– Saattaa löytyä yhteisymmärrys, että säästötoimia voidaan kohtuullistaa, jos on ilmennyt, että eri säästöjen yhteisvaikutukset eivät olisi välttämättä kohtuullisia, Mäkelä sanoi.

Viivi Salminen, Emmi Tilvis